2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
«Посетите Собор Рождества Богородицы и пройдете по древним ступеням Троицкой надвратной церкви»
20 сен в 09:00
21 сен в 09:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья, хранящий несколько жемчужин древнерусской архитектуры и искусства. Почувствуйте характер древнего города
Начало: Звенигород
«Оцените красоту древнего Рождественского собора и архитектурного ансамбля, созданного в 17 в»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
1400012 600₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
«Я вам покажу, где святой жил здесь зимой и летом»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия25 августа 2024Очень понравилась экскурсия с Дмитрием! Было интересно и два часа пролетели на одном дыхании. Очень понравилось, что Дмитрий учел все
- ННаталья20 августа 2024В целом, экскурсия на "хорошо", всегда есть к чему стремиться. Алёна - приятный собеседник, с душой рассказывает материал, отвечает на вопросы. Из
- ИИнна18 августа 2024У нас была группа из 12 мотоциклистов))) мы остались очень довольны экскурсией. У Дмитрия есть своя фишечка, но на буду раскрывать интригу) прошло всё очень легко и интересно, рассказывает оч динамично, раскрывает интересные моменты и пикантные факты
- ЛЛюдмила6 августа 2024Хорошо продуманный маршрут, интересный рассказ - рекомендую всем, кто интересуется историей и настоящим городов Подмосковья. Дмитрию большое спасибо еще и за доставку непосредственно к месту, и внимание к физическим возможностям экскурсантов)
- ССергей31 июля 2024Программа экскурсии интересная. Информации много, подойдет тем, кто в городе первый раз. Очень важно, чтобы повезло с погодой, так как,
- ООльга27 июля 2024Гид с историческим образованием, с отличной подачей знаний, с удовольствием еще воспользуемся его помощью в проведении экскурсий! Спасибо!
- ЕЕвгения30 июня 2024Были на экскурсии в Звенигороде с экскурсоводом Дарьей. Экскурсия была хорошо продумана, Дарья великолепный рассказчик, глубоко знает материал и прекрасно владеет мастерством рассказчика. ПРОФЕССИОНАЛ, открытая, дружелюбная и обаятельная. Нам очень понравилось!!!
- ИИрина16 марта 20248 марта посетили данную экскурсию. Это было действительно путешествие в сказочное прошлое. Огромное спасибо. Особую благодарность хочу выразить гиду Дарье. Слушать ее одно удовольствие. Узнали очень много интересного, всем рекомендую посетить данную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Зимние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Звенигороде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Звенигороде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в сентябре 2024
Сейчас в Звенигороде в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 8 600 до 12 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Звенигороде на 2024 год по теме «Зимние», 100 ⭐ отзывов, цены от 8600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь