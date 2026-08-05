Предлагаю вам несложный треккинг по тенистому склону пятиглавого Бештау. Мы пройдём каменные выработки и горный лес, полюбуемся панорамами Железноводска, Пятигорска и окружающих гор КМВ. На седловине между двух вершин — Большим и Малым Тау — устроим атмосферный пикник. И, возможно, увидим далёкий Эльбрус.

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Описание экскурсии

Мы встретимся в Железноводске. Познакомимся, сделаем лёгкую разминку, пройдём инструктаж по технике безопасности и выдвинемся на вершину.

Отправимся к Бештау по историческому маршруту «Трахит». Это один из самых протяжённых, но при этом наиболее плавных вариантов подъёма на гору.

Сначала широкая лесная дорога проведёт нас через тенистый склон Бештау. По пути вы увидите старые каменные выработки, скальные выходы и постепенно меняющийся горный лес. Чем выше мы будем подниматься, тем чаще между деревьями станут появляться виды на Железноводск и соседние горы Пятигорья.

Главная точка маршрута — седловина между Большим и Малым Тау. Здесь лес заканчивается, пространство раскрывается и перед нами появляются сразу две вершины Бештау: Большой Тау достигает высоты около 1400 м, Малый Тау — около 1250 м.

Устроим атмосферный пикник: отдохнём после подъёма, выпьем горячего чая, попробуем подготовленные мною угощения и сделаем фото на фоне склонов Бештау. В ясную погоду отсюда можно рассмотреть Железноводск, Пятигорск, окружающие горы Кавказских Минеральных Вод, а иногда и далёкий Эльбрус.

Желающие подняться дальше, на вершину Большого Тау или Малого Тау, смогут это сделать в сопровождении гида.

Маршрут и тайминг

Общая протяжённость маршрута туда-обратно — 10–12 км

Мы идём по самой пологой и комфортной тропе, поэтому специальной физподготовки не требуется

В гору поднимаемся по стандартной туристической схеме: 50 минут ходьбы + 10 минут отдых

Среднее время движения:

— подъём — 2,5–3,5 ч

— отдых на вершине — 20–40 мин

— спуск — 1,5–2,5 ч

— подъём — 2,5–3,5 ч — отдых на вершине — 20–40 мин — спуск — 1,5–2,5 ч Продолжительность путешествия составит 5–7 часов — в зависимости от темпа группы и количества остановок

Организационные детали

Чай и вкусности (бутерброды, печенье, конфеты) входят в стоимость.