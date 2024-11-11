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в основном, экскурсия проходит на открытом воздухе. В целом, рекомендую, но одну звезду снял за некоторые организационные моменты: переезды между объектами происходят на автомобиле, и есть определенные трудности с парковкой в самом городе. Предложение к организаторам - продумывать заранее места остановки. К монастырю не относится, там без вариантов, речь идёт именно про остановки в самом городе. Пусть даже это будет место не в центре, пройти не проблема - город небольшой. Но главное, чтобы эти места были.