Вас ждёт 3,5 часа самостоятельного путешествия по одному из самых живописных уголков Подмосковья! Вы насладитесь природой, тишиной, полюбуетесь видом с воды на старинную деревню, храм Николая Чудотворца и Саввино-Сторожевский монастырь, пройдёте под пешеходным и железнодорожном мостами. А также получите спортивную нагрузку.

Описание экскурсии

Обратите внимание! Цена указана за каяк (рассчитан на двоих): вы можете плыть без пары или взять с собой друга. Стоимость от этого не изменится.

Что вас ожидает

Перед стартом мы расскажем вам правила безопасности и научим управлять каяком — справиться с лодкой легко, даже если вы ни разу не сплавлялись. А затем вы отправитесь в самостоятельное путешествие.

Маршрут встретит вас в живописными природными пейзажами

Вы проплывёте на каяке под самым длинным пешеходным подвесным мостом в Московской области

Полюбуетесь лесными массивами Звенигородского заказника, где находится знаменитая Биостанция МГУ

Старинную деревню Луцино узнаете по красивейшему храму Николая Чудотворца на правом берегу

Пройдёте под железнодорожным мостом через реку (не забудьте позвонить нам оттуда, чтобы мы собирались вас встречать на финише)

Знаменитый Саввино-Сторожевский монастырь откроется вам с воды с необыкновенного ракурса

Финиш маршрута — практически в центре Звенигорода: мы вас встретим и при необходимости вернём на старт к вашей машине.

Кому подойдёт маршрут

Эта программа для активных людей, готовых к физической нагрузке в течении 3,5 часов (16 км). Можно с детьми от 6 лет. Речка неглубокая, течение не сильное, поэтому путешествие абсолютно безопасно.

Организационные детали