Русский Рыбник

Обилие рыбных блюд в русской кухне 🥧 обусловлено природными условиями, богатством водоёмов. В старину широкому употреблению рыбы способствовали и традиционные посты. Рыбу 🐟 разрешалось есть в периоды многих постов, и блюда из неё называли «полупостными».

В период всех постов запрещалось употребление мясной и молочной пищи, и тогда рыбные блюда приобретали особое значение. К таким блюдам, безусловно, относится рыбник. Рыбные пироги были прекрасным украшением любого стола. Во все времена они пользовались авторитетом и почётом.

Что вас ждёт

Кроме самого мастер-класса по изготовлению Рыбника, вы узнаете историю 📖 этого блюда и увидите чайную комнату с картинами художника-дизайнера Музея, зал с русской печью и старинной утварью, экспозицию, посвященную кухне 🥧 в коммуналке СССР, а также основную экспозицию на втором этаже музея.

Важная информация

Дети допускаются на мастер-класс только в присутствии взрослых. Присутствие в зале приравнивается к участию.