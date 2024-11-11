Успенский собор на Городке – экскурсии в Звенигороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Успенский собор на Городке» в Звенигороде, цены от 7000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
На машине
скидка
10%
11 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья, хранящий несколько жемчужин древнерусской архитектуры и искусства. Почувствуйте характер древнего города
Начало: На ул. Московской в Звенигороде
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
1400012 600 за всё до 10 чел.
Звенигород на авто
На машине
16 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 6 чел.
Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
На машине
скидка
30%
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
Увидеть росписи Рублёва, узнать о чудесах преподобного Саввы и подняться на монастырскую звонницу
21 дек в 10:00
22 дек в 10:00
100007000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    11 ноября 2024
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Великолепная экскурсия, познавательная, содержательная и очень комфортная. Отличное знание города и окрестностей, с почтением о духовных ценностях и религии. Людмила- замечательный рассказчик и найдет общий язык с любым заказчиком!
  • М
    Маргарита
    4 октября 2024
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Благодарим за хорошую экскурсию!
    Благодарим за хорошую экскурсию!Благодарим за хорошую экскурсию!
  • Н
    Наталья
    20 августа 2024
    Звенигород на авто
    В целом, экскурсия на "хорошо", всегда есть к чему стремиться. Алёна - приятный собеседник, с душой рассказывает материал, отвечает на вопросы. Из
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    предложений - добавить время, тк заявленный маршрут требует парковки, надо учитывать время на это в тч., чтобы не смазывался конец маршрута.

  • С
    Сергей
    31 июля 2024
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Программа экскурсии интересная. Информации много, подойдет тем, кто в городе первый раз. Очень важно, чтобы повезло с погодой, так как,
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    в основном, экскурсия проходит на открытом воздухе. В целом, рекомендую, но одну звезду снял за некоторые организационные моменты: переезды между объектами происходят на автомобиле, и есть определенные трудности с парковкой в самом городе. Предложение к организаторам - продумывать заранее места остановки. К монастырю не относится, там без вариантов, речь идёт именно про остановки в самом городе. Пусть даже это будет место не в центре, пройти не проблема - город небольшой. Но главное, чтобы эти места были.

  • О
    Ольга
    27 июля 2024
    Звенигород на авто
    Гид с историческим образованием, с отличной подачей знаний, с удовольствием еще воспользуемся его помощью в проведении экскурсий! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Успенский собор на Городке»

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Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в декабре 2024
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