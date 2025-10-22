Обзорные экскурсии в Железноводске

Лучше всего посетить Железноводск в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для посещения, так как в это время меньше туристов и можно насладиться спокойствием. В остальные месяцы, несмотря на более прохладную погоду, экскурсия все равно оставит приятные впечатления благодаря уникальной атмосфере и красоте города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Лермонтовский источник
Дача Эмира Бухарского
Музыкальная беседка
Яйцо желаний
Пушкинская галерея
Каскадная лестница
Грязелечебница
Станция почтовых дилижансов
Описание экскурсии
История и главное богатство Кавминвод
Так называют регион Кавказских Минеральных Вод — природа щедро одарила этот красивый горный край. Повсюду здесь бьют целебные минеральные источники. В начале 19 века благодаря им появился наш Железноводск. Я расскажу и об основании города, и о его пути, и в целом о значении региона. Вы перенесетесь в эпоху, когда на Кавказе зарождалось водолечение, узнаете о развитии бальнеологии и о том, как на водах оздоравливались в прошлом и лечатся сегодня.
Красивейшие места Железноводска
Прогулка пройдет по курортной части города, по естественному лесу. Мы начнем с места первого источника, ныне Лермонтовского — именно сюда приезжали первые посетители «Железных вод». По террасе горы Железная пройдем мимо дачи Эмира Бухарского — настоящего дворца начала 20 века с восточными элементами, мимо «Музыкальной беседки» и «Яйца желаний». Этот путь приведет к Пушкинской галерее и еще двум источникам. Конечно, вы сами попробуете местные минеральные воды. Следом по Каскадной лестнице с фонтанами и сказочными скульптурами спустимся к грязелечебнице, а также взглянем на здание станции почтовых дилижансов.
Достопримечательности не останутся просто точками на карте: я расскажу о том, с какими людьми связаны эти постройки, о курортной публике 19 века и о писателях, вдохновленных Железноводском, отвечу на любые вопросы о городе и Кавминводах.
Организационные детали
Дополнительных расходов нет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площали Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 802 туристов
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Железноводске. Работаю гидом 10 лет. Мне хочется, чтобы наши гости узнали как можно больше о городах-курортах (Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске). Это удивительный регион, читать дальшеуменьшить
в котором у каждого города есть свои секреты. Я могу организовать экскурсии в Грозный, горную Ингушетию, к Чегемским водопадам, Голубому озеру и с. Верхняя Балкария, к Медовым водопадам, в Цейское ущелье, на Домбай. Есть свой транспорт.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
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3
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2
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М
Марина
Прекрасно провели время, узнали интересную информацию о новой для нас локации - Железноводск
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М
Маргарита
Железноводск действительно очень уютный городок! Спокойный и размеренный. Гулять по нему очень интересно, прекрасный каскад через весь город вместо зарядки, парк вокруг курортного озера у подножия каскада (парк современный и читать дальшеуменьшить
благоустроенный, с лежаками, лавочками, детской площадкой), парк наверху с дорожками для терренкура. Вода минеральная, пожалуй, самая вкусная на КМВ (смирновская и славяновская). Экскурсию рекомендую! После экскурсии, увидев все основные достопримечательности города, можно ещё несколько часов гулять и наслаждаться Железноводском!
+2
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Ольга
Елена не смогла лично провести нам экскурсию и предложила другого экскурсовода - Юлию. Прогулка по Железноводску в сопровождении Юлии нам очень понравилась. Легко, непринуждённо мы прогулялись по улочкам этого замечательного зелёного городка. Юлия занимательно рассказала нам его историю. Маршрут хорошо продуман и совсем неутомителен. Мы остались очень довольны!
+2
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Ирина
Елена влюбила нас в Железноводск. Однозначно, хочется вернуться и пройти грамотное лечение/оздоровление организма: воды, ванны, прогулки, музыка и воздух. Экскурсия была максимально полной, узнали много нового про курорты Кавказа, минеральную воду, знаковых личностях Железноводска (например, не знали, что Сергей Пускепалис родом из этого города, мало было информации о докторе Гаазе и др). Безусловно, рекомендую Елену как экскурсовода!
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М
Мария
Название экскурсии на 100% отражает описание этого милого города. Маленький, уютный, красивый. Спасибо Елене за отличный рассказ и прекрасную прогулку. Рассказ полный, яркий. Отлично структурирован.
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Галина
Экскурсовод Елена очень внимательно отнеслась к нашей группе - семье. Учла, что супруг- сердечник, к началу экскурсии подвезла на автомобиле. Пешеходный маршрут проходит размеренно, неспешно. Очень много исторических, новых для нас фактов о достопримечательностях и известных людях, связанных с Железноводском. Увлекательно преподносит материал, было интересно! Отвечает на все интересующие вопросы. Рекомендуем! Спасибо.
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