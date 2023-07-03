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быстро и очень удобно, места в салоне много. Пешая часть непростая - на локации нужно подниматься пешком в гору, но оно того стоит! Спасибо гиду Одиссею за интересный рассказ, добрый юмор и комфортное путешествие! Из нюансов, которые не повлияли на впечатление, - малое предложение сувениров и шашлык из баранины у меня был не очень, а другие хвалили.