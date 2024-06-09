Экскурсия позволит вам полностью прочувствовать дух нашего курортного региона и проникнуться его историей.
Вы познакомитесь с местной культурой и архитектурой, а также насладитесь уникальными природными богатствами, которые сделали КМВ одним из самых популярных курортов в России.
Вы познакомитесь с местной культурой и архитектурой, а также насладитесь уникальными природными богатствами, которые сделали КМВ одним из самых популярных курортов в России.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Что вас ожидает:
- Кисловодск:
- Бульвар Курортный
- Поющий фонтан
- Колоннада
- Лермонтовская площадка
- Нарзанная галерея
- Главные нарзанные ванны
- Кисловодская Крепость
- Свято-Никольский собор
- Ессентуки:
- Курортный парк
- Музыкальная беседка «Рококо»
- Цандеровский институт механотерапии
- Питьевые галереи источников № 4 и № 17
- Театральная площадь и поющий фонтан
- Грязелечебница имени Н.А. Семашко
- Пятигорск:
- Парк «Цветник» и Лермонтовская галерея
- Кофейня Гукасова и памятник Кисе Воробьянинову
- Грот Дианы
- Грот Лермонтова
- Озеро «Провал» и памятник Остапу Бендеру
- Скульптура «Орел»
- Китайская беседка
- Беседка «Эолова арфа»
- Железноводск:
- Каскадная лестница
- Питьевая галерея «Смирновский источник»
- Питьевая галерея «Славяновский источник»
- Пушкинская галерея
- Дворец Эмира Бухарского
- Яйцо желаний «или солнечные часы» Знаки зодиака
- Курортное озеро и Остров Гулливеров
Описание экскурсии
Регион Кавказских Минеральных Вод — один из самых знаменитых курортов России. И если у Вас не так много свободного времени для посещения каждого города КМВ отдельно, тогда эта экскурсия точно для Вас! В этой поездке мы погрузимся в удивительный мир Кавказских Минеральных Вод и за один день посетим все четыре курортных города — Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск. Что вы увидите:• Кисловодск. Город основан чуть более 200 лет назад, поэтому старый центр не очень большой. Однако в городе сохранились единственная на Ставрополье крепость 19 века, старые купеческие и дворянские особняки, а Курортный бульвар отлично передает атмосферу курортной столицы, где люди наслаждаются жизнью и никуда не торопятся. Главное же, что отличает Кисловодск от других городов на Кавказе — самый большой рукотворный парк в Европе, который находится в черте города!:
- Ессентуки. Это самый молодой город региона. Санатории и гостиницы в основном расположены вокруг Курортного парка и исторического центра. Здесь же находятся бюветы минеральной воды Ессентуки №4 и №17 — самой известной в стране. А неподалеку расположилось здания Грязелечебницы имени Семашко — самое необычное здание, возможно даже всего нашего региона. Четыре здания выполнены в стилистике древнеримских терм, а вход на территорию украшают скульптуры львов, которые придавливают лапой змею.
- Пятигорск. Самый крупный город региона и столица Северо-кавказского федерального округа. Это также ещё и самый старый город КМВ, город, который видел множество исторических событий и великих людей, его основали в 1780 году. В Пятигорске отлично сохранился исторический центр, описанный Лермонтовым в «Герое нашего времени». Мы обязательно прогуляемся по великолепному парку «Цветник», насладимся видом города с беседки Эолова Арфа и увидим знаменитое подземное озеро Провал.
Железноводск. Настоящая «зелёная жемчужина» Кавказских Минеральных Вод и самый маленький город региона. Главные архитектурные достопримечательности — дача эмира Бухарского и Островские ванны, построенные в восточном мавританском стиле. Украшением курортного парка считают Пушкинскую галерею, эта галерея навеяла на знаменитого поэта вдохновение, в результате чего появился «Кавказский пленник», а галерея с тех пор носит название Пушкинская. Здесь мы отведаем минеральную воду из Славяновского и Смирновского источников, и прогуляемся по Каскадной лестнице — самой длинной на юге России. Важная информация: Обязательно иметь при себе:.
Железноводск. Настоящая «зелёная жемчужина» Кавказских Минеральных Вод и самый маленький город региона. Главные архитектурные достопримечательности — дача эмира Бухарского и Островские ванны, построенные в восточном мавританском стиле. Украшением курортного парка считают Пушкинскую галерею, эта галерея навеяла на знаменитого поэта вдохновение, в результате чего появился «Кавказский пленник», а галерея с тех пор носит название Пушкинская. Здесь мы отведаем минеральную воду из Славяновского и Смирновского источников, и прогуляемся по Каскадной лестнице — самой длинной на юге России. Важная информация: Обязательно иметь при себе:.
• Железноводск. Настоящая «зелёная жемчужина» Кавказских Минеральных Вод и самый маленький город региона. Главные архитектурные достопримечательности — дача эмира Бухарского и Островские ванны, построенные в восточном мавританском стиле. Украшением курортного парка считают Пушкинскую галерею, эта галерея навеяла на знаменитого поэта вдохновение, в результате чего появился «Кавказский пленник», а галерея с тех пор носит название Пушкинская. Здесь мы отведаем минеральную воду из Славяновского и Смирновского источников, и прогуляемся по Каскадной лестнице — самой длинной на юге России. Важная информация: Обязательно иметь при себе:
- оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
- наличные деньги.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кисловодск:
- Бульвар Курортный
- Поющий фонтан
- Колоннада
- Лермонтовская площадка
- Нарзанная галерея
- Главные нарзанные ванны
- Кисловодская Крепость
- Свято-Никольский собор
- Ессентуки:
- Курортный парк
- Музыкальная беседка «Рококо»
- Цандеровский институт механотерапии
- Питьевые галереи источников № 4 и № 17
- Театральная площадь и поющий фонтан
- Грязелечебница имени Н.А. Семашко
- Пятигорск:
- Парк «Цветник» и Лермонтовская галерея
- Кофейня Гукасова и памятник Кисе Воробьянинову
- Грот Дианы
- Грот Лермонтова
- Озеро «Провал» и памятник Остапу Бендеру
- Скульптура «Орел»
- Китайская беседка
- Беседка «Эолова арфа»
- Железноводск:
- Каскадная лестница
- Питьевая галерея «Смирновский источник»
- Питьевая галерея «Славяновский источник»
- Пушкинская галерея
- Дворец Эмира Бухарского
- Яйцо желаний «или солнечные часы» Знаки зодиака
- Курортное озеро и Остров Гулливеров
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на автомобиле LADA GRANTA
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Экологические сборы
- Питание (кафе)
- Входные билеты в музеи, на выставки и экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов - Российский паспорт детям до 14 лет - свидетельство о рождении
- Наличные деньги
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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