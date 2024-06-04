Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке

Попробовать новый вид активного отдыха на природе в окружении захватывающих дух пейзажей (в группе)
Вас ждёт 3,5 часа самостоятельного путешествия по одному из самых живописных уголков Подмосковья! Вы насладитесь природой, тишиной, полюбуетесь видом с воды на старинную деревню, храм Николая Чудотворца и Саввино-Сторожевский монастырь, пройдёте под пешеходным и железнодорожном мостами. А также получите спортивную нагрузку.
5
3 отзыва
Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Обратите внимание! Цена указана за каяк (рассчитан на двоих): вы можете плыть без пары или взять с собой друга. Стоимость от этого не изменится.

Что вас ожидает

Перед стартом мы расскажем вам правила безопасности и научим управлять каяком — справиться с лодкой легко, даже если вы ни разу не сплавлялись. А затем вы отправитесь в самостоятельное путешествие.

  • Маршрут встретит вас в живописными природными пейзажами
  • Вы проплывёте на каяке под самым длинным пешеходным подвесным мостом в Московской области
  • Полюбуетесь лесными массивами Звенигородского заказника, где находится знаменитая Биостанция МГУ
  • Старинную деревню Луцино узнаете по красивейшему храму Николая Чудотворца на правом берегу
  • Пройдёте под железнодорожным мостом через реку (не забудьте позвонить нам оттуда, чтобы мы собирались вас встречать на финише)
  • Знаменитый Саввино-Сторожевский монастырь откроется вам с воды с необыкновенного ракурса
  • Финиш маршрута — практически в центре Звенигорода: мы вас встретим и при необходимости вернём на старт к вашей машине.

Кому подойдёт маршрут

Эта программа для активных людей, готовых к физической нагрузке в течении 3,5 часов (16 км). Можно с детьми от 6 лет. Речка неглубокая, течение не сильное, поэтому путешествие абсолютно безопасно.

Организационные детали

  • Вы самостоятельно добираетесь до места встречи, около старта есть возможность безопасно оставить автомобиль. После сплава вернём вас обратно на такси или на нашем авто.
  • Инструктаж для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды

в будние дни в 10:00 и 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревня Гигирево
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Иван
4 июня 2024
Медитативное занятие, хочешь греби хочешь не греб. Самое то чтоб очистить голову от суйты
Медитативное занятие, хочешь греби хочешь не греб. Самое то чтоб очистить голову от суйты
Ольга
3 июня 2024
Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы: организаторы присылают маршрут, говорят, за какое время его нужно пройти и на какие достопримечательности
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обратить внимание. Всё: дальше ты предоставлен сам себе и можешь плыть в удобном для себя темпе. Для меня это была первая в жизни прогулка на каяках, думала, что устану и что легко перевернуться, но нет. На следующий день руки вообще не болели, хотя погрести пришлось. А перевернуться на каяке не так уж просто, разве что встать и спрыгнуть с него в воду. Если сидишь, то равновесие держится отлично, даже стараться для этого не нужно. С удовольствием бы записалась на такую прогулку ещё разок. Или несколько раз))

Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:
Т
24 мая 2024
Экскурсия понравилась.

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