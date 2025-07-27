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дороге Олег завез нас на завтрак в окружении гор на берегу быстрой речушки к пасечнику-лучший пожалуй завтрак в этой поездке🤗 Вкусно, гостеприимно. На протяжении всего пути Олег рассказывал и показывал местные и исторические красоты, заезжали в древнейший храм,на нарзанный источник. Отдельное спасибо за наши шикарные фото в исполнении Олега! Сам Домбай великолепен! Олег всех нас утеплил куртками,жилетками,перчатками и снабдил солнцезащитными очками и после подробного рассказа и инструкций отправил на канатке покорять гору-это 💔После холодной,но красивейшей прогулки, нас накормили потрясающим горячим обедом с местными блюдами и повезли счастливых и довольных обратно, останавливаясь для красивых фото в эффектных местах. К сожалению на перевале был туман и нам не открылся вид на Эльбрус,но Олег во всей красе показал нам фото с предыдущего дня.

Дорога живописна,экскурсия очень интересна,горы прекрасны-мы влюбились в эти места! Олегу огромное спасибо,впредь только с ним на экскурсии!

Автомобиль для 4-х туристок комфортный и просторный, водичка для нас, Олег прекрасный опытный водитель, интересный рассказчик, эрудированный собеседник с отличным чувством юмора,очень спокойный и тактичный. И очень приятное музыкальное сопровождение!