Пешие экскурсии-прогулки в Звенигороде с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Звенигороде, цены от 7500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Пешая
3 часа
-
10%
27 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья, хранящий несколько жемчужин древнерусской архитектуры и искусства. Почувствуйте характер древнего города
Начало: На ул. Московской в Звенигороде
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 400 ₽16 000 ₽ за всё до 12 чел.
Прогулка по Звенигороду + посещение Музея русского десерта
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Звенигороду + посещение Музея русского десерта
Увлекательное и вкусное знакомство с городом Юрия Долгорукова
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Тайны древнего Звенигорода
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны древнего Звенигорода
Открыть для себя историю, искусство, природу и архитектуру центра подмосковного Ренессанса
Начало: На Московской улице
4 сен в 11:00
5 сен в 11:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    3 августа 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Очень хороший приятный экскурсовод Людмила был с нами на двух экскурсиях. Очень интересно рассказывала, и что было важно для нас, сумела подстроить свой рассказ для детей 10 и 11 лет.
  • М
    Мария
    13 июля 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Благодарим за увлекательную экскурсию по Звенигороду. Анатолий очень структурировано и понятно рассказывал, отвечал на все возникающие у нашей группы вопросы, передвигались в комфортном для нас темпе. Много успели посмотреть!
    Благодарим за увлекательную экскурсию по Звенигороду. Анатолий очень структурировано и понятно рассказывал, отвечал на все возникающие у нашей группы вопросы, передвигались в комфортном для нас темпе. Много успели посмотреть!
  • А
    Алексей
    13 июля 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Отличная экскурсия! Познавательно, интересно, и несмотря на жару более 30 градусов, легко и непринуждённо! Спасибо Анатолию за великолепную историю.
  • Н
    Наталья
    29 июня 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Добрый день! В субботу были на экскурсии по Звенигороду, 2-мя семьями с детьми. Нашим гидом был Анатолий. Маршрут от древнего
    читать дальше

    города к современному Звенигороду был интересный и увлекательный. Рассказ Анатолия содержательный и познавательный. Узнали многое из истории образования Звенигорода и Саввино-Сторожевского монастыря. Попробовали местной выпечки и кваса. Очень рекомендую данный маршрут, подойдет и взрослым и детям. Анатолий старается вовлечь всех.

    Добрый день! В субботу были на экскурсии по Звенигороду, 2-мя семьями с детьми. Нашим гидом былДобрый день! В субботу были на экскурсии по Звенигороду, 2-мя семьями с детьми. Нашим гидом былДобрый день! В субботу были на экскурсии по Звенигороду, 2-мя семьями с детьми. Нашим гидом был
  • A
    A
    13 июня 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Прекрасный гид Валерия неожиданно влюбила нас в Звенигород. Вся экскурсия на одном дыхании, ходили зачарованные и боялись пропустить хоть одно
    читать дальше

    слово. Было всё: прогулки по парку, белоснежные храмы и интересные дома, пирожки в монастырской трапезной и смешные факты про известных звенигородцев. Рекомендуем на 100%

    Прекрасный гид Валерия неожиданно влюбила нас в Звенигород. Вся экскурсия на одном дыхании, ходили зачарованные и
  • Е
    Елена
    5 июня 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Замечательный день в сопровождении Анатолия.
    Анатолий прекрасный рассказчик, знает множество нюансов, изюминок, которые делают маршрут содержательным и интересным.
    Спасибо за чудесную экскурсию!
  • М
    Мария
    10 мая 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Большое спасибо Анатолию за прекрасную прогулку по Звенигороду, интересные исторические и биографические факты, древние храмы, панорамные виды города!
    У нас остались
    читать дальше

    очень приятные впечатления от нашего знакомства с городом!
    Анатолий - прекрасный экскурсовод, отлично владеет информацией и грамотно планирует маршрут. Время на экскурсии прошло незаметно.
    Вернемся!

    Большое спасибо Анатолию за прекрасную прогулку по Звенигороду, интересные исторические и биографические факты, древние храмы, панорамные виды города!
    У нас остались очень приятные впечатления от нашего знакомства с городом!
    Анатолий - прекрасный экскурсовод, отлично владеет информацией и грамотно планирует маршрут. Время на экскурсии прошло незаметно.
    Вернемся!
  • Н
    Наталия
    7 апреля 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Посетили прекрасный Звенигород 5.04 и остались очень довольны экскурсией, интереснейшей историей, которую мы услышали от нашего экскурсовода Анатолия! Спасибо большое нашему экскурсоводу, день прошёл активно и познавательно!!! Надеемся ещё встретиться на других экскурсиях! 🙏
    Посетили прекрасный Звенигород 5.04 и остались очень довольны экскурсией, интереснейшей историей, которую мы услышали от нашего
  • А
    Анастасия
    3 апреля 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Были на экскурсии буквально пару дней назад в Звенигороде. Очень нужна была экскурсия на английском и Анатолий смог нам её
    читать дальше

    провести. Всё очень понравилось, подача гида, коммуникация с нами, маршрут и содержание. Возможно хотелось бы немного времени для фото, чтобы не отставать и т. д. Уровень языка - это отдельное восхищение, наш преподаватель оценил!

