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скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Знаковые места и скрытые уголки курортного города - как декорации для ваших снимков
Начало: Возле здания администрации города
«Это обзорная экскурсия и вместе с тем фотопрогулка»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
8 060₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Железноводску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: У Лермонтовского бювета
«Перед встречей могу помочь вам подобрать гардероб для фотосессии»
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
40%
Фотопрогулка
6 часов
Треккинг на гору Развалка и фотосессия
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Железноводска и получить фото на память
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
80004 800₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске
Посетить знаковые места города, узнать о них в игровом формате и получить яркие снимки на память
Начало: У первого источника
«Железноводск — прекрасное место для фотопрогулки»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
80007 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина27 мая 2024Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна… Хотелось увезти с собой красивые фотографии И я считаю, что мне повезло познакомиться с Александром Более двух
- ААнастасия7 мая 2024Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по уютному маленькому городу и непринужденно позировать на красивом фоне. Рекомендую экскурсию. Рекомендую Александра как фотографа!
- ТТатьяна28 марта 2024Чтобы запечатлеть в памяти день, который подарил меня миру, я отправилась в путешествие за 3 тысячи километров. 27 марта я была
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Фотопрогулки»
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Купите фотосессию с прогулкой по улицам Железноводска, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024