Вас ждёт знакомство с древним Звенигородом — городом, где время словно замерло среди белокаменных соборов и старинных монастырей. Вы ощутите атмосферу духовного покоя, вдохновлявшую художников, писателей и монахов.
И исследуете историю города, где соседствуют князья и подвижники, старинные купеческие дома и следы великой старины.
Описание экскурсии
- Мы увидим одно из главных украшений города — Успенский собор 14 века
- Посмотрим на Богоявленскую церковь, построенную уже в 19 веке
- Осмотрим аккуратные башенки Вознесенского храма 16 века
- Полюбуемся эклектичным Александро-Невским храмом
- Пройдём вдоль стен Саввино-Сторожевского монастыря
А ещё вы узнаете:
- Почему Звенигород называют маленьким Суздалем Подмосковья и как ему удалось сохранить облик 19 века
- Кто основал Саввино-Сторожевский монастырь и как он связан с Сергием Радонежским
- Почему Успенский собор стал настоящим чудом 14 века и что скрывает его фресковая роспись
- Где находится исток Москва-реки — и какие тайны связаны с этим местом
- Как дачные усадьбы Звенигорода стали центром притяжения для московской интеллигенции
- Почему Пришвин называл эти места «поэзией русской природы»
- Чем знаменит род Ганнибалов и как судьба бабушки Пушкина связана с подмосковной землёй
- Как старинные монастырские колокола и яблоневые сады до сих пор создают в городе особую «звенящую тишину»
И не только!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Звенигороде
Провела экскурсии для 17839 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!