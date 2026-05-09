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эмоции)- огромный плюс!

С первых минут, как увидел эти величественные горы и потоки воды, ниспадающие с горных вершин, у меня перехватило дыхание. Природа здесь просто потрясающая, создаёт поистине магическую атмосферу.

Особенно впечатлила возможность подойти к водопадам совсем близко и почувствовать мощь падающей воды. Звук бурлящей воды и свежий горный воздух зарядили меня энергией и позитивом на целый год вперёд!

Погрузиться полностью в мир гор способствовал мастер-класс по изготовлению традиционных хычинов и обалденный обед от хозяюшки Земфиры! Безумно интересно и вкусно! Гостеприимство Кавказа однозначно стоит ощутить на себе!

Невероятные виды и потрясающие фотографии, которые удалось сделать, будут напоминать об этом удивительном месте ещё долго. Эти места, которые должен посетить каждый, кто хочет прикоснуться к красоте и величию природы.

Однозначно рекомендую эту поездку всем, кто ищет новые впечатления и хочет увидеть настоящее величие природы!