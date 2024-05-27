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в Железноводске и воспользовалась предложением Трипстера о фотопрогулке. Саша сопровождал меня по самым красивым локациям города, по времени мы не уложились в два часа, так было интересно, несмотря на ветреную погоду. Но ни слова о том, что время истекло, я не услышала. Тактичный, приятный в общении, интересный собеседник. Отснятый материал (обработанные фото) я получила ссылкой на Я-диск уже утром следующего дня. Фото меня вполне устроили! Всем рекомендую этот вид экскурсии и Сашу в качестве фотографа.