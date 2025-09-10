Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
«На главных улицах и площадях города я покажу Купчие ряды, Вознесенский собор, Александро-Невскую церковь, музеи Любови Орловой и Русского десерта»
Завтра в 11:00
21 янв в 09:00
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
Узнайте историю Звенигорода, прогуливаясь по его улочкам. Посетите Вознесенский собор, домик Чехова и Музей Русского десерта
Начало: По согласованию с гидом
«В завершение прогулки вы побываете в Музее Русского десерта, который приведет в восторг и детей, и взрослых»
Расписание: Ежедневно, в любое время
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Звенигороду + посещение Музея русского десерта
Увлекательное и вкусное знакомство с городом Юрия Долгорукова
«Гостям музея подают отличный кофе и предлагают вкуснейшие русские десерты»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
- ТТатьяна10 сентября 2025В выходной посетили Звенигород большой компанией, заказали экскурсию по городу, посктили музей Руского Десерта. Экскурсовод Твтьяна Вениаминовна нам очень понравилась,
- ССветлана31 августа 2025Экскурсия была проведена на высоком профессиональном уровне. Душевное общение с гидом это всегда залог успеха.
- ППелихов25 февраля 2025Елена профессиональный экскурсовод. Очень интересно рассказывает об истории города и его людях. Было супер.
- ЕЕвгений25 февраля 2025Елена профессиональный экскурсовод. Очень интересно рассказывает об истории города и его людях. Было супер.
- ТТатьяна15 февраля 2025Нам очень понравилась экскурсия. Любовь Леонидовна буквально влюбила нас в Звенигород.
- ААнна9 февраля 2025Огромное спасибо умному, грамотному экскурсоводу, энергичной женщине Любовь Леонидовне! Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Благодарим Вас за удивительный рассказ-экскурсию о городе💐💐💐
- ЛЛюбовь14 марта 20248 марта посетили с друзьями экскурсию по Звенигороду с посещением музея Русского десерта. Огромное спасибо гиду за очень подробный и
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в январе 2026
Сейчас в Звенигороде в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 9300. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Звенигорода, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026