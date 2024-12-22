3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6000₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
13 фев в 10:00
14 фев в 10:00
70004900₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау (из Железноводска)
Увидеть Кавказ с высоты птичьего полёта и получить профессиональные снимки
11 фев в 08:00
12 фев в 08:00
9000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей22 декабря 2024Всё очень понравилось, рекомендуем обращаться к Александру.
- ППолищук13 ноября 2024Нам очень понравилась экскурсия. Красивые виды гор, замечательный рассказ экскурсовода, хорошая погода сделали этот день восхитительным. Желаю успехов Александру, доброжелательному и знающему человеку.
- ААнастасия10 октября 2024Красивые места, вкусный кофе на горе. Рекомендую Александра и эту экскурсию.
- ЖЖанна7 октября 2024Экскурсия прошла отлично. Марина замечательный экскурсовод, интересно рассказывала, ходили по необычным местам, которые наверно никогда бы сами не нашли. Замечательно
- ММурат и Елена30 августа 2024Экскурсия получилась очень насыщенной, красивой и интересной. Марина - замечательный гид. И материалом владеет и умеет его подать! Провела по
- ССергей24 июля 2024Громаднейшее спасибо Марине за такую интереснейшую и полную экскурсию по Железноводску, Такого количества материалов и фотографий мы еще не встречали
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Гора Бештау»
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