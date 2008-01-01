Брашов – удивительно красивый румынский город 🏙️ с богатой историей 📖. Если Вы хотите познакомиться с главными его достопримечательностями 🏛️, я приглашаю Вас на увлекательную обзорную экскурсию ⛳ с выездом из Бухареста.

Брашов, расположенный в самом сердце Румынии, поражает всех путешественников, приехавших сюда на экскурсию. Здесь царит особая атмосфера прошлого с неповторимым налетом романтики и мистики. Прогулка 👣 по улицам Брашова – это увлекательное погружение в прошлое города и знакомство с его богатыми событиями историей.

Во время экскурсии 🧭 Вы побываете в знаменитых Готических кварталах, которые производят на туристов самые сильные впечатления, увидите собственными глазами удивительный памятник истории, культуры и религии – Черную церковь ⛪, послушаете звучание проникновенной и прекрасной органной музыки, а также познакомитесь с прочими достопримечательностями. Ворота Екатерины, несколько старинных церквей, городские ворота, самая узкая улица – все это Вы увидите на моей экскурсии.

Присоединяйтесь к моему путешествию, если Вы хотите узнать все самое интересное об одном из самых красивых 🤩, ярких и по-настоящему интересных средневековых городов Румынии.

Экскурсия по Брашову длится 2 часа + 1 час перерыва на обед. Дорога в одну сторону занимает около 2, 5 часов.