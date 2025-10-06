Увлекательное путешествие по Звенигороду на вашем авто. Узнайте о старинных монастырях, исторических событиях и знаменитых личностях
Экскурсия по Звенигороду на собственном автомобиле позволит познакомиться с богатой историей города.
Участники увидят деревянные домики с резными наличниками, узнают о связи кавалеристов с театром и заповедником.
В программе посещение Успенского собора с росписями Андрея Рублёва и Саввино-Сторожевского монастыря, который привлекает паломников со всей страны. Не упустите возможность подняться на звонницу и насладиться уникальным видом на город
Пройдём мимо деревянных домиков с резными наличниками и построек 19 века. Я покажу храм, дату возведения которого сложно определить по внешнему виду. Расскажу, как связаны кавалеристы, театр и заповедник.
Успенский собор с росписями Андрея Рублёва
Более 300 лет люди не видели этот храм таким, какой он есть. Вы узнаете, что из себя представляла реставрация зданий в 18 веке. И посмотрите на чудом сохранившиеся работы знаменитого иконописца.
Саввино-Сторожевский монастырь 14 века
Звенигород был бы заштатным городком, если бы не этот монастырь, который привлекал и привлекает множество паломников. Я расскажу, как обитель обрела столь длинное и непривычное название, и поделюсь легендой о царе и медведе.
Монастырский скит
В возрасте 70 лет преподобный Савва Звенигородский собственными руками выкопал пещеру для уединённой молитвы, а в 19 веке над ней построили скит — зайдём туда, чтобы ощутить святость места.
По желанию вы окунётесь в купель — всё необходимое для этого можно купить на месте или взять с собой.
Организационные детали
Поездка проходит на вашем автомобиле
В монастыре есть лавки со сбитнем и выпечкой — по желанию можно перекусить
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Звенигороде
Провела экскурсии для 334 туристов
Я местный житель. Работаю экскурсоводом по любимому городу с 2018 года. Вовлекаю в свой рассказ слушателей и мысленно переношу их в другие эпохи.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
–
3
–
2
–
1
–
Фотографии от путешественников
Oxana
6 окт 2025
Ксения, замечательный гид, спасибо ей большое за экскурсию. Было очень интересно, планируем вернуться.
Ольга
20 сен 2025
Ксения не только замечательный экскурсовод, но и прекрасной души человек! Глубокие знания истории города, душевность, чувство юмора- все это сделало наш субботний осенний день волшебным. Всем рекомендуем ♥️ Ксения, спасибо Вам огромное 🫶
Илья
8 сен 2025
Огромное спасибо Ксении за отличную экскурсию по Звенигороду. Маршрут и содержание попали в сердечко. Всем настоятельно рекомендую
З
Зинаида
19 авг 2025
Экскурсия отличная, очень понравилось: экскурсовод Ксения эрудированная, пунктуальная, интересно рассказывает, видно, что любит свой город и свое дело) грамотно выстроен маршрут (достаточно насыщенный) однозначно рекомендую👍
И
Ирина
11 авг 2025
Выражаем большую благодарность Ксении! Мы прекрасно провели время и остались под большим впечатлением от экскурсии. Ксения — пунктуальная, начитанная, тактичная и настоящий профессионал. Её глубокие знания истории Звенигорода, грамотная и выразительная речь читать дальше
(без слов-паразитов!) и ненавязчивое чувство юмора сделали экскурсию по-настоящему увлекательной. Понравился её женственный образ — он гармонично смотрится на фоне старинной архитектуры и живописных пейзажей города. Время пролетело незаметно — слушать Ксению можно бесконечно. К концу экскурсии расставаться совсем не хотелось! Однозначно рекомендуем — с Ксенией интересно, комфортно и познавательно!
Э
Элла
28 июл 2025
Прекрасная экскурсия с Ксенией! Все очень понравилось! Рекомендуем!
Н
Надежда
27 июл 2025
Нам всë очень понравилось! Большое спасибо!
М
Миронкина
21 июл 2025
Хочу выразить благодарность нашему гиду, Ксении, за увлекательную экскурсию по Звенигороду. За несколько часов мы посетили главные места города, услышали много интересных исторических фактов. Ксения, бесспорно, знает о городе и любит его. Время пролетело незаметно. Остались очень довольны. Побольше бы таких профессионалов! Рекомендую!
Ольга
21 июл 2025
Нашей группе все очень понравилось. спасибо огромное Ксении!
А
Алексей
18 июл 2025
Благодарим за экскурсию. Ксения позитивно, с душой познакомила нас с городом и его (как оказалось) богатой историей. Очень довольны. Время пролетело незаметно. Рекомендуем!!!
Н
Наталия
9 июл 2025
Замечательно провели время с детьми. Экскурсия интересна и детям и взрослым. Ксения, спасибо большое!
О
Ольга
6 июл 2025
Замечательная экскурсия! Емко, познавательно, но не утомительно. Все хорошо продумано и спланировано. Большое спасибо, Ксения! Рекомендую всем
О
Ольга
1 июл 2025
Ксения очень позитивная и приятная девушка!!!!) Рассказывает интересно и не нудно!! Куча интересных фактов и событий. Экскурсия и маршрут были очень интересными! С удовольствием отвечала на наши вопросы, пофоткала нас на удачных точках, порекомендовала где покушать и погулять после экскурсии)
А
Александр
22 июн 2025
Спасибо Ксении за интересную экскурсию. К сожалению, весь день шёл дождь, но она смогла перестроить маршрут с заботой о нашем здоровье. Успели осмотреть всё, что хотели. Узнали много нового.
Альбина
22 июн 2025
Милая душевная экскурсия, очень понравился образ экскусовода, гибкость на протяжении экскурсии. Спасибо