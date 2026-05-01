На комфортабельном внедорожнике, с весёлым дружелюбным гидом вы отправитесь исследовать первозданное Дигорское ущелье.
Чего только нет на его территории: средневековый замок на отвесных скалах, древние селения, сотни водопадов, каньоны и вечные ледники. Всё это вы увидите! А также узнаете об осетинских традициях, истории и культурных особенностях.
Описание экскурсии
Дигорские сокровища
На подготовленном внедорожнике мы прокатимся с ветерком по знаковым местам Дигории. За 1 день вы:
- Заглянете в каньон Ахсинта — самое узкое место Дигорского ущелья
- Оцените крупнейший конный памятник в мире, посвящённый герою местного эпоса Уастырджи
- Полюбуетесь сказочными водопадами: Три Сестры (летом) и Камидонским
- Посетите самое высокогорное селение Северной Осетии — Камунта
- Разгадаете тайны средневекового замка-фрегата
- Зайдёте в дом-музей Наны Задалески и узнаете о спасительнице аланских детей
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Дополнительные расходы: завтрак и обед в кафе (по меню), въезд в заповедник — 200 ₽ с чел.
в четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Железноводске
Організатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2971 туриста
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!
Входит в следующие категории Железноводска
