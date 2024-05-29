1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
«Вы оцените главные места города-курорта: Пушкинскую галерею, Восточный дворец Эмира Бухарского, скульптурную композицию Знаки зодиака и музыкальную беседку»
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Курорты КМВ за один день: историческое и природное наследие
Погрузитесь в мир кавказской красоты и узнайте уникальные истории городов КМВ в однодневном туре
«Оценим панораму курорта, спрятавшегося в живописных горах, и посетим несколько природных локаций в его окрестностях (Замок коварства и любви, Лермонтовская скала, гора Кольцо и др»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 13 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Железноводск - город с богатой историей. Узнайте, как люди жили, отдыхали и лечились в прошлом. Погружение в атмосферу старины гарантировано
Начало: На улице Лермонтова
«Дворец Эмира Бухарского — образец псевдомавританской архитектуры»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
5 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск, Минеральные Воды и другие курорты
Погрузитесь в мир кавказской красоты и гостеприимства, посетив 5 знаменитых городов. Насладитесь культурным и гастрономическим разнообразием КМВ
Начало: Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте...
«Гуляя вдоль тенистых дорожек, вы рассмотрите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею, а затем выйдете к знаменитой каскадной лестнице»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Живописную Кабардино-Балкарию: от Железноводска до Языка тролля
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественного Языка тролля до тайн замка Шато-Эркен и целебных источников
«Как в республике появился замок с несвойственной для Кавказа архитектурой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
17 июня в 07:00
19 июня в 07:00
от 8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: экскурсия с культурным погружением
Знакомство с КМВ: культурное погружение в Железноводске и соседних городах с экскурсией по знаковым местам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
Начало: По согласованию с гидом
«В нашей экскурсии мы увидим исторические постройки: дачу эмира Бухары и узнаем все перипетии ее истории, пройдем по Каскадной лестнице и Феррум площади, она и Дворец культуры стали номинантами престижных конкурсов»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
12 часов
Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Начало: По договоренности
«Гуляя вдоль тенистых дорожек, вы рассмотрите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею, а затем выйдете к знаменитой каскадной лестнице»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 12:00
12 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
«Железноводск — это спокойствие и буйная зелень, горные пейзажи и дворец восточного эмира, почти лесные дорожки и, конечно, минеральные источники»
3 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кавказские Минеральные Воды: путешествие из Железноводска за день
Погрузитесь в мир Кавказских Минеральных Вод: увлекательная экскурсия по Железноводску и соседям
«Гуляя по ещё одному парку, вы рассмотрите дворец эмира Бухарского, украшенный скульптурами львов и восточными орнаментами»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
Комфортная поездка до отеля + экскурсия по уютному курортному городку
Начало: в аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Железноводска
Погрузитесь в уникальную атмосферу древнего города Галиат, где история Кавказа оживает в каждом камне
«Замок «Фрегат» в древнем селении Ханаз»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Железноводска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Однако в городе сохранились единственная на Ставрополье крепость 19 века, старые купеческие и дворянские особняки, а Курортный бульвар отлично передает атмосферу курортной столицы, где люди наслаждаются жизнью и никуда не торопятся»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Железноводску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: У Лермонтовского бювета
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Железноводска
Начало: От вашего места проживания
«Горные пейзажи, одно из самых глубочайших карстовых озёр мира, инста место «Язык тролля», старинные башни, ущелья, замок Шато-Эркен, познакомимся с местной кухней, традициями и обычаями, а после снимем усталость в термальных источниках Аушигер»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Железноводск: русская Швейцария
Погулять по Курортному парку, вспомнить Лермонтова и насладиться целебной водой
Начало: Возле Лермонтовского бювета
«Дворец Эмира Бухарского и Пушкинскую галерею»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске
Посетить знаковые места города, узнать о них в игровом формате и получить яркие снимки на память
Начало: У первого источника
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
80007 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара29 мая 2024Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила выбрать на любимом Трипстере
- ССергей28 мая 2024Несмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получили море впечатлений и интересный
- ВВиктор5 мая 2024Мы брали частный тур по Кабардино-Балкарии, оформляли через Манану, всё быстро и профессионально, но она, видимо, лишь организатор, а гидом
- ААлександр16 апреля 2024Всё
- ААлёна12 апреля 2024Оооо! Я очень мечтала попасть на экскурсию Елены! Мы были с семьей и замечательно провели время, неспешно гуляя по Железноводску,
- AAlbina3 апреля 2024Маленький, уютный курортный город со своим плюсами и минусами. Плюсы: прогулка по центральной части города доставляет удовольствие, особенно когда рядом
- ИИлона27 марта 2024Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и возникновения города. Спасибо за отличные ретро-иллюстрации, живую подачу материала и формат беседы-экскурсии! Однозначно рекомендуем для первого знакомства с Железноводском!
- ИИрина25 марта 2024В Железноводске были первый раз и точно теперь знаю не последний. Название экскурсии 100% передает наши впечатления- уютный и живописный.
- ГГалина24 марта 2024Дорогие путешественники! Если вы хотите получить массу впечатлений и познакомимся с городами КМВ- вам сюда! Огромное спасибо Виктору за интересно
- ВВиктория19 марта 2024Эта экскурсия для нас была второй за нашу поездку и у этого же организатора😃 Всё очень понравилось как и в первый
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Дворцы, замки и особняки»
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