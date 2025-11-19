Перенесёмся на кавказский курорт 19 века. Вы узнаете, как выглядели дома и лечебные источники. Как проводили время военные и светское общество на водах. С кем дружил и пикировался Лермонтов. Чем вдохновлял его Кавказ и кем была его последняя муза.
На экскурсии вы побываете во всех знаковых местах, связанных с последним днём жизни поэта, и ощутите атмосферу того времени.
На экскурсии вы побываете во всех знаковых местах, связанных с последним днём жизни поэта, и ощутите атмосферу того времени.
Описание экскурсии
Эти полдня мы целиком посвятим жизни Михаила Юрьевича Лермонтова на Кавказе, который так вдохновлял поэта. Я расскажу о его пребывании в Пятигорске и Железноводске, о событиях его последнего дня и о дуэли.
В нашем маршруте:
Лермонтовские места в Железноводске
- Подворье Карпова. Домик кузины Лермонтова, Катеньки Быховец, — здесь он провёл последний день
- Лермонтовский сквер, где установлен памятник поэту
- Питьевой бювет, названный именем Лермонтова
Лермонтовские места в Пятигорске
- Усадьба Уманова. Белёная мазанка, окна со ставнями — обычный крестьянский домик, крытый камышовой крышей. Здесь Лермонтов прожил последние 2 месяца. Сегодня тут расположен мемориальный музей «Домик Лермонтова»
- Место дуэли Лермонтова с Мартыновым. Вы окажетесь на живописном склоне, с которого открывается потрясающий вид на гору Бештау, и поймёте, на что смотрел поэт в последние минуты
Иноземцево
Музей «Кофейня Рошке». Сюда в роковой день поручик Лермонтов заезжал на завтрак. Вы раскроете, что запомнилось хозяину заведения.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На внедорожнике Great Wall Hover H3 New. При необходимости установим бустер для ребёнка
- При оформлении заказа в переписке мы согласуем время посещения музеев, чтобы успеть (при желании) на плановые экскурсионные программы
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 10 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей «Домик Лермонтова» или весь музейный комплекс (без экскурсии — 200–350 ₽, с экскурсией — 250–450 ₽), а также в музей «Кофейня Рошке» (взрослый — 250 ₽, детский — 150 ₽).
- Обед не входит в стоимость, средний чек в кафе на человека — 800–1000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 1029 туристов
Я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.
Входит в следующие категории Железноводска
Похожие экскурсии из Железноводска
Индивидуальная
до 4 чел.
Гостеприимный Кавказ: Гастротур
Отправьтесь в уникальное путешествие по горным аулам, где балкарская кухня и природа создают неповторимую атмосферу. Насладитесь хычинами и шашлыком
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 900 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по КМВ: 5 городов за 1 день
Погрузитесь в мир кавказской красоты и гостеприимства, посетив 5 знаменитых городов. Насладитесь культурным и гастрономическим разнообразием КМВ
Начало: Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 400 ₽
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие на плато Бермамыт: от Железноводска к красотам Кавказа
Плато Бермамыт вас ждет! Отправляйтесь в путешествие, где кавказские горы откроют вам свои тайны и красоты
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
22 ноя в 06:30
4500 ₽
5625 ₽ за человека