Обзорные экскурсии в Железноводске

Мои заказы

Железноводск - самый маленький и уютный город на водах

Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Представьте себе город, где история и природа переплетаются в удивительный узор. Железноводск не просто место на карте, это целый мир, полный тайн и открытий.

Вас ждет путешествие по живописным тропам, вдоль
читать дальшеуменьшить

минеральных источников, которые сделали этот город знаменитым.

Вас ожидает не только знакомство с историей курорта, но и возможность попробовать на вкус целебную воду, узнать о традициях водолечения.

Эта экскурсия - идеальная возможность погрузиться в атмосферу умиротворения и красоты, которую может подарить только Железноводск

5
31 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏞️ Живописные виды
  • 💧 Целебные минеральные воды
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 📚 Интересные рассказы о прошлом
  • 🗺️ Уникальный маршрут

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Железноводск в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для посещения, так как в это время меньше туристов и можно насладиться спокойствием. В остальные месяцы, несмотря на более прохладную погоду, экскурсия все равно оставит приятные впечатления благодаря уникальной атмосфере и красоте города.
Сейчас август — это идеальное время.
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах

Что можно увидеть

  • Лермонтовский источник
  • Дача Эмира Бухарского
  • Музыкальная беседка
  • Яйцо желаний
  • Пушкинская галерея
  • Каскадная лестница
  • Грязелечебница
  • Станция почтовых дилижансов

Описание экскурсии

История и главное богатство Кавминвод

Так называют регион Кавказских Минеральных Вод — природа щедро одарила этот красивый горный край. Повсюду здесь бьют целебные минеральные источники. В начале 19 века благодаря им появился наш Железноводск. Я расскажу и об основании города, и о его пути, и в целом о значении региона. Вы перенесетесь в эпоху, когда на Кавказе зарождалось водолечение, узнаете о развитии бальнеологии и о том, как на водах оздоравливались в прошлом и лечатся сегодня.

Красивейшие места Железноводска

Прогулка пройдет по курортной части города, по естественному лесу. Мы начнем с места первого источника, ныне Лермонтовского — именно сюда приезжали первые посетители «Железных вод». По террасе горы Железная пройдем мимо дачи Эмира Бухарского — настоящего дворца начала 20 века с восточными элементами, мимо «Музыкальной беседки» и «Яйца желаний». Этот путь приведет к Пушкинской галерее и еще двум источникам. Конечно, вы сами попробуете местные минеральные воды. Следом по Каскадной лестнице с фонтанами и сказочными скульптурами спустимся к грязелечебнице, а также взглянем на здание станции почтовых дилижансов.

Достопримечательности не останутся просто точками на карте: я расскажу о том, с какими людьми связаны эти постройки, о курортной публике 19 века и о писателях, вдохновленных Железноводском, отвечу на любые вопросы о городе и Кавминводах.

Организационные детали

Дополнительных расходов нет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площали Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 802 туристов
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Железноводске. Работаю гидом 10 лет. Мне хочется, чтобы наши гости узнали как можно больше о городах-курортах (Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске). Это удивительный регион,
читать дальшеуменьшить

в котором у каждого города есть свои секреты. Я могу организовать экскурсии в Грозный, горную Ингушетию, к Чегемским водопадам, Голубому озеру и с. Верхняя Балкария, к Медовым водопадам, в Цейское ущелье, на Домбай. Есть свой транспорт.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
3
2
1
М
Прекрасно провели время, узнали интересную информацию о новой для нас локации - Железноводск
Прекрасно провели время, узнали интересную информацию о новой для нас локации - Железноводск
Прекрасно провели время, узнали интересную информацию о новой для нас локации - Железноводск
Прекрасно провели время, узнали интересную информацию о новой для нас локации - Железноводск
Вам был полезен этот отзыв?
М
Железноводск действительно очень уютный городок! Спокойный и размеренный. Гулять по нему очень интересно, прекрасный каскад через весь город вместо зарядки, парк вокруг курортного озера у подножия каскада (парк современный и
читать дальшеуменьшить

благоустроенный, с лежаками, лавочками, детской площадкой), парк наверху с дорожками для терренкура.
Вода минеральная, пожалуй, самая вкусная на КМВ (смирновская и славяновская).
Экскурсию рекомендую!
После экскурсии, увидев все основные достопримечательности города, можно ещё несколько часов гулять и наслаждаться Железноводском!

