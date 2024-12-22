Гора Бештау – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Бештау» в Железноводске, цены от 4900 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Поездка к 17 гор-лакколитам КавМинВод
На машине
10 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6000 за всё до 4 чел.
Железноводск уютный и живописный
Пешая
скидка
30%
31 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
13 фев в 10:00
14 фев в 10:00
70004900 за всё до 4 чел.
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау (из Железноводска)
Пешая
6 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау (из Железноводска)
Увидеть Кавказ с высоты птичьего полёта и получить профессиональные снимки
11 фев в 08:00
12 фев в 08:00
9000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    22 декабря 2024
    Поездка к 17 гор-лакколитам КавМинВод
    Всё очень понравилось, рекомендуем обращаться к Александру.
    Всё очень понравилось, рекомендуем обращаться к АлександруВсё очень понравилось, рекомендуем обращаться к АлександруВсё очень понравилось, рекомендуем обращаться к АлександруВсё очень понравилось, рекомендуем обращаться к АлександруВсё очень понравилось, рекомендуем обращаться к АлександруВсё очень понравилось, рекомендуем обращаться к АлександруВсё очень понравилось, рекомендуем обращаться к АлександруВсё очень понравилось, рекомендуем обращаться к АлександруВсё очень понравилось, рекомендуем обращаться к Александру
  • П
    Полищук
    13 ноября 2024
    Поездка к 17 гор-лакколитам КавМинВод
    Нам очень понравилась экскурсия. Красивые виды гор, замечательный рассказ экскурсовода, хорошая погода сделали этот день восхитительным. Желаю успехов Александру, доброжелательному и знающему человеку.
  • А
    Анастасия
    10 октября 2024
    Поездка к 17 гор-лакколитам КавМинВод
    Красивые места, вкусный кофе на горе. Рекомендую Александра и эту экскурсию.
  • Ж
    Жанна
    7 октября 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Экскурсия прошла отлично. Марина замечательный экскурсовод, интересно рассказывала, ходили по необычным местам, которые наверно никогда бы сами не нашли. Замечательно
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    провели время была шикарная погода, что радует. Марина уделила максимально внимание всему тому, что было важно для нас. Спасибо ей огромное.

    Экскурсия прошла отлично. Марина замечательный экскурсовод, интересно рассказывала, ходили по необычным местам, которые наверно никогда быЭкскурсия прошла отлично. Марина замечательный экскурсовод, интересно рассказывала, ходили по необычным местам, которые наверно никогда быЭкскурсия прошла отлично. Марина замечательный экскурсовод, интересно рассказывала, ходили по необычным местам, которые наверно никогда бы
  • М
    Мурат и Елена
    30 августа 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Экскурсия получилась очень насыщенной, красивой и интересной. Марина - замечательный гид. И материалом владеет и умеет его подать! Провела по
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    самым красивым и значимым местам, все рассказала, все показала и, к тому же, от души, поделилась с нами своей любовью к КМВ. Большое спасибо вам, Марина, от всей нашей семьи

    Экскурсия получилась очень насыщенной, красивой и интересной. Марина - замечательный гид. И материалом владеет и умеетЭкскурсия получилась очень насыщенной, красивой и интересной. Марина - замечательный гид. И материалом владеет и умеетЭкскурсия получилась очень насыщенной, красивой и интересной. Марина - замечательный гид. И материалом владеет и умеетЭкскурсия получилась очень насыщенной, красивой и интересной. Марина - замечательный гид. И материалом владеет и умеетЭкскурсия получилась очень насыщенной, красивой и интересной. Марина - замечательный гид. И материалом владеет и умеетЭкскурсия получилась очень насыщенной, красивой и интересной. Марина - замечательный гид. И материалом владеет и умеет
  • С
    Сергей
    24 июля 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Громаднейшее спасибо Марине за такую интереснейшую и полную экскурсию по Железноводску, Такого количества материалов и фотографий мы еще не встречали
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    не на одной экскурсии, человек действительно живет этим делом. Ее рассказы были интересны даже нашему сынишке 9 лет. Время пролетело практически не заметно. Удачи Вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Гора Бештау»

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  3. Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау (из Железноводска)
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  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Самое главное
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Плато Бермамыт
  6. Джилы-су
  7. Пушкинская Галерея
  8. Курортный парк
  9. Чегемские водопады
  10. Перевал Гум-Баши
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в феврале 2025
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