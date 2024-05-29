Замки, дворцы и особняки Железноводска

Найдено 19 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Железноводске, цены от 3 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Железноводск уютный и живописный
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
«Вы оцените главные места города-курорта: Пушкинскую галерею, Восточный дворец Эмира Бухарского, скульптурную композицию Знаки зодиака и музыкальную беседку»
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600 за всё до 4 чел.
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Курорты КМВ за один день: историческое и природное наследие
Погрузитесь в мир кавказской красоты и узнайте уникальные истории городов КМВ в однодневном туре
«Оценим панораму курорта, спрятавшегося в живописных горах, и посетим несколько природных локаций в его окрестностях (Замок коварства и любви, Лермонтовская скала, гора Кольцо и др»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 13 000 за всё до 7 чел.
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Железноводск - город с богатой историей. Узнайте, как люди жили, отдыхали и лечились в прошлом. Погружение в атмосферу старины гарантировано
Начало: На улице Лермонтова
«Дворец Эмира Бухарского — образец псевдомавританской архитектуры»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
5 300 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск, Минеральные Воды и другие курорты
Погрузитесь в мир кавказской красоты и гостеприимства, посетив 5 знаменитых городов. Насладитесь культурным и гастрономическим разнообразием КМВ
Начало: Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте...
«Гуляя вдоль тенистых дорожек, вы рассмотрите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею, а затем выйдете к знаменитой каскадной лестнице»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Экскурсия в Живописную Кабардино-Балкарию: от Железноводска до Языка тролля
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественного Языка тролля до тайн замка Шато-Эркен и целебных источников
«Как в республике появился замок с несвойственной для Кавказа архитектурой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
17 июня в 07:00
19 июня в 07:00
от 8 100 за всё до 4 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Созвездие городов КМВ: экскурсия с культурным погружением
Знакомство с КМВ: культурное погружение в Железноводске и соседних городах с экскурсией по знаковым местам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
Начало: По согласованию с гидом
«В нашей экскурсии мы увидим исторические постройки: дачу эмира Бухары и узнаем все перипетии ее истории, пройдем по Каскадной лестнице и Феррум площади, она и Дворец культуры стали номинантами престижных конкурсов»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 500 за человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Начало: По договоренности
«Гуляя вдоль тенистых дорожек, вы рассмотрите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею, а затем выйдете к знаменитой каскадной лестнице»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 12:00
12 июня в 09:00
12 500 за всё до 6 чел.
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
«Железноводск — это спокойствие и буйная зелень, горные пейзажи и дворец восточного эмира, почти лесные дорожки и, конечно, минеральные источники»
3 800 за всё до 5 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Кавказские Минеральные Воды: путешествие из Железноводска за день
Погрузитесь в мир Кавказских Минеральных Вод: увлекательная экскурсия по Железноводску и соседям
«Гуляя по ещё одному парку, вы рассмотрите дворец эмира Бухарского, украшенный скульптурами львов и восточными орнаментами»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
Комфортная поездка до отеля + экскурсия по уютному курортному городку
Начало: в аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
7 800 за всё до 4 чел.
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Железноводска
Погрузитесь в уникальную атмосферу древнего города Галиат, где история Кавказа оживает в каждом камне
«Замок «Фрегат» в древнем селении Ханаз»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
25 000 за всё до 5 чел.
Из Железноводска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Из Железноводска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Однако в городе сохранились единственная на Ставрополье крепость 19 века, старые купеческие и дворянские особняки, а Курортный бульвар отлично передает атмосферу курортной столицы, где люди наслаждаются жизнью и никуда не торопятся»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Железноводску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Железноводску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: У Лермонтовского бювета
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.
Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Железноводска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Железноводска
Начало: От вашего места проживания
«Горные пейзажи, одно из самых глубочайших карстовых озёр мира, инста место «Язык тролля», старинные башни, ущелья, замок Шато-Эркен, познакомимся с местной кухней, традициями и обычаями, а после снимем усталость в термальных источниках Аушигер»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 500 за всё до 7 чел.
Железноводск: русская Швейцария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Железноводск: русская Швейцария
Погулять по Курортному парку, вспомнить Лермонтова и насладиться целебной водой
Начало: Возле Лермонтовского бювета
«Дворец Эмира Бухарского и Пушкинскую галерею»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске
Посетить знаковые места города, узнать о них в игровом формате и получить яркие снимки на память
Начало: У первого источника
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
80007 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    29 мая 2024
    Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
    Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила выбрать на любимом Трипстере
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    экскурсию. Рискнула остановить свой выбор на Ане. Риск был оправдан🔥 Хоть у Анны нет отзывов, экскурсия оказалась бомбической🎉 Первое и самое главное для меня, это приятное общение. Начитанный, приятный экскурсовод - что может быть лучше в прогулке по незнакомому городу? Были интересные интерактивные моменты от Ани: При входе в Казёный парк я получила билетик, аналог билета 1872 года, без которого нельзя было попасть в парк в те времена. Этот момент очень приятный и неожиданный🤗 Потом в музыкальной беседке мы слушаем пьесу Балакирева, которую он написал под вдохновением от поездки на КМВ. Природа и музыка 😍 Также мы заходили в Пушкинскую галерею и видели скульптуру А. С. Пушкина, узнали интересную историю ее создания. А на улице установлена её копия. За это короткое время я узнала много интересного и познакомилась с замечательной девушкой Аней🥰 Рекомендую для знакомства с курортным городом Железноводск эту экскурсию 🔥🔥🔥

    Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила
  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Железноводска
    Несмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получили море впечатлений и интересный
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    рассказ о четырёх городах Минеральных Вод побывали в самых интересных местах и всё это за один день. Спасибо нашему гиду Максиму рекомендую однозначно

    Несмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получилиНесмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получилиНесмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получилиНесмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получили
  • В
    Виктор
    5 мая 2024
    Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
    Мы брали частный тур по Кабардино-Балкарии, оформляли через Манану, всё быстро и профессионально, но она, видимо, лишь организатор, а гидом
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    у нас был Анзор. С ним нам повезло, опытный водитель, очень внимателен к гостям, в его комфортабельном УАЗе мы чувствовали себя уютно и безопасно. Анзор объездил эти места, как говорится, вдоль и поперёк, знает много интересных познавательных историй, всё экскурсию провёл в спокойном темпе, без давления и стресса, время для нас пролетело незаметно. Красивых мест на маршруте очень много, есть что посмотреть и пофотографировать, в чём опять же помогал гид, подсказывая ракурсы и места съёмок. По совету Анзора вкусно пообедали в национальном кафе в Верхней Балкарии, очень понравилось. От поездки осталось приятное впечатление, много фотографий и благодарность её организаторам.

    Мы брали частный тур по Кабардино-Балкарии, оформляли через Манану, всё быстро и профессионально, но она, видимо
  • А
    Александр
    16 апреля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
    Всё
  • А
    Алёна
    12 апреля 2024
    Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
    Оооо! Я очень мечтала попасть на экскурсию Елены! Мы были с семьей и замечательно провели время, неспешно гуляя по Железноводску,
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    задавая вопросы, фотографируясь, угощаясь минералкой. Экскурсия содержит любопытные исторические факты исторических персоналий, архитектурные комментарии, ботанические моменты, общие сведения о города и регионе. Как будто сразу узнали о всех городах КМВ! Экскурсовод ответила на все вопросы накануне прогулки, подобрала для нас удобные дату и время.

  • A
    Albina
    3 апреля 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Маленький, уютный курортный город со своим плюсами и минусами. Плюсы: прогулка по центральной части города доставляет удовольствие, особенно когда рядом
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    знающий город человек. Минусы: подъемы, спуски делают прогулку несколько утомительной, но если не торопиться, то все проходит нормально. И очень печально, что много заброшенных зданий и неухоженных скверов и лестниц. А вот каскадная лестница вызвала восторг и восхищение своей красотой, неповторимостью и длинной. Спасибо Марине за знания, терпение и умение так рассказывать про историю города, что захотелось еще что-нибудь почитать и узнать про то, как он все таки появился этот город Железноводск.

  • И
    Илона
    27 марта 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и возникновения города. Спасибо за отличные ретро-иллюстрации, живую подачу материала и формат беседы-экскурсии! Однозначно рекомендуем для первого знакомства с Железноводском!
    Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и
  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Железноводск уютный и живописный
    В Железноводске были первый раз и точно теперь знаю не последний. Название экскурсии 100% передает наши впечатления- уютный и живописный.
    читать дальше

    Благодаря Марине увидели этот прекрасный городок во всей его красе, несмотря на многие разрушенные исторические здания. Много интересного и исторически точного нам поведала Марина, это прекрасный экскурсовод, а главное очень замечательный человек! Время пролетело очень быстро, несмотря на 2, 5 часа прогулки, и расставаться не хотелось. Марина СПАСИБО от всей души, побольше вам благодарных и очарованных вами экскурсантов

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  • Г
    Галина
    24 марта 2024
    Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Железноводска
    Дорогие путешественники! Если вы хотите получить массу впечатлений и познакомимся с городами КМВ- вам сюда! Огромное спасибо Виктору за интересно
    читать дальше

    организованный маршрут и насыщенную программу. Уникальное сочетание эрудиции, простоты изложения и уместности. Время пролетело очень быстро. В памяти останутся яркие впечатления и желание вернуться в этот гостепиимный край!

  • В
    Виктория
    19 марта 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Железноводска
    Эта экскурсия для нас была второй за нашу поездку и у этого же организатора😃 Всё очень понравилось как и в первый
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    раз, во время поездки «Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит»! 🩶 Надо отметить, мы не планировали брать несколько экскурсий, но после первой, поняли что хотим БОЛЬШЕ увидеть и узнать об этих прекрасных краях 🙂 Поскольку мы не планировали вторую экскурсию заранее, да еще попали на праздничные выходные, календарь у всей команды был уже расписан на 7 дней вперед, к тому же мы проживали не в Железноводске, а по незнанию остановились в Минеральных водах… (не повторяйте нашей ошибки, останавливайтесь в Кисловодске, Железноводске, Ессентуках например). Все же решили испытать удачу, написали Андрею (представитель команды гидов), объяснили ситуацию и что вы думаете, Андрей все устроил! 😃 И гида Александра за нами закрепил (который провел для нас первую экскурсию), чему мы были ооочень рады 😀 Александр интересно рассказывает, а еще он интересный собеседник)) Экскурсия пролетела незаметно, но не бесследно, осталась масса положительных эмоций и множество фото😃 Спасибо огромное команде организатора за чёткую и слаженную работу! Мы к вам обязательно вернемся! И да, всем рекомендуем! 😉

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Железноводск уютный и живописный
  2. По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Железноводска
  3. Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
  4. Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
  5. Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
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