скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья, хранящий несколько жемчужин древнерусской архитектуры и искусства. Почувствуйте характер древнего города
Начало: На ул. Московской в Звенигороде
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
1400012 600₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровенный Звенигород (на вашем авто)
Увидеть росписи Рублёва, узнать о чудесах преподобного Саввы и подняться на монастырскую звонницу
21 дек в 10:00
22 дек в 10:00
100007000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна11 ноября 2024Великолепная экскурсия, познавательная, содержательная и очень комфортная. Отличное знание города и окрестностей, с почтением о духовных ценностях и религии. Людмила- замечательный рассказчик и найдет общий язык с любым заказчиком!
- ММаргарита4 октября 2024Благодарим за хорошую экскурсию!
- ННаталья20 августа 2024В целом, экскурсия на "хорошо", всегда есть к чему стремиться. Алёна - приятный собеседник, с душой рассказывает материал, отвечает на вопросы. Из
- ССергей31 июля 2024Программа экскурсии интересная. Информации много, подойдет тем, кто в городе первый раз. Очень важно, чтобы повезло с погодой, так как,
- ООльга27 июля 2024Гид с историческим образованием, с отличной подачей знаний, с удовольствием еще воспользуемся его помощью в проведении экскурсий! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Самое главное»
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