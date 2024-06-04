Вас ждёт 3,5 часа самостоятельного путешествия по одному из самых живописных уголков Подмосковья! Вы насладитесь природой, тишиной, полюбуетесь видом с воды на старинную деревню, храм Николая Чудотворца и Саввино-Сторожевский монастырь, пройдёте под пешеходным и железнодорожном мостами. А также получите спортивную нагрузку.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Обратите внимание! Цена указана за каяк (рассчитан на двоих): вы можете плыть без пары или взять с собой друга. Стоимость от этого не изменится.
Что вас ожидает
Перед стартом мы расскажем вам правила безопасности и научим управлять каяком — справиться с лодкой легко, даже если вы ни разу не сплавлялись. А затем вы отправитесь в самостоятельное путешествие.
- Маршрут встретит вас в живописными природными пейзажами
- Вы проплывёте на каяке под самым длинным пешеходным подвесным мостом в Московской области
- Полюбуетесь лесными массивами Звенигородского заказника, где находится знаменитая Биостанция МГУ
- Старинную деревню Луцино узнаете по красивейшему храму Николая Чудотворца на правом берегу
- Пройдёте под железнодорожным мостом через реку (не забудьте позвонить нам оттуда, чтобы мы собирались вас встречать на финише)
- Знаменитый Саввино-Сторожевский монастырь откроется вам с воды с необыкновенного ракурса
- Финиш маршрута — практически в центре Звенигорода: мы вас встретим и при необходимости вернём на старт к вашей машине.
Кому подойдёт маршрут
Эта программа для активных людей, готовых к физической нагрузке в течении 3,5 часов (16 км). Можно с детьми от 6 лет. Речка неглубокая, течение не сильное, поэтому путешествие абсолютно безопасно.
Организационные детали
- Вы самостоятельно добираетесь до места встречи, около старта есть возможность безопасно оставить автомобиль. После сплава вернём вас обратно на такси или на нашем авто.
- Инструктаж для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды
в будние дни в 10:00 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревня Гигирево
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альфия — ваша команда гидов в Звенигороде
Провожу сплавы по рекам Подмосковья 12 лет, путешественница. Увлекаюсь поиском новых жизненных маршрутов, виндсерфингом, фридайвингом, рукоделием. С мной работает команда опытных инструкторов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Иван
4 июня 2024
Медитативное занятие, хочешь греби хочешь не греб. Самое то чтоб очистить голову от суйты
Ольга
3 июня 2024
Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы: организаторы присылают маршрут, говорят, за какое время его нужно пройти и на какие достопримечательности
Т
Татьяна
24 мая 2024
Экскурсия понравилась.
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