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Горная Ингушетия - из Железноводска в мини-группе

Загадочная Горная Ингушетия ждет вас! Посетите уникальные башенные комплексы и древний храм, погрузитесь в историю Северного Кавказа
Представьте себе место, где каждый камень дышит историей, а каждая башня рассказывает уникальную историю. Горная Ингушетия - это не просто регион на карте, это целый мир, полный тайн и загадок.

Во
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время этой экскурсии вы познакомитесь с величественными башенными комплексами Эрзи, Эгикал и Вовнушки, которые веками стояли на страже мирной жизни местных жителей. Каждая башня имеет свою уникальную историю, связанную с древними обычаями и традициями.

Кроме того, вы увидите загадочный храм Тхаба-Ерды, чья история до сих пор вызывает множество вопросов среди исследователей.

Подготовьтесь к путешествию, которое позволит вам коснуться древней истории и почувствовать себя частью чего-то великого.

Не забудьте взять с собой паспорта и свидетельства о рождении для детей, так как без них вас не пустят в Горную Ингушетию.

Поездка обещает быть комфортной, ведь вы будете путешествовать на комфортабельных внедорожниках или минивэнах. Вход в заповедник и обед в кафе оплачиваются дополнительно, но они того стоят.

Экскурсия проводится опытными гидами, которые с удовольствием поделятся с вами знаниями о каждом уголке этой удивительной земли

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные башенные комплексы
  • 🌄 Живописные горные пейзажи
  • 🏛 Загадочный храм Тхаба-Ерды
  • 🚗 Комфортабельные поездки
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Горной Ингушетии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная и комфортная для прогулок, а также меньше вероятность дождей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой региона, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным осадкам. Зимой путешествие может быть затруднено из-за снега и низких температур, но для любителей зимних пейзажей это время тоже может быть привлекательным.
Сейчас август — это идеальное время.
Горная Ингушетия - из Железноводска в мини-группе
Горная Ингушетия - из Железноводска в мини-группе
Горная Ингушетия - из Железноводска в мини-группе

Что можно увидеть

  • Эрзи
  • Башенный комплекс Эгикал
  • Вовнушки
  • Храм Тхаба-Ерды

Описание экскурсии

  • Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Вы увидите восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг них — каменные оборонительные стены.
  • Башенный комплекс Эгикал на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. До середины 20 века здесь жили люди. На данный момент сохранилось более ста различных построек.
  • Вовнушки — один из самых ярких башенных комплексов Ингушетии. Две из трёх его башен стоят на вершине одной скалы, а ещё одна — на противоположной горе. Башни выглядят как естественное продолжение скал.
  • Храм Тхаба-Ерды — до сих пор неизвестно, как и когда, а главное кем была построена эта загадочная церковь. О существовании на мусульманском Северном Кавказе древнего христианского храма в Европе узнали лишь в конце 18 века.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите с собой паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, иначе вас не пустят в Горную Ингушетию пограничники.
  • Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест.
  • Дополнительно оплачивается вход в заповедник (160 руб. /чел.) и обед в кафе.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3313 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Е
Посетили экскурсию в Ингушетию — и остались в полном восторге! Природа там просто потрясающая: горы, ущелья, древние башни — всё очень живописное. Огромное спасибо гиду Владимиру:рассказывал интересно, много познавательного, при этом подача материала не монотонная - чувствовалось, что человек искренне любит свою работу и умеет увлечь историей. Однозначно рекомендую эту экскурсию — эмоций и впечатлений хватит надолго!
Посетили экскурсию в Ингушетию — и остались в полном восторге! Природа там просто потрясающая: горы, ущелья,
Посетили экскурсию в Ингушетию — и остались в полном восторге! Природа там просто потрясающая: горы, ущелья,
Посетили экскурсию в Ингушетию — и остались в полном восторге! Природа там просто потрясающая: горы, ущелья,
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Ася
Это самое чудесное путешествие! От такой красоты захватывает дух!
Это самое чудесное путешествие! От такой красоты захватывает дух!
Это самое чудесное путешествие! От такой красоты захватывает дух!
Это самое чудесное путешествие! От такой красоты захватывает дух!
Это самое чудесное путешествие! От такой красоты захватывает дух!
Это самое чудесное путешествие! От такой красоты захватывает дух!
Это самое чудесное путешествие! От такой красоты захватывает дух!
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С
Дата посещения: 8 июн 2025
Все очень понравилось. Чудесная экскурсия. Отличная организация. Минусов никаких. Все прошло на одном дыхании
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Татьяна
Если вы собираетесь в путешествие, даже не раздумывая, выбирайте эту экскурсию! Здесь благоприятно соединилось все лучшее, что только возможно в путешествии: знание рассказчиком гидом-водителем Юрием материала, его водительское и организаторское
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мастерство, места локации, природные и погодные условия! Пожалуй, это было самое лучшее путешествие во время моего отдыха на Кавказе!!! Хочется вернуться туда еще и еще! Огромное спасибо за организацию тура в Ингушетию!!! Все прошло просто замечательно!

Если вы собираетесь в путешествие, даже не раздумывая, выбирайте эту экскурсию! Здесь благоприятно соединилось все лучшее,
Если вы собираетесь в путешествие, даже не раздумывая, выбирайте эту экскурсию! Здесь благоприятно соединилось все лучшее,
Если вы собираетесь в путешествие, даже не раздумывая, выбирайте эту экскурсию! Здесь благоприятно соединилось все лучшее,
Если вы собираетесь в путешествие, даже не раздумывая, выбирайте эту экскурсию! Здесь благоприятно соединилось все лучшее,
Если вы собираетесь в путешествие, даже не раздумывая, выбирайте эту экскурсию! Здесь благоприятно соединилось все лучшее,
Если вы собираетесь в путешествие, даже не раздумывая, выбирайте эту экскурсию! Здесь благоприятно соединилось все лучшее,
Если вы собираетесь в путешествие, даже не раздумывая, выбирайте эту экскурсию! Здесь благоприятно соединилось все лучшее,
Если вы собираетесь в путешествие, даже не раздумывая, выбирайте эту экскурсию! Здесь благоприятно соединилось все лучшее,+1
Если вы собираетесь в путешествие, даже не раздумывая, выбирайте эту экскурсию! Здесь благоприятно соединилось все лучшее,
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А
Все очень понравилось, спасибо
Все очень понравилось, спасибо
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Марина
Очень понравилась экскурсия и гид!!! Ездили вшестером, маленькой своей компанией! В горах были туманы и временами не понимали, в какой части света мы находимся… Спасибо большое за прекрасную организацию и море впечатлений!
Очень понравилась экскурсия и гид!!! Ездили вшестером, маленькой своей компанией! В горах были туманы и временами
Очень понравилась экскурсия и гид!!! Ездили вшестером, маленькой своей компанией! В горах были туманы и временами
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