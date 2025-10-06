Экскурсия по Звенигороду на собственном автомобиле позволит познакомиться с богатой историей города. Участники увидят деревянные домики с резными наличниками, узнают о связи кавалеристов с театром и заповедником. В программе посещение Успенского собора с росписями Андрея Рублёва и Саввино-Сторожевского монастыря, который привлекает паломников со всей страны. Не упустите возможность подняться на звонницу и насладиться уникальным видом на город

Описание экскурсии

Старинный центр Звенигорода

Пройдём мимо деревянных домиков с резными наличниками и построек 19 века. Я покажу храм, дату возведения которого сложно определить по внешнему виду. Расскажу, как связаны кавалеристы, театр и заповедник.

Успенский собор с росписями Андрея Рублёва

Более 300 лет люди не видели этот храм таким, какой он есть. Вы узнаете, что из себя представляла реставрация зданий в 18 веке. И посмотрите на чудом сохранившиеся работы знаменитого иконописца.

Саввино-Сторожевский монастырь 14 века

Звенигород был бы заштатным городком, если бы не этот монастырь, который привлекал и привлекает множество паломников. Я расскажу, как обитель обрела столь длинное и непривычное название, и поделюсь легендой о царе и медведе.

Монастырский скит

В возрасте 70 лет преподобный Савва Звенигородский собственными руками выкопал пещеру для уединённой молитвы, а в 19 веке над ней построили скит — зайдём туда, чтобы ощутить святость места.

По желанию вы окунётесь в купель — всё необходимое для этого можно купить на месте или взять с собой.

Организационные детали