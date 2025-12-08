Мои заказы

Александро-Невский храм – экскурсии в Звенигороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Александро-Невский храм» в Звенигороде, цены от 8500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
На машине
4 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровенный Звенигород
Увлекательное путешествие по Звенигороду на вашем авто. Узнайте о старинных монастырях, исторических событиях и знаменитых личностях
21 дек в 10:00
28 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы
На машине
2.5 часа
101 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Звенигород - тихое сердце Подмосковья (на вашем авто)
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Звенигород - тихое сердце Подмосковья (на вашем авто)
Пройти по городу, облик которого не менялся минимум два столетия, и погрузиться в его историю
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    8 декабря 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Звенигород очень маленький город, в нём не так много достопримечательностей и тем не менее, Дмитрий смог сделать экскурсию увлекательной. Всё
    что было заявлено в описании экскурсии мы осмотрели, автомобиль комфортный, Дмитрий приятный в общении человек и отличный гид. Звенигород стал хорошим знакомым после экскурсии. От души рекомендуем Дмитрия и его экскурсию.

  • Е
    Елена
    19 ноября 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Несмотря на промозглую погоду и дождь, экскурсия прошла просто замечательно. Максимум информации, Мария во время заводила нас обогреться. Такое было чувство, что мы в гостях у экскурсовода.
    Несмотря на промозглую погоду и дождь, экскурсия прошла просто замечательно. Максимум информации, Мария во время заводила нас обогреться. Такое было чувство, что мы в гостях у экскурсовода.
  • А
    Артур
    23 октября 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    С нами в этот день была гид из команды Дмитрия! Мы категорически довольны, Мария супер ТОП ГИД! Все прекрасно, интересно и классно! Мария прекрасный человек, увлеченный своим делом! Спасибо Мария, Спасибо Дмитрий, процветания вам ребята! Лучшие!
  • O
    Oxana
    6 октября 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Ксения, замечательный гид, спасибо ей большое за экскурсию. Было очень интересно, планируем вернуться.
  • О
    Ольга
    20 сентября 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Ксения не только замечательный экскурсовод, но и прекрасной души человек! Глубокие знания истории города, душевность, чувство юмора- все это сделало наш субботний осенний день волшебным. Всем рекомендуем ♥️ Ксения, спасибо Вам огромное 🫶
  • И
    Илья
    8 сентября 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Огромное спасибо Ксении за отличную экскурсию по Звенигороду.
    Маршрут и содержание попали в сердечко.
    Всем настоятельно рекомендую
    Огромное спасибо Ксении за отличную экскурсию по Звенигороду.
    Маршрут и содержание попали в сердечко.
    Всем настоятельно рекомендую
  • З
    Зинаида
    19 августа 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Экскурсия отличная, очень понравилось: экскурсовод Ксения эрудированная, пунктуальная, интересно рассказывает, видно, что любит свой город и свое дело) грамотно выстроен маршрут (достаточно насыщенный) однозначно рекомендую👍
  • И
    Ирина
    11 августа 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Выражаем большую благодарность Ксении!
    Мы прекрасно провели время и остались под большим впечатлением от экскурсии.
    Ксения — пунктуальная, начитанная, тактичная и настоящий
    профессионал. Её глубокие знания истории Звенигорода, грамотная и выразительная речь (без слов-паразитов!) и ненавязчивое чувство юмора сделали экскурсию по-настоящему увлекательной.
    Понравился её женственный образ — он гармонично смотрится на фоне старинной архитектуры и живописных пейзажей города.
    Время пролетело незаметно — слушать Ксению можно бесконечно. К концу экскурсии расставаться совсем не хотелось!
    Однозначно рекомендуем — с Ксенией интересно, комфортно и познавательно!

  • А
    Анна
    10 августа 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия по Звенигороду, несмотря на капризы природы в виде то начинающего, то прекращающегося дождя, удалась на славу. Дмитрий - увлекательный
    рассказчик. Мы прошлись, проехались, выпили монастырского кваса, съели свежего хлеба из монастырской лавочки. Все вопросы, которыми Дмитрий вовлекал нас в разговор, все его советы и рекомендации, все то, что мы увидели и узнали, в в полной мере сформировали образ древнего города) Уехали из города полными впечатлений)

  • О
    Оксана
    9 августа 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Отличная экскурсия. Были семьей с девочками 15 и 18 лет, всем понравилось. Посмотрели город и монастырь. Понравилось гулять в монастыре Саввы Сторожевского, очень красивое место с особенной энергетикой. Время прошло быстро, даже устать не успели🙂.
    Отличная экскурсия. Были семьей с девочками 15 и 18 лет, всем понравилось. Посмотрели город и монастырь. Понравилось гулять в монастыре Саввы Сторожевского, очень красивое место с особенной энергетикой. Время прошло быстро, даже устать не успели🙂.
  • Э
    Элла
    28 июля 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия с Ксенией! Все очень понравилось! Рекомендуем!
    Прекрасная экскурсия с Ксенией! Все очень понравилось! Рекомендуем!
  • Н
    Надежда
    27 июля 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Нам всë очень понравилось!
    Большое спасибо!
  • М
    Миронкина
    21 июля 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Хочу выразить благодарность нашему гиду, Ксении, за увлекательную экскурсию по Звенигороду. За несколько часов мы посетили главные места города, услышали
    много интересных исторических фактов. Ксения, бесспорно, знает о городе и любит его. Время пролетело незаметно. Остались очень довольны. Побольше бы таких профессионалов! Рекомендую!

  • О
    Ольга
    21 июля 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Нашей группе все очень понравилось. спасибо огромное Ксении!
  • А
    Алексей
    18 июля 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Благодарим за экскурсию. Ксения позитивно, с душой познакомила нас с городом и его (как оказалось) богатой историей. Очень довольны. Время пролетело незаметно. Рекомендуем!!!
  • Н
    Наталия
    9 июля 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Замечательно провели время с детьми. Экскурсия интересна и детям и взрослым.
    Ксения, спасибо большое!
  • Н
    Надежда
    6 июля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия прошла очень увлекательно! Дети довольны! Дмитрий очень эрудированый и талантливый гид,всем рекомендую.
    Экскурсия прошла очень увлекательно! Дети довольны! Дмитрий очень эрудированый и талантливый гид,всем рекомендую.
  • О
    Ольга
    6 июля 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Замечательная экскурсия! Емко, познавательно, но не утомительно. Все хорошо продумано и спланировано. Большое спасибо, Ксения! Рекомендую всем
  • Е
    Елена
    4 июля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Спасибо! Дмитрию
  • О
    Ольга
    1 июля 2025
    Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
    Ксения очень позитивная и приятная девушка!!!!) Рассказывает интересно и не нудно!! Куча интересных фактов и событий. Экскурсия и маршрут были очень интересными! С удовольствием отвечала на наши вопросы, пофоткала нас на удачных точках, порекомендовала где покушать и погулять после экскурсии)

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Александро-Невский храм»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Звенигороде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
  2. Звенигород - древний форпост Москвы
  3. Звенигород - тихое сердце Подмосковья (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Звенигороде
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Вознесенский собор
  3. Музей Русского десерта
  4. Дворец царя Алексей Михайловича
  5. Троицкая надвратная церковь
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в декабре 2025
Сейчас в Звенигороде в категории "Александро-Невский храм" можно забронировать 3 экскурсии от 8500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Звенигороде на 2025 год по теме «Александро-Невский храм», 142 ⭐ отзыва, цены от 8500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль