Описание

Нас ожидают:Эрзи Башенный комплекс XII века. Один из древнейших в Ингушетии. Включает в себя около 60 боевых, полубоевых и жилых башен. Осмотрев строения вы узнаете в чем секрет их прочности, а также как появилась и развивалась башенная архитектура в Ингушетии. Цей-Лоамский перевал С высоты 2100 метров над уровнем моря полюбуемся видами на заснеженный конус восточного пятитысячника Кавказа — гору Казбек, а также «ингушский Олимп» — гору Цей-Лоам. Нашему взору откроются головокружительные пейзажи многокилометрового Бокового хребта, отделяющего Россию и Грузию, а также всего Джейрахского ущелья. Цей-Лоам Цей-Лоам — священная гора «Олимп» горной Ингушетии. Вершина в составе Скалистого хребта высотой 3171 метров. Строгая и неприступная, овеянная мифами и легендами, являющаяся своеобразным местом силы. Энергетически наполненная и эстетически привлекательная. Эгикал Прекрасно сохранившийся древний город, носивший в старину статус столицы этого горного края. Прогуливаясь по узким улочкам, среди башен, совсем несложно будет представить, как кипела здесь жизнь горцев несколько сотен лет тому назад. Тхаба-Ерды Древнейший христианский храм на территории России. Ученые до сих пор спорят о возрасте этого сооружения. Храм представляет собой уникальный образец переплетения множества религиозных, архитектурных и культурных традиций. Официально датируется VIII–X веками. Вовнушки Замковый боевой комплекс. Уникальный, не имеющий аналогов памятник архитектуры, являющийся «визитной карточкой» всей республики Ингушетия. Расположен на высоких гребнях сланцевых скал в ущелье реки Гулой-хи и состоит из двух отдельно стоящих замков. В 2008 году Вовнушки стал финалистом всероссийского конкурса «Семь рукотворных чудес России». Нереальные пейзажи Живописные виды и головокружительные панорамы будут открываться и сопровождать нас на всём протяжённости маршрута!