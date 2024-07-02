1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
12 июля в 10:00
13 июля в 10:00
80006 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
Из Железноводска в сказочный Домбай: уникальное путешествие в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
60004 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов из Железноводска
Поднимитесь к облакам на Эльбрусе, исследуйте озеро Гижгит и насладитесь красотами Поляны нарзанов и горы Чегет
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
50004 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
Найдите средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи в «Городе мёртвых» на высоте более 3500 м
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Живописная экскурсия из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Джилы-Су. Вас ждут водопады, минеральные источники и незабываемые виды
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
52504 200₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
В тренде
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
50004 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в железноводске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 07:00
11 июля в 07:00
13 июля в 07:00
66005 940₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
Путешествие на плато Бермамыт: от Железноводска к красотам Кавказа
Плато Бермамыт вас ждет! Отправляйтесь в путешествие, где кавказские горы откроют вам свои тайны и красоты
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15, 07:30, 13:50 и 14:10
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
52504 200₽ за человека
скидка
40%
Мини-группа
12 часов
Путешествие на Эльбрус из Железноводска: озеро, история и кухня
Завораживающая экскурсия на Эльбрус с захватывающими видами, городом-призраком и вкусом настоящей кавказской кухни
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
65003 900₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и Эльбрус: путешествие из Железноводска в мини-группе. Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии и захватывающими видами Кавказа
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:30
18 июля в 07:30
28 июля в 07:30
42003 780₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Уникальная экскурсия по трем ущельям Кабардино-Балкарии из Железноводска
Познайте красоту Кабардино-Балкарии в уникальной экскурсии по трем живописным ущельям, полной истории и природных чудес
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
1675015 075₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Манящий Эльбрус из Железноводска: Путешествие и подъем на станцию
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса с захватывающими видами и увлекательными историями
Начало: У вашего места проживания
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
1675015 075₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур «Эльбрус и озеро Былым» из Железноводска - путешествие мечты
Завораживающий джип-тур из Железноводска: Эльбрус, озеро Былым и каньоны в одном путешествии
Начало: По договоренности
12 июля в 06:00
14 июля в 06:00
1800015 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие на Домбай: альпийские пейзажи и древние храмы
Откройте для себя величие Кавказа с экскурсией на Домбай - удивительное приключение ждет вас
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
44504 005₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
12 июля в 07:00
14 июля в 07:00
от 81007 695₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра: путешествие из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией из Железноводска. Живописные пейзажи, древние башни и купание в термальных источниках ждут вас
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 07:30
50004 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Планируете отпуск в Железноводске? Присоединяйтесь к нашей мини-группе для незабываемого путешествия по Верхней Балкарии
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:15
8 июля в 07:30
58754 700₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Северной Осетии. Посетите Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь, арт-объекты и Аланский монастырь в комфортабельной мини-группе
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:15
Завтра в 07:00
64705 500₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и величие Эльбруса
Исследуйте красоты Приэльбрусья и вдохновляющие виды Эльбруса в индивидуальной поездке из Железноводска
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
3500033 250₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия из Железноводска: путешествие по стране башен
Загадочная Горная Ингушетия ждет вас! Посетите уникальные башенные комплексы и древний храм, погрузитесь в историю Северного Кавказа
Начало: От места вашего проживания
Расписание: в четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июля в 07:00
60005 400₽ за человека
скидка
30%
Фотопрогулка
6 часов
Треккинг на гору Развалка и фотосессия
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Железноводска и получить фото на память
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
80005 600₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске
Посетить знаковые места города, узнать о них в игровом формате и получить яркие снимки на память
Начало: У первого источника
18 июля в 14:00
19 июля в 14:00
80007 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил2 июля 2024Всех приветствую! Начну с того, что необходимо делать уточнение: Например, какая предстоит дорога, (преимущественно асфальт, смешанный тип дороги, бездорожье). Рекомендованный
- ГГузелия25 июня 2024Хочется оставить отзыв на экскурсию к Эльбрусу👍. Огромное спасибо организаторам этой классной поездки и нашему замечательному гиду. Всё было душевно
- ММарк23 июня 2024Добрый день! В июне 2024 г. мы семьей отдыхали в Кисловодске и оттуда отправились на экскурсию в Железноводск с гидом
- ТТатьяна13 июня 2024Спасибо Александру за интересную фотопрогулку по Железноводску. Посетили самые красивые места, сделали много красивых фотографий. Память о Железноводске останется в фотографиях. Фотографии были готовы на следующий день.
- ТТатьяна6 июня 2024Сделала себе замечательный подарок - путешествие на Эльбрус! Эмоции переполняют! Пейзажи зааораживают! Все в этой поездке сразу сложилось как надо
- ААнна5 июня 2024На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто невозможно было бы представить
- ТТамара1 июня 2024Познавательная интересная экскурсия, Советуем Романа.
- ИИрина30 мая 2024В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
- ННина27 мая 2024Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна… Хотелось увезти с собой красивые фотографии И я считаю, что мне повезло познакомиться с Александром Более двух
- ААнастасия7 мая 2024Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по уютному маленькому городу и непринужденно позировать на красивом фоне. Рекомендую экскурсию. Рекомендую Александра как фотографа!
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Со скидкой»
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