рассказывает интересно, с юмором без лишней воды и голос приятный. Эскурсия прошла непринужденно и интересно! 5 бвлов! Музей же десерта не оправдал наших ожиданий, внешне похож на какую то заброшку, походили, экспонатов много, несколько комнат, есть на, что глаз положить, но я бы его назвала музеем кухонной утвари времён СССР, много интересных картин с котиками, зайчиками, со смешными подписями, понравилась экспозиция про пчёл, познавательно! И ещё печь понравилась,брльшая, настоящая и тёплая! И да, не обольщайтесь, дегустаций там нет, ничем не угощают! Пряники по 600р. за шт. можно купить в маленьком магазинчике. В туалет лучше не заходить. И тем не менее, заглянуть в музей РЕКОМЕНДУЮ!!! Мы посмеялись, пофоткались и ушли с хорошим настроением!