Мастер-класс «Рыбник в русской печи»

Музей Д.
Музей Д. – Гид из Звенигорода
Участники мастер-класса замесят тесто, узнают историю 📖 рыбника, потушат рыбу 🐟 с луком, вылепят и украсят пироги, запекут их в русской печи и, конечно, продегустируют результат.
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Мастер-класс «Рыбник в русской печи»
Мастер-класс «Рыбник в русской печи»

Что вы увидите

  • Мастер-класс с экскурсией о рыбнике и русской печи
Русский Рыбник
Обилие рыбных блюд в русской кухне 🥧 обусловлено природными условиями, богатством водоёмов. В старину широкому употреблению рыбы способствовали и традиционные посты. Рыбу 🐟 разрешалось есть в периоды многих постов, и блюда из неё называли «полупостными».
В период всех постов запрещалось употребление мясной и молочной пищи, и тогда рыбные блюда приобретали особое значение. К таким блюдам, безусловно, относится рыбник. Рыбные пироги были прекрасным украшением любого стола. Во все времена они пользовались авторитетом и почётом.
Что вас ждёт
Кроме самого мастер-класса по изготовлению Рыбника, вы узнаете историю 📖 этого блюда и увидите чайную комнату с картинами художника-дизайнера Музея, зал с русской печью и старинной утварью, экспозицию, посвященную кухне 🥧 в коммуналке СССР, а также основную экспозицию на втором этаже музея.
Важная информация
Дети допускаются на мастер-класс только в присутствии взрослых. Присутствие в зале приравнивается к участию.
Что входит
  • Мастер-класс с экскурсией о рыбнике и русской печи
  • Осмотр экспозиции
  • Чаепитие.
Что не входит
  • Дополнительные чай/кофе от 200 руб.
  • дополнительные угощения от 150 руб.
Начало и место завершения
🚩 ул. Фрунзе, д. 23/2, Звенигород
Мастер-класс «Рыбник в русской печи»
Мастер-класс «Рыбник в русской печи»
Мастер-класс «Рыбник в русской печи»
Мастер-класс «Рыбник в русской печи»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Музей Д.
Музей Д.
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