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Пикник на Бештау из Железноводска: треккинг по самой комфортной тропе

С аттестованным горным гидом
Предлагаю вам несложный треккинг по тенистому склону пятиглавого Бештау.

Мы пройдём каменные выработки и горный лес, полюбуемся панорамами Железноводска, Пятигорска и окружающих гор КМВ. На седловине между двух вершин — Большим и Малым Тау — устроим атмосферный пикник. И, возможно, увидим далёкий Эльбрус.
Пикник на Бештау из Железноводска: треккинг по самой комфортной тропе
Пикник на Бештау из Железноводска: треккинг по самой комфортной тропе
Пикник на Бештау из Железноводска: треккинг по самой комфортной тропе

Описание экскурсии

Мы встретимся в Железноводске. Познакомимся, сделаем лёгкую разминку, пройдём инструктаж по технике безопасности и выдвинемся на вершину.

Отправимся к Бештау по историческому маршруту «Трахит». Это один из самых протяжённых, но при этом наиболее плавных вариантов подъёма на гору.

Сначала широкая лесная дорога проведёт нас через тенистый склон Бештау. По пути вы увидите старые каменные выработки, скальные выходы и постепенно меняющийся горный лес. Чем выше мы будем подниматься, тем чаще между деревьями станут появляться виды на Железноводск и соседние горы Пятигорья.

Главная точка маршрута — седловина между Большим и Малым Тау. Здесь лес заканчивается, пространство раскрывается и перед нами появляются сразу две вершины Бештау: Большой Тау достигает высоты около 1400 м, Малый Тау — около 1250 м.

Устроим атмосферный пикник: отдохнём после подъёма, выпьем горячего чая, попробуем подготовленные мною угощения и сделаем фото на фоне склонов Бештау. В ясную погоду отсюда можно рассмотреть Железноводск, Пятигорск, окружающие горы Кавказских Минеральных Вод, а иногда и далёкий Эльбрус.

Желающие подняться дальше, на вершину Большого Тау или Малого Тау, смогут это сделать в сопровождении гида.

Маршрут и тайминг

  • Общая протяжённость маршрута туда-обратно — 10–12 км
  • Мы идём по самой пологой и комфортной тропе, поэтому специальной физподготовки не требуется
  • В гору поднимаемся по стандартной туристической схеме: 50 минут ходьбы + 10 минут отдых
  • Среднее время движения:
    — подъём — 2,5–3,5 ч
    — отдых на вершине — 20–40 мин
    — спуск — 1,5–2,5 ч
  • Продолжительность путешествия составит 5–7 часов — в зависимости от темпа группы и количества остановок

Организационные детали

Чай и вкусности (бутерброды, печенье, конфеты) входят в стоимость.

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Постараюсь влюбить вас в горы так же, как когда-то влюбилась сама. Занимаюсь альпинизмом, скалолазанием и туризмом. Аттестованный инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму 2-й категории.

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