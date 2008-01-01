Светлана проводит ещё 1 экскурсию

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Обнять рождественский Бухарест

Прогуляться по колоритным ярмаркам старого города и узнать, как отмечают зимние праздники в Румынии

Светлана
Светлана – Гид из Бухареста
Когда зажигаются рождественские огни — Бухарест превращается в сказку! Мы пройдем по сверкающим улочкам, поговорим о праздничных традициях Румынии и навестим главную елку у Дворца Парламента.

А затем на городских ярмарках согреемся пряным глинтвейном, оценим музыкальные представления и рассмотрим яркие подарки ручной работы.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €105 за экскурсию

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Обнять рождественский Бухарест
Обнять рождественский Бухарест

Что вас ожидает

Все краски румынского Рождества
Перед вами предстанет одна из самых нарядных рождественских столиц Европы! Мы прогуляемся по сверкающим огнями проспекту Победы и другим улочкам Бухареста, полюбуемся главной елкой на площади Конституции перед Дворцом Парламента, а в старой части города, окутанной ароматами блюд национальной кухни 🥧, поговорим об обычаях румынского Рождества: я расскажу, как румыны проводят зимние праздники, какие традиции чтут в каждом из регионов страны и в какой день в Бухаресте ежегодно зажигается иллюминация, а сам город 🏙️ наполняется волнительной атмосферой ожидания чуда.

1000 и 1 развлечение на праздничных базарах
Ярмарки Бухареста — это отдельный вид волшебства. Вы очутитесь в лабиринтах ярких торговых рядов с hand-made подарками, елочными украшениями, сувенирами и традиционными лакомствами. В одном из домиков рождественского базара вас встретит Санта-Клаус, в других — проведут творческие мастер-классы, а бесплатный каток и уличные представления с музыкой и танцами сделают прогулку 👣 еще веселее. Чтобы не замерзнуть, мы сможем отведать ароматный глинтвейн, палинку, которая согреет вас в любой мороз, или вкуснейший капучино с корицей.

Организационные детали

  • Напитки и угощения на ярмарках оплачиваются отдельно по желанию
  • Также я могу вам помочь подобрать гостиницу, организовать трансфер или забронировать ресторан для праздничного ужина
Обнять рождественский Бухарест
Обнять рождественский Бухарест
Обнять рождественский Бухарест
Обнять рождественский Бухарест
Обнять рождественский Бухарест
Обнять рождественский Бухарест
Обнять рождественский Бухарест

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Хочу поделиться своими личными знаниями о румынской столице — я уже более 16 лет здесь живу и не понаслышке знаю о том, чем город живёт и чем дышат его жители.
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