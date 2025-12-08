Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья, хранящий несколько жемчужин древнерусской архитектуры и искусства. Почувствуйте характер древнего города
Начало: На ул. Московской в Звенигороде
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород в лицах: истории прошлого и герои настоящего
Душевное путешествие по древнему городу + концерт «Поющая бронза»
Начало: Недалеко от церкви Александра Невского
17 дек в 14:30
24 дек в 14:30
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга8 декабря 2025Звенигород очень маленький город, в нём не так много достопримечательностей и тем не менее, Дмитрий смог сделать экскурсию увлекательной. Всё
- ЕЕлена19 ноября 2025Несмотря на промозглую погоду и дождь, экскурсия прошла просто замечательно. Максимум информации, Мария во время заводила нас обогреться. Такое было чувство, что мы в гостях у экскурсовода.
- ААртур23 октября 2025С нами в этот день была гид из команды Дмитрия! Мы категорически довольны, Мария супер ТОП ГИД! Все прекрасно, интересно и классно! Мария прекрасный человек, увлеченный своим делом! Спасибо Мария, Спасибо Дмитрий, процветания вам ребята! Лучшие!
- ААнна10 августа 2025Экскурсия по Звенигороду, несмотря на капризы природы в виде то начинающего, то прекращающегося дождя, удалась на славу. Дмитрий - увлекательный
- ООксана9 августа 2025Отличная экскурсия. Были семьей с девочками 15 и 18 лет, всем понравилось. Посмотрели город и монастырь. Понравилось гулять в монастыре Саввы Сторожевского, очень красивое место с особенной энергетикой. Время прошло быстро, даже устать не успели🙂.
- ННадежда6 июля 2025Экскурсия прошла очень увлекательно! Дети довольны! Дмитрий очень эрудированый и талантливый гид,всем рекомендую.
- ЕЕлена4 июля 2025Спасибо! Дмитрию
- ДДарья30 июня 2025Дмитрий-прекрасный экскурсовод, всё интересно, очень продумано и организовано. Очень видно, что человек любит своё дело. Нам с мужем всё очень понравилось. Очень надеемся, что это была наша не единственная встреча. Однозначно рекомендую воспользоваться услугами Дмитрия, как экскурсовода, не пожалеете
- ООксана26 июня 2025Замечательно погуляли по Звенигороду с гидом Марией. Очень прониклись рассказами Марии о древнем городе, о монастыре святого Саввы Сторожевского, о
- ФФедулова18 мая 2025Дмитрий очень приятный человек. С первых минут мы уже были друзьями. Время экскурсии пролетело незаметно, так как было интересно, познавательно, красиво. Расставаться не хотелось, поэтому договорились о следующих путешествиях.
- ММаргарита16 мая 2025Очень понравилась прогулка с Дмитрием по Звенигороду. Всегда приятно чувствовать заинтересованность экскурсовода. Отличная подача материала, после таких экскурсий есть желание самостоятельного погружения в детали исторических событий. Спасибо!
- ННаталья10 мая 2025Были на экскурсии 9 мая, очень понравилась. Состав участников был разновозрасной, всем было интересно! Рекомендую!
- ООльга9 мая 2025Огромное спасибо Дмитрию! Очень интересная экскурсия! Все динамично, просто и глубоко одновременно! Я просто счастлива! И история, и легенды, и религия - все есть и очень емко и просто
Благодарим!
- ООльга3 мая 2025Большое спасибо, Дмитрий, за интересную и содержательную экскурсию!!! Было очень познавательно!!! ❤️
- ДДенис12 апреля 2025Было интересно и познавательно.
Дмитрий обладатель энциклопедических знаний и приятный человек.
- ААнна18 марта 2025Отличная экскурсия, гид Мария в самое сердце. Интересное повествование, качественный юмор, развитая эмпатия и душевность. Очень увлекательно было слушать и обсуждать. С удовольствием выберу Марию в новое направление. От всей нашей группы привет и большое спасибо!
- ММарина16 февраля 2025Гид Мария провела интересную экскурсию для 8 участников, ответила на вопросы, была внимательна к пожеланием нашей группы.
- ААлександр7 февраля 2025Экскурсовод Дмитрий очень легкий и позитивный человек. Двухчасовая экскурсия по Звенигороду прошла на одном дыхании,информативно с учетом индивидуальных интересов. Нагрузка для пенсионеров (нас было трое пенсионеров возраст 70-73 года)оптимальная. Увидели фрески Андрея Рублева,прикоснулись к мощам Саввы Сторожевского.
- ДДания14 января 2025Хотим поблагодарить Дмитрия за интересную индивидуальную экскурсию по Звенигороду. Я второй раз была в Звенигороде, но только в этот раз
- ИИрина8 января 2025Спасибо Марии за подаренный праздник. Рекомендую всем провести такой-же чудесный день, как наша семья.
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Звенигороде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Звенигороде
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в декабре 2025
Сейчас в Звенигороде в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 9300 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Звенигороде на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 130 ⭐ отзывов, цены от 9300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль