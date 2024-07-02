Со скидкой – экскурсии в Железноводске

Найдено 22 экскурсии в категории «Со скидкой» в Железноводске, цены от 3 780 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Железноводск уютный и живописный
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
28 отзывов
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
12 июля в 10:00
13 июля в 10:00
80006 800 за всё до 4 чел.
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Железноводска в сказочный Домбай: уникальное путешествие в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
60004 200 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
10 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов из Железноводска
Поднимитесь к облакам на Эльбрусе, исследуйте озеро Гижгит и насладитесь красотами Поляны нарзанов и горы Чегет
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
50004 000 за человека
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
Найдите средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи в «Городе мёртвых» на высоте более 3500 м
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
50004 000 за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Природа Северного Приэльбрусья: Живописная экскурсия из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Джилы-Су. Вас ждут водопады, минеральные источники и незабываемые виды
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
52504 200 за человека
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
4 отзыва
В тренде
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
50004 000 за всё до 3 чел.
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в железноводске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 07:00
11 июля в 07:00
13 июля в 07:00
66005 940 за человека
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Путешествие на плато Бермамыт: от Железноводска к красотам Кавказа
Плато Бермамыт вас ждет! Отправляйтесь в путешествие, где кавказские горы откроют вам свои тайны и красоты
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15, 07:30, 13:50 и 14:10
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
52504 200 за человека
Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Мини-группа
12 часов
11 отзывов
Путешествие на Эльбрус из Железноводска: озеро, история и кухня
Завораживающая экскурсия на Эльбрус с захватывающими видами, городом-призраком и вкусом настоящей кавказской кухни
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
65003 900 за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и Эльбрус: путешествие из Железноводска в мини-группе. Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии и захватывающими видами Кавказа
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:30
18 июля в 07:30
28 июля в 07:30
42003 780 за человека
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Железноводска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Уникальная экскурсия по трем ущельям Кабардино-Балкарии из Железноводска
Познайте красоту Кабардино-Балкарии в уникальной экскурсии по трем живописным ущельям, полной истории и природных чудес
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
1675015 075 за всё до 4 чел.
Манящий Эльбрус из Железноводска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Манящий Эльбрус из Железноводска: Путешествие и подъем на станцию
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса с захватывающими видами и увлекательными историями
Начало: У вашего места проживания
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
1675015 075 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Джип-тур «Эльбрус и озеро Былым» из Железноводска - путешествие мечты
Завораживающий джип-тур из Железноводска: Эльбрус, озеро Былым и каньоны в одном путешествии
Начало: По договоренности
12 июля в 06:00
14 июля в 06:00
1800015 300 за всё до 4 чел.
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Путешествие на Домбай: альпийские пейзажи и древние храмы
Откройте для себя величие Кавказа с экскурсией на Домбай - удивительное приключение ждет вас
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
44504 005 за человека
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
12 июля в 07:00
14 июля в 07:00
от 81007 695 за всё до 4 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра: путешествие из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией из Железноводска. Живописные пейзажи, древние башни и купание в термальных источниках ждут вас
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 07:30
50004 500 за человека
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Планируете отпуск в Железноводске? Присоединяйтесь к нашей мини-группе для незабываемого путешествия по Верхней Балкарии
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:15
8 июля в 07:30
58754 700 за человека
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Северной Осетии. Посетите Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь, арт-объекты и Аланский монастырь в комфортабельной мини-группе
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:15
Завтра в 07:00
64705 500 за человека
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Железноводска. Горы в сердце, а сердце - в горах
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и величие Эльбруса
Исследуйте красоты Приэльбрусья и вдохновляющие виды Эльбруса в индивидуальной поездке из Железноводска
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
3500033 250 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия - из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия из Железноводска: путешествие по стране башен
Загадочная Горная Ингушетия ждет вас! Посетите уникальные башенные комплексы и древний храм, погрузитесь в историю Северного Кавказа
Начало: От места вашего проживания
Расписание: в четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июля в 07:00
60005 400 за человека
Треккинг на гору Развалка и фотосессия
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
6 часов
Треккинг на гору Развалка и фотосессия
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Железноводска и получить фото на память
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
80005 600 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске
Посетить знаковые места города, узнать о них в игровом формате и получить яркие снимки на память
Начало: У первого источника
18 июля в 14:00
19 июля в 14:00
80007 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    2 июля 2024
    В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
    Всех приветствую! Начну с того, что необходимо делать уточнение: Например, какая предстоит дорога, (преимущественно асфальт, смешанный тип дороги, бездорожье). Рекомендованный
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    возраст и желательно даже физподготовку! В целом водитель разбирается в теме, достаточно позитивный и весёлый! Но кондиционер можно было на обратном дороги и включить)) Для тех, кто думает, что это будет лёгкое и отдыхающая экскурсия к сожалению не подойдёт! Маршрут можно было немножечко расширить. Историю о Великой Отечественной войне никому не помешает! По дороге, по трассе, встречается памятники ВОВ, основной с вечным огнём, можно было бы остановиться минут на 10! Всем спасибо!

  • Г
    Гузелия
    25 июня 2024
    Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
    Хочется оставить отзыв на экскурсию к Эльбрусу👍. Огромное спасибо организаторам этой классной поездки и нашему замечательному гиду. Всё было душевно
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    и познавательно. Море впечатлений. Организация на высшем уровне:начиная от вождения и заканчивая вкусной едой) Побывали везде где намечалось. Невероятные пейзажи останутся на долго в нашей памяти. 👍

  • М
    Марк
    23 июня 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Добрый день! В июне 2024 г. мы семьей отдыхали в Кисловодске и оттуда отправились на экскурсию в Железноводск с гидом
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    Мариной. ☺️ Я заранее обсудила с Мариной в переписке наши пожелания по поездке и предупредила, что прогулка по городу нам нужна в более спокойном темпе, чем обычным туристам, потому что моя взрослая дочь имеет инвалидность и ходит медленно, опираясь на костыль. Марина создала максимально комфортные условия для нашего путешествия. Она забрала нас на машине от нашего отеля в Кисловодске. Машина чистая, ухоженная. Водитель Санан - вежливый, спокойный, обходительный. Уже в пути Марина начала свой рассказ об истории курортов Кавказских Минеральных Вод, и о Железноводске в частности, о людях, благодаря которым расцвел этот удивительный регион нашей страны, о лечебных свойствах местной минеральной воды, о традициях народов, проживающих на Кавказе, о судьбе этих курортных городов в годы Великой Отечественной войны, о современном развитии этого удивительного края и о многом другом. Мы гуляли по парку Железноводска, останавливались у памятников, пробовали минеральную воду из разных источников. Марина иллюстрировала все рассказы примерами из своей жизни и демонстрацией на айпэде старинных фотографий из архивов и личной коллекции. Несмотря на то, что под конец экскурсии мы немного утомились от жары и спуска по каскадной лестнице, время в Железноводске пролетело незаметно. Марина - очень приятная, душевная, открытая молодая женщина и невероятно опытный и знающий специалист. Я благодарна Марине за наше путешествие в Железноводск! Желаю ей кавказского здоровья и дальнейших профессиональных успехов.

  • Т
    Татьяна
    13 июня 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Спасибо Александру за интересную фотопрогулку по Железноводску. Посетили самые красивые места, сделали много красивых фотографий. Память о Железноводске останется в фотографиях. Фотографии были готовы на следующий день.
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
    Сделала себе замечательный подарок - путешествие на Эльбрус! Эмоции переполняют! Пейзажи зааораживают! Все в этой поездке сразу сложилось как надо
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    - комфортный автомобиль, аккуратный водитель, наш гид Аслан - знаток своего дела, с отличной подготовкой, познавательно, местами весело, рассказывал массу интереснейших фактов из истории края, по дороге посетили интересные и очень красивые места. Красавец Эльбрус позволил полюбоваться на себя без облаков!

    Сделала себе замечательный подарок - путешествие на Эльбрус! Эмоции переполняют! Пейзажи зааораживают! Все в этой поездкеСделала себе замечательный подарок - путешествие на Эльбрус! Эмоции переполняют! Пейзажи зааораживают! Все в этой поездке
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
    На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто невозможно было бы представить
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    это маленькое путешествие. Помимо подробных описаний мест, историй и даже легенд их происхождения, познакомили нас с местной национальной кухней, от которой просто пальчики оближешь и по очень привлекательной цене. Беспокоились о нашем комфорте и безопасности каждую секунду. Очень общительные мужчины и с замечательным юмором к тому же. Спасибо огромное Сергею и Владимиру, и, конечно же, организатору Анастасии. Обязательно еще вернемся именно к Вам в следующий наш отпуск по этим красивейшим местам. Ребята вкладываются на все 100 из 10 и видно, что они в этом заинтересованы и им нравится их работа. От себя, как комплимент, завезли еще в несколько интересных и красивых мест, которые не были указаны в маршруте. Спасибо Вам огромное за массу положительных впечатлений. 🏞️💓

  • Т
    Тамара
    1 июня 2024
    Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Познавательная интересная экскурсия, Советуем Романа.
    Познавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсия
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
    В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
    В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна… Хотелось увезти с собой красивые фотографии И я считаю, что мне повезло познакомиться с Александром Более двух
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    часов Александр водил меня по Железноводску, делая красивые, атмосферные фотографии Александр оказался не только отличным фотографом с профессиональной камерой, но еще и интересным собеседником Фотосессия прошла легко, не принужденно, будто бы я Сашу знаю сто лет. Одним

    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…
  • А
    Анастасия
    7 мая 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по уютному маленькому городу и непринужденно позировать на красивом фоне. Рекомендую экскурсию. Рекомендую Александра как фотографа!
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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Железноводск уютный и живописный
  2. Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
  3. Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
  4. В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
  5. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Джилы-су
  5. Дворец Эмира Бухарского
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Лермонтовский источник
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Со скидкой" можно забронировать 22 экскурсии от 3 780 до 33 250 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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