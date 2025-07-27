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Золотое кольцо Кавказа – экскурсии в Железноводске

Найдено 4 экскурсии в категории «Золотое кольцо Кавказа» в Железноводске, цены от 4200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Из Железноводска - в великолепный Домбай
На машине
12 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Железноводска - в великолепный Домбай
Покиньте городскую суету и отправьтесь в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии на комфортабельном внедорожнике
Начало: В любом удобном для Вас месте
Завтра в 06:00
19 июл в 06:00
от 17 800 ₽ за всё до 3 чел.
«Ящик шампанского за мой счёт!» - последний день Лермонтова (из Железноводска)
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
«Ящик шампанского за мой счёт!» - последний день Лермонтова (из Железноводска)
Побывать в знаменитых лермонтовских местах на Кавказе и узнать, как жил и умер великий поэт
Начало: Около вашего места проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Эльбрус и не только
На машине
13 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус и не только
Отправиться в путешествие по горам и озёрам, заехать в Долину нарзанов и полюбоваться водопадами
Начало: По договорённости в Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:00
20 июл в 07:00
21 июл в 07:00
4200 ₽ за человека
«О любви в горах»: авторская экскурсия по Кисловодску и Пятигорску (из Железноводска)
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«О любви в горах»: авторская экскурсия по Кисловодску и Пятигорску (из Железноводска)
Побывать в самых интересных местах, насладиться панорамами и познакомиться с легендами
Завтра в 10:00
19 июл в 10:00
от 13 900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Из Железноводска - в великолепный Домбай
Дата посещения: 24 июл 2025
Отличная поездка, Олег общительный человек. В поездке не ограничивается целевыми местами, много знает интересного, много рассказывает и если по пути,
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заезжает и останавливается для более полного погружения туристов в местную атмосферу, колорит и самобытную природу края, поэтому путешествие не будет для вас утомительным и унылым. Автомобиль очень комфортный для длительных поездок как по асфальту, так и по бездорожью. Рекомендую всем!

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В
«Ящик шампанского за мой счёт!» - последний день Лермонтова (из Железноводска)
Огромное спасибо Кириллу за интересную экскурсию! подача материала на высоте, с нами были дети 7 и 10 лет, все слушали и было очень интересно!!! успехов Вам в работе!!!!
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Гончаров
Из Железноводска - в великолепный Домбай
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с Олегом из Железноводска в
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Домбай. Поездка получилась отличной, хотя длилась больше 12 часов, время пролетело незаметно.
Олег — хороший водитель и приятный собеседник, с ним было легко и весело. По дороге мы заехали в горы на пасеку, где попробовали вкусный мёд, домашнюю колбасу и сыр. Дети с удовольствием поиграли с весёлыми барашками.
Потом на «буханке» добрались до Сентинского храма. Место интересное, стоит посмотреть. Ну и, конечно, сам Домбай — очень красиво, виды впечатляют. После остановились в кафе, где нам понравилась баранина.
В целом, поездка прошла на позитиве, Олегу спасибо за хорошую компанию и интересные рассказы! Если хотите спокойно и с комфортом посмотреть горы — рекомендуем.

9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с+5
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с
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А
Из Железноводска - в великолепный Домбай
Нам понравился вояж с Олегом. Погода была удручающая. Дождь и туман в Железноводске. Олег предложил свой вариант по времени и
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очередности мест и всё получилось. Наколдовал погоду, все увидели в ясном свете. Даже Домбай показался сквозь тучи. Отдельная благодарность Аслану за теплую встречу, вкуснейший горный чай, домашний сыр и ещё приятные вкусняшки и зоопарк под открытым небом. Поездка была долгой, но насыщенной и неутомительной. Олег интересный рассказчик и позитивный человек. Наш индивидуальный тур нас порадовал. Желаем ему и его компании удачи, хороших туристов и интересных поездок. Большое спасибо Олегу и его команде!

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ольга
Из Железноводска - в великолепный Домбай
25.10.2024 замечательный гид Олег повёз меня с 3 подругами в это путешествие по сказочному Домбаю😍Золотая осень пожалуй лучшее время! По
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дороге Олег завез нас на завтрак в окружении гор на берегу быстрой речушки к пасечнику-лучший пожалуй завтрак в этой поездке🤗 Вкусно, гостеприимно. На протяжении всего пути Олег рассказывал и показывал местные и исторические красоты, заезжали в древнейший храм,на нарзанный источник. Отдельное спасибо за наши шикарные фото в исполнении Олега! Сам Домбай великолепен! Олег всех нас утеплил куртками,жилетками,перчатками и снабдил солнцезащитными очками и после подробного рассказа и инструкций отправил на канатке покорять гору-это 💔После холодной,но красивейшей прогулки, нас накормили потрясающим горячим обедом с местными блюдами и повезли счастливых и довольных обратно, останавливаясь для красивых фото в эффектных местах. К сожалению на перевале был туман и нам не открылся вид на Эльбрус,но Олег во всей красе показал нам фото с предыдущего дня.
Дорога живописна,экскурсия очень интересна,горы прекрасны-мы влюбились в эти места! Олегу огромное спасибо,впредь только с ним на экскурсии!
Автомобиль для 4-х туристок комфортный и просторный, водичка для нас, Олег прекрасный опытный водитель, интересный рассказчик, эрудированный собеседник с отличным чувством юмора,очень спокойный и тактичный. И очень приятное музыкальное сопровождение!

