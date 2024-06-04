Саввино-Сторожевский монастырь – экскурсии в Звенигороде

Найдено 4 экскурсии в категории «Саввино-Сторожевский монастырь» в Звенигороде, цены от 5 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Звенигород - древний форпост Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Звенигород - древний форпост Москвы
Главные достопримечательности старинного русского города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На улице Московская, 30
13 июня в 17:00
14 июня в 14:00
8 600 за всё до 4 чел.
Звенигород на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Звенигород на авто
Посетить главные места города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: В центре Звенигорода
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Открыть сокровища подмосковной Швейцарии и получить объёмное представление о городе
Начало: Звенигород
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1250010 000 за всё до 10 чел.
Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
3.5 часа
3 отзыва
Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
Попробовать новый вид активного отдыха на природе в окружении захватывающих дух пейзажей (в группе)
Начало: В деревня Гигирево
Расписание: в будние дни в 10:00 и 15:00
Завтра в 15:30
10 июня в 10:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Звенигород на авто
    Спасибо, путешествие по Звенигороду понравилось. Гид Александр приятный молодой человек, внимательный, хорошо и интересно рассказывал о достопримечательностях и истории города и окрестностей.
  • И
    Иван
    4 июня 2024
    Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
    Медитативное занятие, хочешь греби хочешь не греб. Самое то чтоб очистить голову от суйты
    Медитативное занятие, хочешь греби хочешь не греб. Самое то чтоб очистить голову от суйты
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
    Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы: организаторы присылают маршрут, говорят,
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    за какое время его нужно пройти и на какие достопримечательности обратить внимание. Всё: дальше ты предоставлен сам себе и можешь плыть в удобном для себя темпе. Для меня это была первая в жизни прогулка на каяках, думала, что устану и что легко перевернуться, но нет. На следующий день руки вообще не болели, хотя погрести пришлось. А перевернуться на каяке не так уж просто, разве что встать и спрыгнуть с него в воду. Если сидишь, то равновесие держится отлично, даже стараться для этого не нужно. С удовольствием бы записалась на такую прогулку ещё разок. Или несколько раз))

    Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
    Экскурсия понравилась.
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Звенигород на авто
    Были в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. Гидом по знаменательным местам являлся Александр, которым достаточно познавательно изложена история Звенигорода, о людях живущих в разные времена. Мы прекрасно провели время. Спасибо
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  • Л
    Лариса
    17 мая 2024
    Звенигород на авто
    Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!
    Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!Спасибо большое Александру за отличную экскурсию и интересные рассказы!
  • А
    Алина
    8 мая 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия прошла отлично-были 2 взрослых и ребенок 8 лет. Интересно было всем. Дмитрий располагает к себе-ребенок не боялся задавать вопросы,
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    а значит, был заинтересован. Не было банально-как прогулялся со старым другом по его городу-посоветовал где лучше перекусить, где квас вкуснее(это невероятно вкусно!), где вкусная выпечка, а куда заходить нет смысла. Время прошло незаметно. Однозначно рекомендую и экскурсию, и экскурсовода. Уверена, что мы еще встретимся!

  • Т
    Татьяна
    1 мая 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия понравилась. Гит рассказал много интересного по теме и не только. Звенигород мне показался очень милым городом и очень энергичным.
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    По нему просто приятно погулять. Город не уничтожает старину, а сохраняет старые здания и эффективно их используя. Это или милое кафе или приятный магазинчик. Еще понравилось посещение старого города и церкви где находились иконы Андрея Рублева. Экскурсией я довольна.

  • И
    Ирина
    16 марта 2024
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    8 марта посетили данную экскурсию. Это было действительно путешествие в сказочное прошлое. Огромное спасибо. Особую благодарность хочу выразить гиду Дарье. Слушать ее одно удовольствие. Узнали очень много интересного, всем рекомендую посетить данную экскурсию.
  • С
    Света
    27 февраля 2024
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Сам маршрут интересный, обязательно приедем летом. По подаче информации мне не хватило увлеченности, по мне как на уроке. По цене 10 т. р. дороговато на двоих, есть с чем сравнивать.

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Саввино-Сторожевский монастырь»

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Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в июне 2024
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