Что вас ждёт

Поднимаемся по очень крутой лестнице купеческого дома. Большой нарядный зал с крестьянскими буфетами, красочными столами, забавными картинами о медведях-пчеловодах, о крестьянских девушках с пирогами и самоварами, о зайцах с баранками. На экскурсии-лекции подают мятный чай. Дегустируем высушенные в русской печи овощные парёнки, пряник по рецепту XII века, постный, поэтому твердый, чтобы размачивать в чае, как и было принято в старину.

Вы увидите чайную с картинами художника-дизайнера музея, печную комнату с русской печью и старинной утварью, зал, посвященный кухне 🥧 в коммуналке СССР а также основную десертную экспозицию на втором этаже музея.

Важная информация

В экскурсию ⛳ входит самостоятельный осмотр экспозиции. Сама экскурсия ⛳ проходит за столом с чаепитием.