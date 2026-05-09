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Индивидуальная
до 4 чел.
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Отправьтесь в уникальное путешествие по горным аулам, где балкарская кухня и природа создают неповторимую атмосферу. Насладитесь хычинами и шашлыком
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 18 045 ₽
20 050 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Звёздный Железноводск: вечерняя поездка в обсерваторию
Погрузиться в мир астрономии и полюбоваться невероятным небом
Начало: памятника Ленина
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
19 июл в 20:00
от 6600 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Индивидуальная фотопрогулка по Железноводску - шанс запечатлеть эмоции среди памятников и скрытых уголков города. Уникальные истории и красивые снимки ждут вас
Начало: Возле здания администрации города
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко (из Железноводска)
Вдохновиться пейзажами Кавказа на границе с Грузией, ощутить силу места и отдохнуть на источниках
Начало: По вашему адресу
22 июл в 08:30
23 июл в 08:30
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Железноводска - в горную Ингушетию
Ингушетия - это дружелюбная республика с удивительными пейзажами и древними башнями. Погрузитесь в её атмосферу и узнайте больше о местных традициях
25 авг в 06:00
26 авг в 06:00
от 22 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Алексей очень хорошо владеет материалом и преподносит его в простой форме. Надо сказать, что из трёх гидов, которые возили нас
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И
Очень необычная и познавательная экскурсия. Захотелось приехать туда днём и более подробно ознакомиться с обсерваторией.
Мы немного замёрзли, поэтому одеваться над теплее.
Спасибо Мурату за познавательную, комфортную и безопасную поездку.
Мы немного замёрзли, поэтому одеваться над теплее.
Спасибо Мурату за познавательную, комфортную и безопасную поездку.
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И
Поездка стала настоящим открытием и источником незабываемых впечатлений! Удобный транспорт, грамотный, внимательный, вежливый, знающий каждый уголок гид Алексей(спасибо большое за
+6
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Ю
Большое спасибо за эту необычную экскурсию:уникальное место, время и тема делают её незабываемой. А гид-организатор Али сделал её вписанной в историю края, а также атмосферной, комфортной и безопасной.
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Н
Невероятная красота Кабардино-Балкарии, чистый горный воздух, интересный рассказчик - это как раз то, что нам надо было! Вкусные хычины приготовили у нас на глазах! Были у Голубого озера, в Мертвом городе и на Чегемских водопадах! Отлично! 👍🏻 Благодарим.
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Н
Великолепно провели день. Кирилл замечательный рассказчик, образованный и обаятельный. Мастер-класс по приготовлению очень понравился, все угощения вкуснейшие, с местным колоритом.
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Е
Хотим выразить благодарность Аракелу за интересно проведенную экскурсию.
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Г
Экскурсию проводил Аракел на комфортабельной автомашине с кондиционером. Он показал нам красивейшие водопады и горы, при этом всю дорогу много
+3
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М
Алексей - замечательный гид, очень интересный рассказчик. Несмотря на то, что мы часто бываем на Кавказе, построил интересный маршрут и показал новые красоты. Маршрут составлен так, что мы были одни на всех смотровых площадках.
+3
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М
Замечательное путешествие, профессиональный гид, масса приятных впечатлений от красот Северного Кавказа! И хотя экскурсию трудно назвать гастротуром, мы нисколько не пожалели о выбранной экскурсии. Спасибо большое Алексею! Обязательно поедем с ним в другие путешествия.
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Всего 14 отзывов в Железноводске в категории "Уникальный опыт"
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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Уникальный опыт»
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