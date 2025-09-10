Мои заказы

Гастрономические экскурсии Звенигорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Звенигороде, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Звенигород - древний форпост Москвы
На машине
2.5 часа
101 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
«На главных улицах и площадях города я покажу Купчие ряды, Вознесенский собор, Александро-Невскую церковь, музеи Любови Орловой и Русского десерта»
Завтра в 11:00
21 янв в 09:00
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнайте историю Звенигорода, прогуливаясь по его улочкам. Посетите Вознесенский собор, домик Чехова и Музей Русского десерта
Начало: По согласованию с гидом
«В завершение прогулки вы побываете в Музее Русского десерта, который приведет в восторг и детей, и взрослых»
Расписание: Ежедневно, в любое время
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по Звенигороду + посещение Музея русского десерта
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное и вкусное знакомство с городом Юрия Долгорукова
«Гостям музея подают отличный кофе и предлагают вкуснейшие русские десерты»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    10 сентября 2025
    В выходной посетили Звенигород большой компанией, заказали экскурсию по городу, посктили музей Руского Десерта. Экскурсовод Твтьяна Вениаминовна нам очень понравилась,
    читать дальше

    рассказывает интересно, с юмором без лишней воды и голос приятный. Эскурсия прошла непринужденно и интересно! 5 бвлов! Музей же десерта не оправдал наших ожиданий, внешне похож на какую то заброшку, походили, экспонатов много, несколько комнат, есть на, что глаз положить, но я бы его назвала музеем кухонной утвари времён СССР, много интересных картин с котиками, зайчиками, со смешными подписями, понравилась экспозиция про пчёл, познавательно! И ещё печь понравилась,брльшая, настоящая и тёплая! И да, не обольщайтесь, дегустаций там нет, ничем не угощают! Пряники по 600р. за шт. можно купить в маленьком магазинчике. В туалет лучше не заходить. И тем не менее, заглянуть в музей РЕКОМЕНДУЮ!!! Мы посмеялись, пофоткались и ушли с хорошим настроением!

  • С
    Светлана
    31 августа 2025
    Экскурсия была проведена на высоком профессиональном уровне. Душевное общение с гидом это всегда залог успеха.
  • П
    Пелихов
    25 февраля 2025
    Елена профессиональный экскурсовод. Очень интересно рассказывает об истории города и его людях. Было супер.
  • Е
    Евгений
    25 февраля 2025
    Елена профессиональный экскурсовод. Очень интересно рассказывает об истории города и его людях. Было супер.
  • Т
    Татьяна
    15 февраля 2025
    Нам очень понравилась экскурсия. Любовь Леонидовна буквально влюбила нас в Звенигород.
  • А
    Анна
    9 февраля 2025
    Огромное спасибо умному, грамотному экскурсоводу, энергичной женщине Любовь Леонидовне! Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Благодарим Вас за удивительный рассказ-экскурсию о городе💐💐💐
  • Л
    Любовь
    14 марта 2024
    8 марта посетили с друзьями экскурсию по Звенигороду с посещением музея Русского десерта. Огромное спасибо гиду за очень подробный и
    читать дальше

    познавательный рассказ о Звенигороде. Мы очень интересно провели это время. Спасибо огромное! Отдельно хочется сказать, что в музее десерта экскурсия с местным экскурсоводом была не интересная, особенно не понравилась ребенку. Я не рекомендую его другим туристам.

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Гастрономические»

Какие места ещё посмотреть в Звенигороде
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Вознесенский собор;
  2. Самое главное;
  3. Музей Русского десерта;
  4. Троицкая надвратная церковь;
  5. Дворец царя Алексей Михайловича.
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в январе 2026
Сейчас в Звенигороде в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 9300. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Звенигорода, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026