Экскурсия о традициях крестьянского чайного стола с чаепитием

Музей Д.
Музей Д. – Гид из Звенигорода
В старом, тёмном, маленьком, тесном доме мы по-дилетантски, весело 🥳 и азартно, с любовью и трепетом делаем не классический музей 🖼, а необычный, самый самодельный на свете, авторский, придуманный художником Феиной, под завязку набитый её картинами.

Атмосфера музея проникает в самое сердце, так мощно вдохновляя на творчество так, что от нас Вы помчитесь в художественный салон-накупить холстов, кисточек и красок.

Креативно очень.
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Экскурсия о традициях крестьянского чайного стола с чаепитием
Экскурсия о традициях крестьянского чайного стола с чаепитием

Что вы увидите

  • Музей Русского десерта
Что вас ждёт
Поднимаемся по очень крутой лестнице купеческого дома. Большой нарядный зал с крестьянскими буфетами, красочными столами, забавными картинами о медведях-пчеловодах, о крестьянских девушках с пирогами и самоварами, о зайцах с баранками. На экскурсии-лекции подают мятный чай. Дегустируем высушенные в русской печи овощные парёнки, пряник по рецепту XII века, постный, поэтому твердый, чтобы размачивать в чае, как и было принято в старину.
Вы увидите чайную с картинами художника-дизайнера музея, печную комнату с русской печью и старинной утварью, зал, посвященный кухне 🥧 в коммуналке СССР а также основную десертную экспозицию на втором этаже музея.
Важная информация
В экскурсию ⛳ входит самостоятельный осмотр экспозиции. Сама экскурсия ⛳ проходит за столом с чаепитием.
Что входит
  • Экскурсия
  • Осмотр экспозиции
  • Чаепитие.
Что не входит
  • Мастер-классы
  • кофе и дополнительные угощения
  • не входящие в стандартный набор
  • подающийся к чаепитию. Можно заказать самостоятельно на месте
  • стоимость от 150 рублей.
Начало и место завершения
🚩 ул. Фрунзе, д. 23/2, Звенигород
Экскурсия о традициях крестьянского чайного стола с чаепитием
Экскурсия о традициях крестьянского чайного стола с чаепитием
Экскурсия о традициях крестьянского чайного стола с чаепитием
Экскурсия о традициях крестьянского чайного стола с чаепитием

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Музей Д.
Музей Д.
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