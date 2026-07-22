Представьте себе место, где каждый камень дышит историей, а каждая башня рассказывает уникальную историю. Горная Ингушетия - это не просто регион на карте, это целый мир, полный тайн и загадок.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные башенные комплексы
- 🌄 Живописные горные пейзажи
- 🏛 Загадочный храм Тхаба-Ерды
- 🚗 Комфортабельные поездки
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Горной Ингушетии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная и комфортная для прогулок, а также меньше вероятность дождей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой региона, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным осадкам. Зимой путешествие может быть затруднено из-за снега и низких температур, но для любителей зимних пейзажей это время тоже может быть привлекательным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эрзи
- Башенный комплекс Эгикал
- Вовнушки
- Храм Тхаба-Ерды
Описание экскурсии
- Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Вы увидите восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг них — каменные оборонительные стены.
- Башенный комплекс Эгикал на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. До середины 20 века здесь жили люди. На данный момент сохранилось более ста различных построек.
- Вовнушки — один из самых ярких башенных комплексов Ингушетии. Две из трёх его башен стоят на вершине одной скалы, а ещё одна — на противоположной горе. Башни выглядят как естественное продолжение скал.
- Храм Тхаба-Ерды — до сих пор неизвестно, как и когда, а главное кем была построена эта загадочная церковь. О существовании на мусульманском Северном Кавказе древнего христианского храма в Европе узнали лишь в конце 18 века.
Организационные детали
- Обязательно возьмите с собой паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, иначе вас не пустят в Горную Ингушетию пограничники.
- Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест.
- Дополнительно оплачивается вход в заповедник (160 руб. /чел.) и обед в кафе.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3313 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Посетили экскурсию в Ингушетию — и остались в полном восторге! Природа там просто потрясающая: горы, ущелья, древние башни — всё очень живописное. Огромное спасибо гиду Владимиру:рассказывал интересно, много познавательного, при этом подача материала не монотонная - чувствовалось, что человек искренне любит свою работу и умеет увлечь историей. Однозначно рекомендую эту экскурсию — эмоций и впечатлений хватит надолго!
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Это самое чудесное путешествие! От такой красоты захватывает дух!
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С
Дата посещения: 8 июн 2025
Все очень понравилось. Чудесная экскурсия. Отличная организация. Минусов никаких. Все прошло на одном дыхании
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Если вы собираетесь в путешествие, даже не раздумывая, выбирайте эту экскурсию! Здесь благоприятно соединилось все лучшее, что только возможно в путешествии: знание рассказчиком гидом-водителем Юрием материала, его водительское и организаторское
+1
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А
Все очень понравилось, спасибо
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Очень понравилась экскурсия и гид!!! Ездили вшестером, маленькой своей компанией! В горах были туманы и временами не понимали, в какой части света мы находимся… Спасибо большое за прекрасную организацию и море впечатлений!
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