Железноводск действительно очень уютный городок! Спокойный и размеренный. Гулять по нему очень интересно, прекрасный каскад через
Железноводск действительно очень уютный городок! Спокойный и размеренный. Гулять по нему очень интересно, прекрасный каскад через
Железноводск действительно очень уютный городок! Спокойный и размеренный. Гулять по нему очень интересно, прекрасный каскад через
Железноводск действительно очень уютный городок! Спокойный и размеренный. Гулять по нему очень интересно, прекрасный каскад через
Железноводск действительно очень уютный городок! Спокойный и размеренный. Гулять по нему очень интересно, прекрасный каскад через
Железноводск действительно очень уютный городок! Спокойный и размеренный. Гулять по нему очень интересно, прекрасный каскад через
Железноводск действительно очень уютный городок! Спокойный и размеренный. Гулять по нему очень интересно, прекрасный каскад через
Железноводск действительно очень уютный городок! Спокойный и размеренный. Гулять по нему очень интересно, прекрасный каскад через+2
Железноводск действительно очень уютный городок! Спокойный и размеренный. Гулять по нему очень интересно, прекрасный каскад через
Железноводск действительно очень уютный городок! Спокойный и размеренный. Гулять по нему очень интересно, прекрасный каскад через
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Елена не смогла лично провести нам экскурсию и предложила другого экскурсовода - Юлию. Прогулка по Железноводску в сопровождении Юлии нам очень понравилась. Легко, непринуждённо мы прогулялись по улочкам этого замечательного зелёного городка. Юлия занимательно рассказала нам его историю. Маршрут хорошо продуман и совсем неутомителен. Мы остались очень довольны!
Елена не смогла лично провести нам экскурсию и предложила другого экскурсовода - Юлию. Прогулка по Железноводску
Елена не смогла лично провести нам экскурсию и предложила другого экскурсовода - Юлию. Прогулка по Железноводску
Елена не смогла лично провести нам экскурсию и предложила другого экскурсовода - Юлию. Прогулка по Железноводску
Елена не смогла лично провести нам экскурсию и предложила другого экскурсовода - Юлию. Прогулка по Железноводску
Елена не смогла лично провести нам экскурсию и предложила другого экскурсовода - Юлию. Прогулка по Железноводску
Елена не смогла лично провести нам экскурсию и предложила другого экскурсовода - Юлию. Прогулка по Железноводску
Елена не смогла лично провести нам экскурсию и предложила другого экскурсовода - Юлию. Прогулка по Железноводску
Елена не смогла лично провести нам экскурсию и предложила другого экскурсовода - Юлию. Прогулка по Железноводску+2
Елена не смогла лично провести нам экскурсию и предложила другого экскурсовода - Юлию. Прогулка по Железноводску
Елена не смогла лично провести нам экскурсию и предложила другого экскурсовода - Юлию. Прогулка по Железноводску
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Елена влюбила нас в Железноводск. Однозначно, хочется вернуться и пройти грамотное лечение/оздоровление организма: воды, ванны, прогулки, музыка и воздух. Экскурсия была максимально полной, узнали много нового про курорты Кавказа, минеральную воду, знаковых личностях Железноводска (например, не знали, что Сергей Пускепалис родом из этого города, мало было информации о докторе Гаазе и др).
Безусловно, рекомендую Елену как экскурсовода!
Елена влюбила нас в Железноводск. Однозначно, хочется вернуться и пройти грамотное лечение/оздоровление организма: воды, ванны, прогулки,
Елена влюбила нас в Железноводск. Однозначно, хочется вернуться и пройти грамотное лечение/оздоровление организма: воды, ванны, прогулки,
Елена влюбила нас в Железноводск. Однозначно, хочется вернуться и пройти грамотное лечение/оздоровление организма: воды, ванны, прогулки,
Елена влюбила нас в Железноводск. Однозначно, хочется вернуться и пройти грамотное лечение/оздоровление организма: воды, ванны, прогулки,
Вам был полезен этот отзыв?
М
Название экскурсии на 100% отражает описание этого милого города. Маленький, уютный, красивый. Спасибо Елене за отличный рассказ и прекрасную прогулку. Рассказ полный, яркий. Отлично структурирован.
Название экскурсии на 100% отражает описание этого милого города. Маленький, уютный, красивый. Спасибо Елене за отличный
Название экскурсии на 100% отражает описание этого милого города. Маленький, уютный, красивый. Спасибо Елене за отличный
Название экскурсии на 100% отражает описание этого милого города. Маленький, уютный, красивый. Спасибо Елене за отличный
Название экскурсии на 100% отражает описание этого милого города. Маленький, уютный, красивый. Спасибо Елене за отличный
Название экскурсии на 100% отражает описание этого милого города. Маленький, уютный, красивый. Спасибо Елене за отличный
Название экскурсии на 100% отражает описание этого милого города. Маленький, уютный, красивый. Спасибо Елене за отличный
Вам был полезен этот отзыв?
Галина
Экскурсовод Елена очень внимательно отнеслась к нашей группе - семье. Учла, что супруг- сердечник, к началу экскурсии подвезла на автомобиле. Пешеходный маршрут проходит размеренно, неспешно. Очень много исторических, новых для нас фактов о достопримечательностях и известных людях, связанных с Железноводском. Увлекательно преподносит материал, было интересно! Отвечает на все интересующие вопросы. Рекомендуем! Спасибо.
Экскурсовод Елена очень внимательно отнеслась к нашей группе - семье. Учла, что супруг- сердечник, к началу
Экскурсовод Елена очень внимательно отнеслась к нашей группе - семье. Учла, что супруг- сердечник, к началу
Экскурсовод Елена очень внимательно отнеслась к нашей группе - семье. Учла, что супруг- сердечник, к началу
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Железноводска

