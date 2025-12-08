Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Звенигороде, цены от 9300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Звенигород - древний форпост Москвы
На машине
2.5 часа
101 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Пешая
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 18 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья, хранящий несколько жемчужин древнерусской архитектуры и искусства. Почувствуйте характер древнего города
Начало: На ул. Московской в Звенигороде
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 18 чел.
Звенигород в лицах: истории прошлого и герои настоящего
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород в лицах: истории прошлого и герои настоящего
Душевное путешествие по древнему городу + концерт «Поющая бронза»
Начало: Недалеко от церкви Александра Невского
17 дек в 14:30
24 дек в 14:30
12 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    8 декабря 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Звенигород очень маленький город, в нём не так много достопримечательностей и тем не менее, Дмитрий смог сделать экскурсию увлекательной. Всё
    читать дальше

    что было заявлено в описании экскурсии мы осмотрели, автомобиль комфортный, Дмитрий приятный в общении человек и отличный гид. Звенигород стал хорошим знакомым после экскурсии. От души рекомендуем Дмитрия и его экскурсию.

  • Е
    Елена
    19 ноября 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Несмотря на промозглую погоду и дождь, экскурсия прошла просто замечательно. Максимум информации, Мария во время заводила нас обогреться. Такое было чувство, что мы в гостях у экскурсовода.
    Несмотря на промозглую погоду и дождь, экскурсия прошла просто замечательно. Максимум информации, Мария во время заводилаНесмотря на промозглую погоду и дождь, экскурсия прошла просто замечательно. Максимум информации, Мария во время заводилаНесмотря на промозглую погоду и дождь, экскурсия прошла просто замечательно. Максимум информации, Мария во время заводила
  • А
    Артур
    23 октября 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    С нами в этот день была гид из команды Дмитрия! Мы категорически довольны, Мария супер ТОП ГИД! Все прекрасно, интересно и классно! Мария прекрасный человек, увлеченный своим делом! Спасибо Мария, Спасибо Дмитрий, процветания вам ребята! Лучшие!
  • А
    Анна
    10 августа 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия по Звенигороду, несмотря на капризы природы в виде то начинающего, то прекращающегося дождя, удалась на славу. Дмитрий - увлекательный
    читать дальше

    рассказчик. Мы прошлись, проехались, выпили монастырского кваса, съели свежего хлеба из монастырской лавочки. Все вопросы, которыми Дмитрий вовлекал нас в разговор, все его советы и рекомендации, все то, что мы увидели и узнали, в в полной мере сформировали образ древнего города) Уехали из города полными впечатлений)

  • О
    Оксана
    9 августа 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Отличная экскурсия. Были семьей с девочками 15 и 18 лет, всем понравилось. Посмотрели город и монастырь. Понравилось гулять в монастыре Саввы Сторожевского, очень красивое место с особенной энергетикой. Время прошло быстро, даже устать не успели🙂.
    Отличная экскурсия. Были семьей с девочками 15 и 18 лет, всем понравилось. Посмотрели город и монастырьОтличная экскурсия. Были семьей с девочками 15 и 18 лет, всем понравилось. Посмотрели город и монастырьОтличная экскурсия. Были семьей с девочками 15 и 18 лет, всем понравилось. Посмотрели город и монастырьОтличная экскурсия. Были семьей с девочками 15 и 18 лет, всем понравилось. Посмотрели город и монастырь
  • Н
    Надежда
    6 июля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия прошла очень увлекательно! Дети довольны! Дмитрий очень эрудированый и талантливый гид,всем рекомендую.
    Экскурсия прошла очень увлекательно! Дети довольны! Дмитрий очень эрудированый и талантливый гид,всем рекомендуюЭкскурсия прошла очень увлекательно! Дети довольны! Дмитрий очень эрудированый и талантливый гид,всем рекомендуюЭкскурсия прошла очень увлекательно! Дети довольны! Дмитрий очень эрудированый и талантливый гид,всем рекомендуюЭкскурсия прошла очень увлекательно! Дети довольны! Дмитрий очень эрудированый и талантливый гид,всем рекомендую
  • Е
    Елена
    4 июля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Спасибо! Дмитрию
  • Д
    Дарья
    30 июня 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Дмитрий-прекрасный экскурсовод, всё интересно, очень продумано и организовано. Очень видно, что человек любит своё дело. Нам с мужем всё очень понравилось. Очень надеемся, что это была наша не единственная встреча. Однозначно рекомендую воспользоваться услугами Дмитрия, как экскурсовода, не пожалеете
  • О
    Оксана
    26 июня 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Замечательно погуляли по Звенигороду с гидом Марией. Очень прониклись рассказами Марии о древнем городе, о монастыре святого Саввы Сторожевского, о
    читать дальше

    его жизни и смерти, о случайно найденных фресках времен Андрея Рублева в Успенском соборе, а также о других фактах и личностях (А. П. Чехове и Л. Орловой), которых видел и хранит память о них замечательный город Звенигород.
    Всё было очень интересно! Спасибо большое! 🙏🏻❤️

    Замечательно погуляли по Звенигороду с гидом Марией. Очень прониклись рассказами Марии о древнем городе, о монастыреЗамечательно погуляли по Звенигороду с гидом Марией. Очень прониклись рассказами Марии о древнем городе, о монастыреЗамечательно погуляли по Звенигороду с гидом Марией. Очень прониклись рассказами Марии о древнем городе, о монастыреЗамечательно погуляли по Звенигороду с гидом Марией. Очень прониклись рассказами Марии о древнем городе, о монастыреЗамечательно погуляли по Звенигороду с гидом Марией. Очень прониклись рассказами Марии о древнем городе, о монастыреЗамечательно погуляли по Звенигороду с гидом Марией. Очень прониклись рассказами Марии о древнем городе, о монастыреЗамечательно погуляли по Звенигороду с гидом Марией. Очень прониклись рассказами Марии о древнем городе, о монастыреЗамечательно погуляли по Звенигороду с гидом Марией. Очень прониклись рассказами Марии о древнем городе, о монастыреЗамечательно погуляли по Звенигороду с гидом Марией. Очень прониклись рассказами Марии о древнем городе, о монастыре
  • Ф
    Федулова
    18 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Дмитрий очень приятный человек. С первых минут мы уже были друзьями. Время экскурсии пролетело незаметно, так как было интересно, познавательно, красиво. Расставаться не хотелось, поэтому договорились о следующих путешествиях.
  • М
    Маргарита
    16 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Очень понравилась прогулка с Дмитрием по Звенигороду. Всегда приятно чувствовать заинтересованность экскурсовода. Отличная подача материала, после таких экскурсий есть желание самостоятельного погружения в детали исторических событий. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    10 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Были на экскурсии 9 мая, очень понравилась. Состав участников был разновозрасной, всем было интересно! Рекомендую!
    Были на экскурсии 9 мая, очень понравилась. Состав участников был разновозрасной, всем было интересно! Рекомендую!Были на экскурсии 9 мая, очень понравилась. Состав участников был разновозрасной, всем было интересно! Рекомендую!Были на экскурсии 9 мая, очень понравилась. Состав участников был разновозрасной, всем было интересно! Рекомендую!Были на экскурсии 9 мая, очень понравилась. Состав участников был разновозрасной, всем было интересно! Рекомендую!Были на экскурсии 9 мая, очень понравилась. Состав участников был разновозрасной, всем было интересно! Рекомендую!Были на экскурсии 9 мая, очень понравилась. Состав участников был разновозрасной, всем было интересно! Рекомендую!Были на экскурсии 9 мая, очень понравилась. Состав участников был разновозрасной, всем было интересно! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    9 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Огромное спасибо Дмитрию! Очень интересная экскурсия! Все динамично, просто и глубоко одновременно! Я просто счастлива! И история, и легенды, и религия - все есть и очень емко и просто
    Благодарим!
    Огромное спасибо Дмитрию! Очень интересная экскурсия! Все динамично, просто и глубоко одновременно! Я просто счастлива! ИОгромное спасибо Дмитрию! Очень интересная экскурсия! Все динамично, просто и глубоко одновременно! Я просто счастлива! И
  • О
    Ольга
    3 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Большое спасибо, Дмитрий, за интересную и содержательную экскурсию!!! Было очень познавательно!!! ❤️
