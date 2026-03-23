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Мини-группа
до 8 чел.
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в железноводске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 июл в 07:00
6700 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
Найдите средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи в «Городе мёртвых» на высоте более 3500 м
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
19 июл в 07:00
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
Увидеть лучшие панорамы Кавказа с высокогорного плато
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
19 июл в 06:30
4700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Железноводска
Вас ждет захватывающее путешествие к скалам Монахи с видом на Эльбрус на премиальном внедорожнике
24 июл в 08:00
28 июл в 08:00
от 16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Язык тролля из Железноводска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
21 июл в 06:30
5700 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Железноводску
Отправиться в путешествие по городу, где каждая остановка - повод для прекрасного кадра
Завтра в 09:00
19 июл в 09:00
от 4900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Денис отличный гид. Все было превосходно. Масса впечатлений, красивых фотографий и вкусных подарков.
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самые лучшие впечатления, поездка была очень интересная, огромное спасибо за такую подробную информацию, гид Александр просто супер👍👍👍все четко, без опозданий, все посмотрели получили массу положительных эмоций,спасибо🤝
+3
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И
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Магомеду за это невероятное путешествие! Маршрут оказался гораздо круче, чем ожидали. Дорога была долгой,
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Очень понравился гид Тахир: все знает, подсказывает, грамотно распределяет время в экскурсии; короче, классный! 💪🏼🔥 Программа достойная, насыщенная, но мы никуда нигде не спешили - все было в комфортном темпе) к 22:30 уже вернулись.
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Мне все оооочень понравилось 😻 Гид Камиль классный, на все наши вопросы ответил) очень инициативный: везде останавливал, фоткал нас и даже заплатил, когда налички не оказалось 🥹 Спасибо большое!)
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Было очень интересно! Путешествие было комфортным! Очень повезло с погодой. Для меня самым важным была возможность полетать на параплане! Это вообще фантастика!!! 10 т рублей за такие ощущения не жалко.
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Отличная поездка, полезна для общего развития, гид Роман очень крутой, рекомендую!
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Отличная поездка, очень понравилось - увидели Кавказский хребет, табуны лошадей, погрелись на солнышке, послушали ветра, покатались по бездорожью. Спасибо гиду Магомету за рассказ и доставку))
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Побывала на экскурсии в Кабардино-Балкарии с замечательным гидом Рустамом!
Путешествие получилось очень насыщенным, красивым и запоминающимся!!
Путешествие получилось очень насыщенным, красивым и запоминающимся!!
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Е
Гид Роман неотъемлемая часть этой экскурсии, погружение в культуру и историю республик в увлекательном путешествии. 👍
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Всего 35 отзывов в Железноводске в категории "Грот Вечной мерзлоты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Грот Вечной мерзлоты»
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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
- Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун;
- В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска);
- Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе;
- Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Железноводска;
- Язык тролля из Железноводска - Скандинавия в сердце Кавказских гор.
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