Похожие экскурсии на «Железноводск - самый маленький и уютный город на водах»

Железноводск уютный и живописный
Пешая
2.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Железноводск уютный и живописный
Прогуляйтесь по курортной части: дворец, галерея и Каскадная лестница, с рассказом о зарождении курорта
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Тот же формат прогулки по Железноводску: парк, архитектура и история курорта в спокойном темпе
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 8800 ₽ за всё до 4 чел.
Идиллический Железноводск
Пешая
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Идиллический Железноводск
Посмотрите Железноводск как «местные Карловы Вары»: улочки, источники и главные локации с гидом
Начало: Железноводск. Площадь Ленина. Возле памятника В.И....
Обзорная прогулка по тем же смыслам: история курорта, источники и знаковые места города
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 4350 ₽ за всё до 5 чел.
Железноводск: русская Швейцария
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Железноводск: русская Швейцария
Пройдите по Курортному парку, загляните к бюветам и узнайте, почему город называют русской Швейцарией
Начало: Возле Лермонтовского бювета
Похожий маршрут и тематика: парк, источники, дворец и исторический контекст Железноводска
22 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от 5600 ₽ за всё до 6 чел.
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Пешая
3 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Пройдите «сквозь время»: узнайте, как жили на водах, где пили воду и как менялся Железноводск
Начало: На улице Лермонтова
Та же локация и формат, но больше акцент на прошлое города и курортную жизнь разных эпох
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Железноводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Железноводске
от 5000 ₽ за экскурсию