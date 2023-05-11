Что вас ожидает:

Кавказ — это край гор и цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей. Увидев и почувствовав это, вы поймете, за что эту землю любили Пушкин и Толстой, почему в своих произведениях Кавказ воспевали Лермонтов и Бунин, Маяковский и Есенин.

Вы спросите — «а как же вино и кухня?». Во время экскурсии вы обязательно насладитесь вином, согретым солнцем Ставрополья, а также отведаете сочный шашлык из свежайшего мяса в одном маленьком и уютном семейном ресторане.

Я покажу вам все самое лучшее в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске и Минеральных Водах. Поверьте, у каждого из них есть свое лицо, неповторимый колорит и изюминка. По окончанию экскурсии вы будете узнавать их в лицо и точно влюбитесь в один из них, а может, и не в один!

Я жду вас на Кавказе и сделаю все от меня зависящее, чтобы ваше знакомство с этим регионом стало любовью с первого взгляда — однажды и на всю жизнь!

Важно:

Начало экскурсии в любом удобном для вас месте в городах входящих в план экскурсии — Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск и Минеральные Воды.