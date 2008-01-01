Сергей А. проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия в Синаю, Бран и Рышнов из Бухареста

Сергей А.
Сергей А. – Гид из Бухареста
Путешествие по далёкой Румынии и загадочной Трансильвании.

Мы отправимся на экскурсию ⛳ в Карпаты, где находятся старинные наполненные историей 📖 городки, сохранившие особый средневековый шарм.

Наш путь лежит по старинному торговому пути на север, через города Синай, Рышнов и Бран.

Мы побываем в роскошном дворце Пелеш и монастыре XVII века в Синае.

Главной изюминкой путешествия станет посещение замка Бран, замка Дракулы.
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Экскурсия в Синаю, Бран и Рышнов из Бухареста
Экскурсия в Синаю, Бран и Рышнов из Бухареста
Трансильвания (Transilvania) — историческая венгерская и румынская область на северо-западе Румынии, самый популярный регион страны, славится на весь мир замком графа Дракулы в Бране, средневековыми городками, Брашов и Сигишоара, уникальными укрепленными церквями, взятыми под охрану ЮНЕСКО, а также незабываемой природой: лесами и полями, снежными пиками Фэгэраш и множеством разбросанных тут и там руин древних крепостей.
Трансильвания — это потрясающе красивый край, где горы ⛰️ сменяются полями и снова горами, но уже совсем другими. Здесь на каждом шагу можешь встретить сказочные замки 🏰, поющих цыган, готические соборы и средневековые города с мощеными улочками.
Центральная Румыния охватывает то, что в народе называют Трансильванией что сразу наводит на мысль о легенде графа Дракулы. В то время как легенда, безусловно интригует, регион имеет гораздо больше достопримечательных мест.
В ходе экскурсии 🧭 мы с Вами посетим города Синая, Бран и Рышнов. В Синае осмотрим самый впечатляющий по красоте и роскоши замок Румынии Пелеш, посетим монастырь, названный в честь монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове.
В Бране заглянем в замок Дракулы, где я расскажу Вам истинную историю 📖 князя Влада Цепеша, с легкой руки ирландского писателя Брэма Стокера ставшего вампиром.
Продолжим мы наше путешествие по Трансильвании экскурсией по городу Рышнов, где осмотрим крепость, построенную рыцарями Тевтонского ордена в 13 веке.

Режим работы замка Пелеш:

    Среда 11. 00-16. 15
    Четверг - Воскресенье 9. 15-16. 15
    Замок закрыт по понедельникам, вторникам и в период 01. 11-02. 12

    Режим работы замка Дракулы:

      Апрель - Сентябрь пн 12. 00-18. 00 / вт-вс 9. 00-18. 00
      Октябрь - Март пн 12. 00-16. 00 / вт-вс 9. 00-16. 00
      Что входит
      • Услуги гида
      • Транспортное обслуживание
      • Транспортные расходы (бензин, парковка)
      Что не входит
      • Входные билеты в замок Пелеш
      • Входные билеты в замок Дракулы
      • Другие входные билеты (по желанию)
      • Питание и напитки (по желанию)
      Начало и место завершения
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      Экскурсия в Синаю, Бран и Рышнов из Бухареста
      Экскурсия в Синаю, Бран и Рышнов из Бухареста
      Экскурсия в Синаю, Бран и Рышнов из Бухареста

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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      Сергей А.
      Сергей А.
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      Сергей А. проводит ещё 5 экскурсий

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