25.10.2024 замечательный гид Олег повёз меня с 3 подругами в это путешествие по сказочному Домбаю😍Золотая осень
25.10.2024 замечательный гид Олег повёз меня с 3 подругами в это путешествие по сказочному Домбаю😍Золотая осень
25.10.2024 замечательный гид Олег повёз меня с 3 подругами в это путешествие по сказочному Домбаю😍Золотая осень
25.10.2024 замечательный гид Олег повёз меня с 3 подругами в это путешествие по сказочному Домбаю😍Золотая осень+2
25.10.2024 замечательный гид Олег повёз меня с 3 подругами в это путешествие по сказочному Домбаю😍Золотая осень
25.10.2024 замечательный гид Олег повёз меня с 3 подругами в это путешествие по сказочному Домбаю😍Золотая осень
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Н
Из Железноводска - в великолепный Домбай
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с вкусным чаем и медом!
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Олег профессионал с глубоким знанием истории данных мест, вся дорогами сопровождалась интересными и увлекательными рассказами. Отдельное спасибо за рекомендации по поводу обеда, тк на вид кафе было неприглядное, но еда выше всех похвал. Экскурсия на 10 из 10.

Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с+6
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с
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Е
Из Железноводска - в великолепный Домбай
Очень понравилась поездка! Побывали на перевале Гумбаши целых три раза 😁. Красочные места, хорошая дорога, Олег замечательный и веселый гид.
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С погодой на Домбае повезло - прекрасная видимость, классное настроение.
Порекомендуем экскурсию друзьям! 👍 Чтобы все успеть советуем выезжать не позже 7.00.

Очень понравилась поездка! Побывали на перевале Гумбаши целых три раза 😁. Красочные места, хорошая дорога, Олег
Очень понравилась поездка! Побывали на перевале Гумбаши целых три раза 😁. Красочные места, хорошая дорога, Олег
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N
Из Железноводска - в великолепный Домбай
Экскурсия была замечательной! За один день снег, дождь, туман, солнце и красивые незабываемые горы. Домбай - это уникальное место: и
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заповедник, и чистый свежий воздух, вкусные хычины, прекрасные пейзажи и многое другое.
Олег, спасибо Вам за все это! Вы любите свое дело, и с удовольствием показываете красивые места и рассказываете о них! Мне понравилась экскурсия! Еще раз спасибо!

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А
Из Железноводска - в великолепный Домбай
Просто превосходно) Поездка началась в 7/30 утра из Железноводска. Олег превосходно ловит волну, заряжает рассказами и историей мест! Пожалуй это
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самая душевная и уютная поездка на которых нам довелось бывать. Ощущения что мы были не просто зрителями, но и участниками местной жизни, ее колорита, умиротворенности) Теперь наша мечта - повторить это летом 🤩

Просто превосходно) Поездка началась в 7/30 утра из Железноводска. Олег превосходно ловит волну, заряжает рассказами и
Просто превосходно) Поездка началась в 7/30 утра из Железноводска. Олег превосходно ловит волну, заряжает рассказами и
Просто превосходно) Поездка началась в 7/30 утра из Железноводска. Олег превосходно ловит волну, заряжает рассказами и
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Д
Из Железноводска - в великолепный Домбай
Отличная экскурсия! Олег замечательный человек, водитель и гид. Экскурсия прошла великолепно. Останавливались по пути в интересных местах. Утром пили вкусный
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чай с медом (который можно купить) у Аслана и закусывали отличным пирогом с сыром, а также колбасой домашнего приготовления (которую тоже можно купить). Перевал Гум-Баши волшебное место, великолепные виды. Можно перекусить при желании. Дорога в Домбай неописуемая. Рекомендую Олега и экскурсию!

Отличная экскурсия! Олег замечательный человек, водитель и гид. Экскурсия прошла великолепно. Останавливались по пути в интересных
Отличная экскурсия! Олег замечательный человек, водитель и гид. Экскурсия прошла великолепно. Останавливались по пути в интересных
Отличная экскурсия! Олег замечательный человек, водитель и гид. Экскурсия прошла великолепно. Останавливались по пути в интересных
Отличная экскурсия! Олег замечательный человек, водитель и гид. Экскурсия прошла великолепно. Останавливались по пути в интересных+2
Отличная экскурсия! Олег замечательный человек, водитель и гид. Экскурсия прошла великолепно. Останавливались по пути в интересных
Отличная экскурсия! Олег замечательный человек, водитель и гид. Экскурсия прошла великолепно. Останавливались по пути в интересных
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Всего 28 отзывов в Железноводске в категории "Золотое кольцо Кавказа"

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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Золотое кольцо Кавказа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Из Железноводска - в великолепный Домбай;
  2. «Ящик шампанского за мой счёт!» - последний день Лермонтова (из Железноводска);
  3. Эльбрус и не только;
  4. «О любви в горах»: авторская экскурсия по Кисловодску и Пятигорску (из Железноводска).
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Дворец Эмира Бухарского;
  4. Гижгит;
  5. Чегемские водопады;
  6. Плато Бермамыт;
  7. Джилы-су;
  8. Курортный парк;
  9. Каскадная Лестница;
  10. Голубые озера.
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2026
Сейчас в Железноводске в категории "Золотое кольцо Кавказа" можно забронировать 4 экскурсии от 4200 до 17 800. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Железноводске на 2026 год по теме «Золотое кольцо Кавказа», 28 ⭐ отзывов, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь