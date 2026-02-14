Добро пожаловать в центр конного наследия «Легенда»! Вы увидите редкие породы лошадей, включая уникальную терскую. Оцените мощных советских тяжеловозов и узнаете об особенностях русской школы верховой езды.
Катание верхом, мастер-класс по изготовлению сёдел ручной работы и тёплое чаепитие с рассказами потомственного кавалериста — также в программе.
Описание экскурсии
- Знакомство с терской породой лошадей и чемпионами международных соревнований.
- Возможность оценить мощь советских тяжеловозов и грацию кавалерийских коней.
- Рассказ о русской кавалерийской школе верховой езды и истории коневодства.
- Катание верхом в казачьем седле — после инструктажа по безопасности.
- Посещение шорной мастерской и мастер-класс по изготовлению сёдел ручной работы.
- Чаепитие с интересными историями от потомственного кавалериста.
Организационные детали
- Программа подходит участникам всех возрастов, но кататься верхом можно с 6 лет.
- Перед катанием проводится инструктаж по технике безопасности, выдаются шлемы для верховой езды.
- В качестве угощения лошадям можно взять с собой морковь.
- До конного клуба вам необходимо добраться самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Анашкино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Звенигороде
Профессиональную деятельность в конном мире начал со службы в кавалерии, стаж 26 лет. Освоил все конные профессии. В 2020 году открыл центр конного наследия «Легенда», где сохраняю и популяризирую малочисленные национальные породы лошадей, а также национальные конные традиции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
14 фев 2026
Спасибо большое за гостеприимство! Очень рады, что попали на конюшню 14 февраля и познакомились с ее радушным хозяином! Можно прогуляться по конюшне, покормить, покататься.
Искренний рассказ о своем деле нас очень тронул! Пусть у Вас все получится!
