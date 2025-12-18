Вы познакомитесь с живописными уголками Железноводска и научитесь видеть их глазами фотографа.
На одной из локаций — будь то тенистый сквер, панорама гор или старинная нарзанная галерея — опытный фотограф сделает ваши снимки и поможет вам самим создать кадры, которые сохранят атмосферу этого мини-путешествия.
На одной из локаций — будь то тенистый сквер, панорама гор или старинная нарзанная галерея — опытный фотограф сделает ваши снимки и поможет вам самим создать кадры, которые сохранят атмосферу этого мини-путешествия.
Описание фото-прогулки
Одна фотолокация на ваш выбор:
- Сквер «Эрмитаж» — уютный зелёный оазис в центре города, где можно насладиться тишиной, отдыхом и сделать атмосферные снимки среди тенистых аллей
- Дорожка здоровья — прогулочный маршрут среди сосен и родников, где чистый воздух и природные виды станут идеальным фоном для фотографий
- Нарзанная галерея — архитектурная жемчужина Железноводска начала 20 века. Здесь вы сможете попробовать знаменитую минеральную воду и сделать эффектные кадры под сводами старинной галереи
- Грот вечной мерзлоты — одно из самых необычных мест Железноводска, где даже летом чувствуется прохлада и царит атмосфера таинственности
- Панорама гор — смотровая площадка с захватывающим видом на гору Железную и Кавказский хребет. Отличное место для памятных фото
Практический мастер-класс по фотографии
Опытный фотограф поможет освоить базовые техники, которые пригодятся в дальнейшем путешествии. Вы получите советы по настройкам камеры, работе с естественным светом и композицией кадра.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида-фотографа и 10–20 профессиональных фото, из них 5–6 фото в обработке и ретуши
- В течение суток после экскурсии вы получите ссылку на облачное хранилище
- Съёмка проводится на фотоаппарат Nikon D5100. При вашем желании можем снять видео для сториз на IPhone
- Фотосессию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 417 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
Входит в следующие категории Железноводска
Похожие экскурсии из Железноводска
Индивидуальная
до 6 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Железноводска
Знакомство с КМВ: культурное погружение в Железноводске и соседних городах с экскурсией по знаковым местам
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
от 19 900 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Железноводска
Побывать в местах, где горные вершины целуют небо, а долины хранят тайны веков
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
20 дек в 06:30
4650 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Железноводска к соседям - 4 республики и 5 городов за день
Отправиться в большое путешествие и посетить Беслан, Магас, Грозный, Аргун и Шали
Начало: Адрес проживания в Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
20 дек в 07:00
8700 ₽ за человека