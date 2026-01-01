Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Звенигороде, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Банные традиции: от сказки до были - близ Звенигорода Погрузитесь в мир русских банных традиций, ощутите ароматы трав и насладитесь купелями. Полное обновление и перезагрузка ждут вас 29 000 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Звенигород в лицах: истории прошлого и герои настоящего Душевное путешествие по древнему городу + концерт «Поющая бронза» Начало: Недалеко от церкви Александра Невского 12 500 ₽ за всё до 4 чел. Конные прогулки 1.5 часа Индивидуальная до 5 чел. Знакомство с конным наследием России Отечественные породы лошадей, традиции русской кавалерии и езда верхом - из Звенигорода Начало: В деревне Анашкино 5000 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Звенигорода

