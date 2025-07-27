Показать всё
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Железноводска - в великолепный Домбай
Покиньте городскую суету и отправьтесь в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии на комфортабельном внедорожнике
Начало: В любом удобном для Вас месте
Завтра в 06:00
19 июл в 06:00
от 17 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Ящик шампанского за мой счёт!» - последний день Лермонтова (из Железноводска)
Побывать в знаменитых лермонтовских местах на Кавказе и узнать, как жил и умер великий поэт
Начало: Около вашего места проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус и не только
Отправиться в путешествие по горам и озёрам, заехать в Долину нарзанов и полюбоваться водопадами
Начало: По договорённости в Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:00
20 июл в 07:00
21 июл в 07:00
4200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
«О любви в горах»: авторская экскурсия по Кисловодску и Пятигорску (из Железноводска)
Побывать в самых интересных местах, насладиться панорамами и познакомиться с легендами
Завтра в 10:00
19 июл в 10:00
от 13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 24 июл 2025
Отличная поездка, Олег общительный человек. В поездке не ограничивается целевыми местами, много знает интересного, много рассказывает и если по пути,
Вам был полезен этот отзыв?
В
Огромное спасибо Кириллу за интересную экскурсию! подача материала на высоте, с нами были дети 7 и 10 лет, все слушали и было очень интересно!!! успехов Вам в работе!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
9 мая мы — семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) — ездили с Олегом из Железноводска в
+5
Вам был полезен этот отзыв?
А
Нам понравился вояж с Олегом. Погода была удручающая. Дождь и туман в Железноводске. Олег предложил свой вариант по времени и
Вам был полезен этот отзыв?
25.10.2024 замечательный гид Олег повёз меня с 3 подругами в это путешествие по сказочному Домбаю😍Золотая осень пожалуй лучшее время! По
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Благодарю Олега за сказочное мини-путешествие в Домбай. Живописный маршрут с остановками в уютных красивых локациях с вкусным чаем и медом!
+6
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень понравилась поездка! Побывали на перевале Гумбаши целых три раза 😁. Красочные места, хорошая дорога, Олег замечательный и веселый гид.
Вам был полезен этот отзыв?
N
Экскурсия была замечательной! За один день снег, дождь, туман, солнце и красивые незабываемые горы. Домбай - это уникальное место: и
Вам был полезен этот отзыв?
А
Просто превосходно) Поездка началась в 7/30 утра из Железноводска. Олег превосходно ловит волну, заряжает рассказами и историей мест! Пожалуй это
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Отличная экскурсия! Олег замечательный человек, водитель и гид. Экскурсия прошла великолепно. Останавливались по пути в интересных местах. Утром пили вкусный
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 28 отзывов в Железноводске в категории "Золотое кольцо Кавказа"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Золотое кольцо Кавказа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2026
Сейчас в Железноводске в категории "Золотое кольцо Кавказа" можно забронировать 4 экскурсии от 4200 до 17 800. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Железноводске на 2026 год по теме «Золотое кольцо Кавказа», 28 ⭐ отзывов, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь