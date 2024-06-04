1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Звенигород - древний форпост Москвы
Главные достопримечательности старинного русского города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На улице Московская, 30
13 июня в 17:00
14 июня в 14:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Звенигород на авто
Посетить главные места города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: В центре Звенигорода
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Открыть сокровища подмосковной Швейцарии и получить объёмное представление о городе
Начало: Звенигород
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1250010 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
Попробовать новый вид активного отдыха на природе в окружении захватывающих дух пейзажей (в группе)
Начало: В деревня Гигирево
Расписание: в будние дни в 10:00 и 15:00
Завтра в 15:30
10 июня в 10:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Спасибо, путешествие по Звенигороду понравилось. Гид Александр приятный молодой человек, внимательный, хорошо и интересно рассказывал о достопримечательностях и истории города и окрестностей.
- ИИван4 июня 2024Медитативное занятие, хочешь греби хочешь не греб. Самое то чтоб очистить голову от суйты
- ООльга3 июня 2024Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы: организаторы присылают маршрут, говорят,
- ТТатьяна24 мая 2024Экскурсия понравилась.
- ТТатьяна21 мая 2024Были в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. Гидом по знаменательным местам являлся Александр, которым достаточно познавательно изложена история Звенигорода, о людях живущих в разные времена. Мы прекрасно провели время. Спасибо
- ЛЛариса17 мая 2024Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!
- ААлина8 мая 2024Экскурсия прошла отлично-были 2 взрослых и ребенок 8 лет. Интересно было всем. Дмитрий располагает к себе-ребенок не боялся задавать вопросы,
- ТТатьяна1 мая 2024Экскурсия понравилась. Гит рассказал много интересного по теме и не только. Звенигород мне показался очень милым городом и очень энергичным.
- ИИрина16 марта 20248 марта посетили данную экскурсию. Это было действительно путешествие в сказочное прошлое. Огромное спасибо. Особую благодарность хочу выразить гиду Дарье. Слушать ее одно удовольствие. Узнали очень много интересного, всем рекомендую посетить данную экскурсию.
- ССвета27 февраля 2024Сам маршрут интересный, обязательно приедем летом. По подаче информации мне не хватило увлеченности, по мне как на уроке. По цене 10 т. р. дороговато на двоих, есть с чем сравнивать.
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Саввино-Сторожевский монастырь»
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