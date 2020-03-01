Обзорные экскурсии в Железноводске

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  3. Железноводск — самый маленький и уютный город на водах

Исследовать парковую часть курорта и узнать главное о лечебном крае

Елена
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Елена – ваш гид
Железноводск — это спокойствие и буйная зелень, горные пейзажи и дворец восточного эмира, почти лесные дорожки и, конечно, минеральные источники.

Вы прогуляетесь по самой живописной части города мимо главных достопримечательностей и попьете целебной воды.

А я наполню эти 2 часа рассказами о развитии курорта и о лечении водами тогда и сейчас.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площали Ленина
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Железноводск — самый маленький и уютный город на водах
Железноводск — самый маленький и уютный город на водах

Что вас ожидает

История и главное богатство Кавминвод
Так называют регион Кавказских Минеральных Вод — природа щедро одарила этот красивый горный край. Повсюду здесь бьют целебные минеральные источники. В начале 19 века благодаря им появился наш Железноводск. Я расскажу и об основании города, и о его пути, и в целом о значении региона. Вы перенесетесь в эпоху, когда на Кавказе зарождалось водолечение, узнаете о развитии бальнеологии и о том, как на водах оздоравливались в прошлом и лечатся сегодня.

Красивейшие места Железноводска
Прогулка пройдет по курортной части города, по естественному лесу. Мы начнем с места первого источника, ныне Лермонтовского — именно сюда приезжали первые посетители «Железных вод». По террасе горы Железная пройдем мимо дачи Эмира Бухарского — настоящего дворца начала 20 века с восточными элементами, мимо «Музыкальной беседки» и «Яйца желаний». Этот путь приведет к Пушкинской галерее и еще двум источникам. Конечно, вы сами попробуете местные минеральные воды. Следом по каскадной лестнице с фонтанами и сказочными скульптурами спустимся к грязелечебнице, а также взглянем на здание станции почтовых дилижансов.

Достопримечательности не останутся просто точками на карте: я расскажу о том, с какими людьми связаны эти постройки, о курортной публике 19 века и о писателях, вдохновленных Железноводском, отвечу на любые вопросы о городе и Кавминводах.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет.
  • Если вы находитесь в Пятигорске, я могу забрать вас и после экскурсии привезти обратно (доплата 1000 рублей).
Железноводск — самый маленький и уютный город на водах
Железноводск — самый маленький и уютный город на водах
Железноводск — самый маленький и уютный город на водах
Железноводск — самый маленький и уютный город на водах
Железноводск — самый маленький и уютный город на водах
Железноводск — самый маленький и уютный город на водах
Железноводск — самый маленький и уютный город на водах
Железноводск — самый маленький и уютный город на водах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площали Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Железноводске. Работаю гидом 10 лет. Мне хочется, чтобы наши гости узнали как можно больше о городах-курортах (Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске). Это удивительный регион, в котором у каждого города есть свои секреты. Я могу организовать экскурсии в Грозный, горную Ингушетию, к Чегемским водопадам, Голубому озеру и с. Верхняя Балкария, к Медовым водопадам, в Цейское ущелье, на Домбай. Есть свой транспорт.
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1 отзыв
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Невозможно? Безрассудно? Попробуйте! За один день вы получите объемное представление о главных городах КМВ и культовых курортах России. Откроете красивые нетуристические места, отведаете лучшего мороженого и пообедаете в отличном семейном кафе. И в результате поймете, почему, по одной из легенд, рай находится где-то здесь...

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