  • Т
    Татьяна
    27 февраля 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Прекрасный экскурсовод Анатолий! Огромное спасибо за интересную экскурсию, которая понравилась и детям и взрослым нашей компании. Однозначно рекомендую 👌
  • М
    Марина
    21 февраля 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Экскурсия рассчитана на активных людей! Много ходили, особенности природного рельефа (вверх -вниз). Мы остались довольны! Нам такой формат интересен! Большое спасибо Анатолию за интересный рассказ и маршрут!
  • И
    Ирина
    14 февраля 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Мы семьей были 14.02.25 первый раз в городе Звенигород и взяли индивидуальную экскурсию. Была настолько интересно и познавательно, что 3
    читать дальше

    часа пролетели как несколько минут.
    Экскурсия охватывает и город и монастырь, что дает полноценное впечатление о Звенигороде.
    Экскурсовод Анатолий просто золото, рада что выбрала именно его экскурсионную программу: все четко, знание города и истории, тактичен, внимателен!!!
    Спасибо большое!!!!

    Мы семьей были 14.02.25 первый раз в городе Звенигород и взяли индивидуальную экскурсию. Была настолько интересно и познавательно, что 3 часа пролетели как несколько минут.
    Экскурсия охватывает и город и монастырь, что дает полноценное впечатление о Звенигороде.
    Экскурсовод Анатолий просто золото, рада что выбрала именно его экскурсионную программу: все четко, знание города и истории, тактичен, внимателен!!!
    Спасибо большое!!!!
  • И
    Ирина
    9 января 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Спасибо огромное Анатолию за наши январские приключения в Звенигороде! Обязательно вернемся летом
  • Т
    Татьяна
    8 января 2025
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Нас было 6 человек: подростки, бабушка и люди среднего возраста. Не смотря на разные возраста и интересы,экскурсия всем понравилась. Были красивые виды и увлекательный рассказ. Отдельно хочу отметить комфортабельный транспорт и четкую организацию. Гид Анатолий достойно провел мероприятие.
    Нас было 6 человек: подростки, бабушка и люди среднего возраста. Не смотря на разные возраста иНас было 6 человек: подростки, бабушка и люди среднего возраста. Не смотря на разные возраста и
  • А
    Анастасия
    23 декабря 2024
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Отличный маршрут, все 3 часа пролетели незаметно и очень динамично. Гид Анатолий провел отличнейшую экскурсию, познавательную и интересную. Нашу большую команду из 9 человек перевозили на небольшом автобусе, очень удобно.
  • А
    Анна
    11 ноября 2024
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Великолепная экскурсия, познавательная, содержательная и очень комфортная. Отличное знание города и окрестностей, с почтением о духовных ценностях и религии. Людмила- замечательный рассказчик и найдет общий язык с любым заказчиком!
  • М
    Маргарита
    4 октября 2024
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Благодарим за хорошую экскурсию!
    Благодарим за хорошую экскурсию!
  • С
    Сергей
    31 июля 2024
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Программа экскурсии интересная. Информации много, подойдет тем, кто в городе первый раз. Очень важно, чтобы повезло с погодой, так как,
    читать дальше

    в основном, экскурсия проходит на открытом воздухе.
    Программа экскурсии интересная. Информации много, подойдет тем, кто в городе первый раз. Очень важно, чтобы повезло с погодой, так как, в основном, экскурсия проходит на открытом воздухе.
    В целом, рекомендую, но одну звезду снял за некоторые организационные моменты: переезды между объектами происходят на автомобиле, и есть определенные трудности с парковкой в самом городе. Предложение к организаторам - продумывать заранее места остановки. К монастырю не относится, там без вариантов, речь идёт именно про остановки в самом городе. Пусть даже это будет место не в центре, пройти не проблема - город небольшой. Но главное, чтобы эти места были.

  • Е
    Евгения
    30 июня 2024
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Были на экскурсии в Звенигороде с экскурсоводом Дарьей. Экскурсия была хорошо продумана, Дарья великолепный рассказчик, глубоко знает материал и прекрасно владеет мастерством рассказчика. ПРОФЕССИОНАЛ, открытая, дружелюбная и обаятельная. Нам очень понравилось!!!
  • И
    Ирина
    16 марта 2024
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    8 марта посетили данную экскурсию. Это было действительно путешествие в сказочное прошлое. Огромное спасибо. Особую благодарность хочу выразить гиду Дарье. Слушать ее одно удовольствие. Узнали очень много интересного, всем рекомендую посетить данную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Звенигороде
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
  2. Прогулка по Звенигороду + посещение Музея русского десерта
  3. Тайны древнего Звенигорода
Какие места ещё посмотреть в Звенигороде
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Вознесенский собор
  3. Дворец царя Алексей Михайловича
  4. Музей Русского десерта
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в сентябре 2025
Сейчас в Звенигороде в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 14 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Звенигороде на 2025 год по теме «Пешеходные», 27 ⭐ отзывов, цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь