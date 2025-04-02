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это огромный плюс. Можно на "лету" корректировать план экскурсии что посмотреть, куда сходить-заехать. В результате экскурсии заполнили пробелы полученные в результате других экскурсий в составе больших групп туристов. Посмотрели основные курортные города КМВ за один день. Попробовали почти все минеральные воды, искупались в искусственном водоеме, вкусно покушали. Еще раз Спасибо Дмитрию, что он внимательно выслушивал наши "хотелки" и терпеливо ждал пока мы осмотрим-облазим достопримечательности. Вообщем интересная экскурсия на целый день на комфортном автомобиле с кондиционером. Нам понравилось. Всем Рекомендуем.