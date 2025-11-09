Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде: прогулка с фотографом

Саввино-Сторожевский монастырь, основанный в 1398 году, был любимой обителью русских царей.
Мы заглянем в его уютные уголки, возле мощных стен и храмов с шатровыми крышами сделаем атмосферные фото.
Я помогу вам с позированием и создам живые кадры, наполненные духом истории и красоты древнего монастыря.
Мы заглянем в его уютные уголки, возле мощных стен и храмов с шатровыми крышами сделаем атмосферные фото.
Я помогу вам с позированием и создам живые кадры, наполненные духом истории и красоты древнего монастыря.
Описание фото-прогулки
- Рождественский собор с уникальными фресками 17 века и мощами святого Саввы.
- Стены и башни 16–17 веков, а также знаменитая Красная башня.
- Уютные уголки внутреннего двора с живописными лестницами и фрагментами старинных росписей.
- Царицыны палаты — резиденция царицы 17 века.
- Колокольня и звонница с благовестом в 35 тонн и впечатляющими видами на монастырь сверху.
- Смотровая площадка рядом с обителью.
- История монастыря и легенда о французском принце Евгении де Богарне.
- Обед в Провиантской башне с блюдами русской кухни и монастырским квасом (по желанию за доплату).
- Фотосессия во всех локациях Саввино-Сторожевского монастыря от профессионального фотографа.
Организационные детали
- Через 2–3 дня после встречи вы получите 20–50 фото в обработке с ретушью крупноплановых портретов.
- Вышлю вам ссылку на облачный сервис хранения фотографий.
- Снимаю на фотоаппарат NIKON D610.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Звенигороде
Живу и работаю в городе Звенигород больше 35 лет. Работал в Саввино-Сторожевском монастыре на должности юрист. Православный христианин. Фотограф. Юрист по образованию, художник по призванию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Шуйский
9 ноя 2025
Спасибо, Дмитрий за приятную и увлекательную прогулку по вашему замечательному городу. Были рады знакомству с таким уникальным уголком России. И конечно же отдельное спасибо за высокое качество фотографий на память! Фото получились сочными и насыщенными, несмотря на то, что было пасмурно, холодно и сыро. Спасибо за бесценные воспоминания!
Входит в следующие категории Звенигорода
Похожие экскурсии из Звенигорода
-
20%
Индивидуальная
до 18 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья, хранящий несколько жемчужин древнерусской архитектуры и искусства. Почувствуйте характер древнего города
Начало: На ул. Московской в Звенигороде
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 800 ₽
16 000 ₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровенный Звенигород
Увлекательное путешествие по Звенигороду на вашем авто. Узнайте о старинных монастырях, исторических событиях и знаменитых личностях
20 дек в 10:00
21 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.