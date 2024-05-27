Фотосессии в Железноводске с личным фотографом

Найдено 5 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Железноводске, цены от 4 000 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000 за всё до 3 чел.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Знаковые места и скрытые уголки курортного города - как декорации для ваших снимков
Начало: Возле здания администрации города
«Это обзорная экскурсия и вместе с тем фотопрогулка»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
8 060 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Железноводску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Железноводску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: У Лермонтовского бювета
«Перед встречей могу помочь вам подобрать гардероб для фотосессии»
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.
Треккинг на гору Развалка и фотосессия
🚶 Пешая
скидка
40%
Фотопрогулка
6 часов
Треккинг на гору Развалка и фотосессия
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Железноводска и получить фото на память
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
80004 800 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске
Посетить знаковые места города, узнать о них в игровом формате и получить яркие снимки на память
Начало: У первого источника
«Железноводск — прекрасное место для фотопрогулки»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
80007 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна… Хотелось увезти с собой красивые фотографии И я считаю, что мне повезло познакомиться с Александром Более двух
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    часов Александр водил меня по Железноводску, делая красивые, атмосферные фотографии Александр оказался не только отличным фотографом с профессиональной камерой, но еще и интересным собеседником Фотосессия прошла легко, не принужденно, будто бы я Сашу знаю сто лет. Одним

    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…
  • А
    Анастасия
    7 мая 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по уютному маленькому городу и непринужденно позировать на красивом фоне. Рекомендую экскурсию. Рекомендую Александра как фотографа!
    Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись поАлександр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись поАлександр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по
  • Т
    Татьяна
    28 марта 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Чтобы запечатлеть в памяти день, который подарил меня миру, я отправилась в путешествие за 3 тысячи километров. 27 марта я была
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    в Железноводске и воспользовалась предложением Трипстера о фотопрогулке. Саша сопровождал меня по самым красивым локациям города, по времени мы не уложились в два часа, так было интересно, несмотря на ветреную погоду. Но ни слова о том, что время истекло, я не услышала. Тактичный, приятный в общении, интересный собеседник. Отснятый материал (обработанные фото) я получила ссылкой на Я-диск уже утром следующего дня. Фото меня вполне устроили! Всем рекомендую этот вид экскурсии и Сашу в качестве фотографа.

    Чтобы запечатлеть в памяти день, который подарил меня миру, я отправилась в путешествие за 3 тысячи километровЧтобы запечатлеть в памяти день, который подарил меня миру, я отправилась в путешествие за 3 тысячи километровЧтобы запечатлеть в памяти день, который подарил меня миру, я отправилась в путешествие за 3 тысячи километровЧтобы запечатлеть в памяти день, который подарил меня миру, я отправилась в путешествие за 3 тысячи километров

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
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  3. Фотопрогулка по Железноводску
  4. Треккинг на гору Развалка и фотосессия
  5. Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 000 до 8 060 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Железноводска, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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