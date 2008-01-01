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Экскурсия в Брашов из Бухареста

Сергей А.
Сергей А. – Гид из Бухареста
Экскурсия в Брашов из Бухареста
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €173 за экскурсию

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Экскурсия в Брашов из Бухареста
Экскурсия в Брашов из Бухареста

Что вы увидите

  • Чёрная Церковь
  • Ворота Святой Екатерины
  • Церковь Святого Николая
  • Музей Первой Румынской Школы
  • Улица Нити
  • Гора Тымпа
  • Площадь Совета и многое другое.
Брашов – удивительно красивый румынский город 🏙️ с богатой историей 📖. Если Вы хотите познакомиться с главными его достопримечательностями 🏛️, я приглашаю Вас на увлекательную обзорную экскурсию ⛳ с выездом из Бухареста.
Брашов, расположенный в самом сердце Румынии, поражает всех путешественников, приехавших сюда на экскурсию. Здесь царит особая атмосфера прошлого с неповторимым налетом романтики и мистики. Прогулка 👣 по улицам Брашова – это увлекательное погружение в прошлое города и знакомство с его богатыми событиями историей.
Во время экскурсии 🧭 Вы побываете в знаменитых Готических кварталах, которые производят на туристов самые сильные впечатления, увидите собственными глазами удивительный памятник истории, культуры и религии – Черную церковь ⛪, послушаете звучание проникновенной и прекрасной органной музыки, а также познакомитесь с прочими достопримечательностями. Ворота Екатерины, несколько старинных церквей, городские ворота, самая узкая улица – все это Вы увидите на моей экскурсии.
Присоединяйтесь к моему путешествию, если Вы хотите узнать все самое интересное об одном из самых красивых 🤩, ярких и по-настоящему интересных средневековых городов Румынии.
Экскурсия по Брашову длится 2 часа + 1 час перерыва на обед. Дорога в одну сторону занимает около 2, 5 часов.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Транспортные расходы (бензин, парковка)
Что не входит
  • Входные билеты для осмотра достопримечательностей (по желанию)
  • Питание и напитки (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 Холл Вашего отеля в Бухаресте
Экскурсия в Брашов из Бухареста
Экскурсия в Брашов из Бухареста
Экскурсия в Брашов из Бухареста

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей А.
Сергей А.
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Сергей А. проводит ещё 5 экскурсий

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