Сергей А. проводит ещё 5 экскурсий

Трансильвания (Transilvania) — историческая венгерская и румынская область на северо-западе Румынии, самый популярный регион страны, славится на весь мир замком графа Дракулы в Бране, средневековыми городками, Брашов и Сигишоара, уникальными укрепленными церквями, взятыми под охрану ЮНЕСКО, а также незабываемой природой: лесами и полями, снежными пиками Фэгэраш и множеством разбросанных тут и там руин древних крепостей.

Трансильвания — это потрясающе красивый край, где горы ⛰️ сменяются полями и снова горами, но уже совсем другими. Здесь на каждом шагу можешь встретить сказочные замки 🏰, поющих цыган, готические соборы и средневековые города с мощеными улочками.

Центральная Румыния охватывает то, что в народе называют Трансильванией что сразу наводит на мысль о легенде графа Дракулы. В то время как легенда, безусловно интригует, регион имеет гораздо больше достопримечательных мест.

В ходе экскурсии 🧭 мы с Вами посетим города Синая, Бран и Рышнов. В Синае осмотрим самый впечатляющий по красоте и роскоши замок Румынии Пелеш, посетим монастырь, названный в честь монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове.

В Бране заглянем в замок Дракулы, где я расскажу Вам истинную историю 📖 князя Влада Цепеша, с легкой руки ирландского писателя Брэма Стокера ставшего вампиром.

Продолжим мы наше путешествие по Трансильвании экскурсией по городу Рышнов, где осмотрим крепость, построенную рыцарями Тевтонского ордена в 13 веке.

Режим работы замка Пелеш:

Среда 11. 00-16. 15

Четверг - Воскресенье 9. 15-16. 15

Замок закрыт по понедельникам, вторникам и в период 01. 11-02. 12

Режим работы замка Дракулы:

Апрель - Сентябрь пн 12. 00-18. 00 / вт-вс 9. 00-18. 00

Октябрь - Март пн 12. 00-16. 00 / вт-вс 9. 00-16. 00