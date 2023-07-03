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Горная Ингушетия из Железноводска: путешествие по стране башен
Загадочная Горная Ингушетия ждет вас! Посетите уникальные башенные комплексы и древний храм, погрузитесь в историю Северного Кавказа
Начало: От места вашего проживания
«Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии»
Расписание: в четверг и воскресенье в 07:00
18 июля в 07:00
21 июля в 07:00
60005 400₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие из Железноводска в чарующую горную Ингушетию
Разрушьте стереотипы о горной Ингушетии, исследуя её дружелюбие, красоту и волшебство с личным гидом
«Ингушетия — фантастически живописная республика»
12 авг в 06:00
13 авг в 06:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
14 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Горная Ингушетия: в краю легенд и башен
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Один из древнейших в Ингушетии»
Расписание: ежедневно с 06:00
20 июля в 07:00
21 июля в 07:00
22 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 июля 2023В Горную Ингушетию из ЖелезноводскаЭкскурсия понравилась, хотя и дольше 15 часов. Великолепные виды старинных башен, гор и природы. Передвижение на минивэне Мерседес, поэтому было
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Ингушетия»
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