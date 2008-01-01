Светлана проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Все краски румынского Рождества

Перед вами предстанет одна из самых нарядных рождественских столиц Европы! Мы прогуляемся по сверкающим огнями проспекту Победы и другим улочкам Бухареста, полюбуемся главной елкой на площади Конституции перед Дворцом Парламента, а в старой части города, окутанной ароматами блюд национальной кухни 🥧, поговорим об обычаях румынского Рождества: я расскажу, как румыны проводят зимние праздники, какие традиции чтут в каждом из регионов страны и в какой день в Бухаресте ежегодно зажигается иллюминация, а сам город 🏙️ наполняется волнительной атмосферой ожидания чуда.

1000 и 1 развлечение на праздничных базарах

Ярмарки Бухареста — это отдельный вид волшебства. Вы очутитесь в лабиринтах ярких торговых рядов с hand-made подарками, елочными украшениями, сувенирами и традиционными лакомствами. В одном из домиков рождественского базара вас встретит Санта-Клаус, в других — проведут творческие мастер-классы, а бесплатный каток и уличные представления с музыкой и танцами сделают прогулку 👣 еще веселее. Чтобы не замерзнуть, мы сможем отведать ароматный глинтвейн, палинку, которая согреет вас в любой мороз, или вкуснейший капучино с корицей.

Организационные детали