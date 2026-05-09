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Уникальный опыт – экскурсии в Железноводске

Найдено 4 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Железноводске, цены от 6600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
На машине
8 часов
-
10%
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Отправьтесь в уникальное путешествие по горным аулам, где балкарская кухня и природа создают неповторимую атмосферу. Насладитесь хычинами и шашлыком
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 18 045 ₽20 050 ₽ за всё до 3 чел.
Звёздный Железноводск: вечерняя поездка в обсерваторию
На машине
5 часов
2 отзыва
Групповая
Звёздный Железноводск: вечерняя поездка в обсерваторию
Погрузиться в мир астрономии и полюбоваться невероятным небом
Начало: памятника Ленина
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
19 июл в 20:00
от 6600 ₽ за человека
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Пешая
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Индивидуальная фотопрогулка по Железноводску - шанс запечатлеть эмоции среди памятников и скрытых уголков города. Уникальные истории и красивые снимки ждут вас
Начало: Возле здания администрации города
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко (из Железноводска)
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко (из Железноводска)
Вдохновиться пейзажами Кавказа на границе с Грузией, ощутить силу места и отдохнуть на источниках
Начало: По вашему адресу
22 июл в 08:30
23 июл в 08:30
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Железноводска - в горную Ингушетию
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Железноводска - в горную Ингушетию
Ингушетия - это дружелюбная республика с удивительными пейзажами и древними башнями. Погрузитесь в её атмосферу и узнайте больше о местных традициях
25 авг в 06:00
26 авг в 06:00
от 22 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Алексей очень хорошо владеет материалом и преподносит его в простой форме. Надо сказать, что из трёх гидов, которые возили нас
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по длинным маршрутам он единственный, кто владел историческими данными, а мне очень этого не хватало. Очень рекомендую Алексея и предлагаемые им экскурсии. Мы получили большое удовольствие от самой экскурсии и от общения с Алексеем.

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И
Звёздный Железноводск: вечерняя поездка в обсерваторию
Очень необычная и познавательная экскурсия. Захотелось приехать туда днём и более подробно ознакомиться с обсерваторией.
Мы немного замёрзли, поэтому одеваться над теплее.
Спасибо Мурату за познавательную, комфортную и безопасную поездку.
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И
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок гид Алексей(спасибо большое за
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эмоции)- огромный плюс!
С первых минут, как увидел эти величественные горы и потоки воды, ниспадающие с горных вершин, у меня перехватило дыхание. Природа здесь просто потрясающая, создаёт поистине магическую атмосферу.
Особенно впечатлила возможность подойти к водопадам совсем близко и почувствовать мощь падающей воды. Звук бурлящей воды и свежий горный воздух зарядили меня энергией и позитивом на целый год вперёд!
Погрузиться полностью в мир гор способствовал мастер-класс по изготовлению традиционных хычинов и обалденный обед от хозяюшки Земфиры! Безумно интересно и вкусно! Гостеприимство Кавказа однозначно стоит ощутить на себе!
Невероятные виды и потрясающие фотографии, которые удалось сделать, будут напоминать об этом удивительном месте ещё долго. Эти места, которые должен посетить каждый, кто хочет прикоснуться к красоте и величию природы.
Однозначно рекомендую эту поездку всем, кто ищет новые впечатления и хочет увидеть настоящее величие природы!

Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок+6
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок
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Ю
Звёздный Железноводск: вечерняя поездка в обсерваторию
Большое спасибо за эту необычную экскурсию:уникальное место, время и тема делают её незабываемой. А гид-организатор Али сделал её вписанной в историю края, а также атмосферной, комфортной и безопасной.
Большое спасибо за эту необычную экскурсию:уникальное место, время и тема делают её незабываемой. А гид-организатор Али
Большое спасибо за эту необычную экскурсию:уникальное место, время и тема делают её незабываемой. А гид-организатор Али
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Н
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Невероятная красота Кабардино-Балкарии, чистый горный воздух, интересный рассказчик - это как раз то, что нам надо было! Вкусные хычины приготовили у нас на глазах! Были у Голубого озера, в Мертвом городе и на Чегемских водопадах! Отлично! 👍🏻 Благодарим.
Невероятная красота Кабардино-Балкарии, чистый горный воздух, интересный рассказчик - это как раз то, что нам надо
Невероятная красота Кабардино-Балкарии, чистый горный воздух, интересный рассказчик - это как раз то, что нам надо
Невероятная красота Кабардино-Балкарии, чистый горный воздух, интересный рассказчик - это как раз то, что нам надо
Невероятная красота Кабардино-Балкарии, чистый горный воздух, интересный рассказчик - это как раз то, что нам надо
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Н
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Великолепно провели день. Кирилл замечательный рассказчик, образованный и обаятельный. Мастер-класс по приготовлению очень понравился, все угощения вкуснейшие, с местным колоритом.
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Расставались с хозяйкой как давние друзья. Приезжайте, знакомьтесь с природой и историей Кавказа. Мы обязательно вернемся еще. Спасибо организатору и экскурсоводу.

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Е
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Хотим выразить благодарность Аракелу за интересно проведенную экскурсию.
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Г
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Экскурсию проводил Аракел на комфортабельной автомашине с кондиционером. Он показал нам красивейшие водопады и горы, при этом всю дорогу много
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и интересно рассказыаал о природе, истории и настоящем КМВ и Кабардино-Балкарии. Для отдыха на лугу в горах у него предусмотрительно имелись походные кресла и возможность сварить кофе. Приняли участие в мастер_классе по приготовлению лукумов и хычинов, пообедали ими же и вкуснейшей домашней шурпой и мантами. Привезли с собой домашний сыр, фрукты и огромное количество впечатлений и фотографий. С трудной горной дорогой Аракел справился на отлично и к вечеру благополучно доставил нас к отелю. Огромное спасибо за интересно проведённое время. Рекомендуем.

Экскурсию проводил Аракел на комфортабельной автомашине с кондиционером. Он показал нам красивейшие водопады и горы, при
Экскурсию проводил Аракел на комфортабельной автомашине с кондиционером. Он показал нам красивейшие водопады и горы, при
Экскурсию проводил Аракел на комфортабельной автомашине с кондиционером. Он показал нам красивейшие водопады и горы, при
Экскурсию проводил Аракел на комфортабельной автомашине с кондиционером. Он показал нам красивейшие водопады и горы, при+3
Экскурсию проводил Аракел на комфортабельной автомашине с кондиционером. Он показал нам красивейшие водопады и горы, при
Экскурсию проводил Аракел на комфортабельной автомашине с кондиционером. Он показал нам красивейшие водопады и горы, при
Экскурсию проводил Аракел на комфортабельной автомашине с кондиционером. Он показал нам красивейшие водопады и горы, при
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М
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе, построил интересный маршрут и показал новые красоты. Маршрут составлен так, что мы были одни на всех смотровых площадках.
Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе,
Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе,
Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе,
Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе,+3
Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе,
Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе,
Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе,
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М
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Замечательное путешествие, профессиональный гид, масса приятных впечатлений от красот Северного Кавказа! И хотя экскурсию трудно назвать гастротуром, мы нисколько не пожалели о выбранной экскурсии. Спасибо большое Алексею! Обязательно поедем с ним в другие путешествия.
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Всего 14 отзывов в Железноводске в категории "Уникальный опыт"

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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам;
  2. Звёздный Железноводск: вечерняя поездка в обсерваторию;
  3. Фотоэкскурсия по центру Железноводска;
  4. Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко (из Железноводска);
  5. Из Железноводска - в горную Ингушетию.
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Дворец Эмира Бухарского;
  4. Гижгит;
  5. Чегемские водопады;
  6. Плато Бермамыт;
  7. Джилы-су;
  8. Курортный парк;
  9. Каскадная Лестница;
  10. Голубые озера.
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2026
Сейчас в Железноводске в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 4 экскурсии от 6600 до 22 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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