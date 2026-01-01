Индивидуальная
до 4 чел.
Банные традиции: от сказки до были - близ Звенигорода
Погрузитесь в мир русских банных традиций, ощутите ароматы трав и насладитесь купелями. Полное обновление и перезагрузка ждут вас
Завтра в 12:30
30 янв в 09:30
29 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород в лицах: истории прошлого и герои настоящего
Душевное путешествие по древнему городу + концерт «Поющая бронза»
Начало: Недалеко от церкви Александра Невского
4 фев в 14:30
11 фев в 14:30
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с конным наследием России
Отечественные породы лошадей, традиции русской кавалерии и езда верхом - из Звенигорода
Начало: В деревне Анашкино
30 янв в 12:00
31 янв в 08:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