    Большое спасибо, Дмитрий, за интересную и содержательную экскурсию!!! Было очень познавательно!!! ❤️
  • Д
    Денис
    12 апреля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Было интересно и познавательно.
    Дмитрий обладатель энциклопедических знаний и приятный человек.
    Было интересно и познавательноБыло интересно и познавательноБыло интересно и познавательноБыло интересно и познавательноБыло интересно и познавательно
  • А
    Анна
    18 марта 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Отличная экскурсия, гид Мария в самое сердце. Интересное повествование, качественный юмор, развитая эмпатия и душевность. Очень увлекательно было слушать и обсуждать. С удовольствием выберу Марию в новое направление. От всей нашей группы привет и большое спасибо!
    Отличная экскурсия, гид Мария в самое сердце. Интересное повествование, качественный юмор, развитая эмпатия и душевность. ОченьОтличная экскурсия, гид Мария в самое сердце. Интересное повествование, качественный юмор, развитая эмпатия и душевность. ОченьОтличная экскурсия, гид Мария в самое сердце. Интересное повествование, качественный юмор, развитая эмпатия и душевность. ОченьОтличная экскурсия, гид Мария в самое сердце. Интересное повествование, качественный юмор, развитая эмпатия и душевность. ОченьОтличная экскурсия, гид Мария в самое сердце. Интересное повествование, качественный юмор, развитая эмпатия и душевность. ОченьОтличная экскурсия, гид Мария в самое сердце. Интересное повествование, качественный юмор, развитая эмпатия и душевность. ОченьОтличная экскурсия, гид Мария в самое сердце. Интересное повествование, качественный юмор, развитая эмпатия и душевность. Очень
  • М
    Марина
    16 февраля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Гид Мария провела интересную экскурсию для 8 участников, ответила на вопросы, была внимательна к пожеланием нашей группы.
  • А
    Александр
    7 февраля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсовод Дмитрий очень легкий и позитивный человек. Двухчасовая экскурсия по Звенигороду прошла на одном дыхании,информативно с учетом индивидуальных интересов. Нагрузка для пенсионеров (нас было трое пенсионеров возраст 70-73 года)оптимальная. Увидели фрески Андрея Рублева,прикоснулись к мощам Саввы Сторожевского.
  • Д
    Дания
    14 января 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Хотим поблагодарить Дмитрия за интересную индивидуальную экскурсию по Звенигороду. Я второй раз была в Звенигороде, но только в этот раз
    читать дальше

    узнала много познавательного благодаря Дмитрию. Индивидуальный формат полностью оправдал ожидания. Маршрут и передвижения по нему были чётко отлажены. Дмитрий очень внимательный, деликатный и профессиональный гид.

  • И
    Ирина
    8 января 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Спасибо Марии за подаренный праздник. Рекомендую всем провести такой-же чудесный день, как наша семья.

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Звенигороде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Звенигород - древний форпост Москвы
  2. Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
  3. Звенигород в лицах: истории прошлого и герои настоящего
Какие места ещё посмотреть в Звенигороде
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Вознесенский собор
  3. Музей Русского десерта
  4. Дворец царя Алексей Михайловича
  5. Троицкая надвратная церковь
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в декабре 2025
Сейчас в Звенигороде в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 9300 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Звенигороде на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 130 ⭐ отзывов, цены от 9300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль