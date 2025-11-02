Транзитные пассажиры в Белграде могут провести время с пользой, отправившись на индивидуальную экскурсию.
По прилёте из аэропорта, всего в 16 км от центра, начинается путешествие по историческому ядру города, включая крепость
По прилёте из аэропорта, всего в 16 км от центра, начинается путешествие по историческому ядру города, включая крепость
5 причин купить эту экскурсию
- ✈️ Удобно для транзитных пассажиров
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🍽️ Возможность попробовать местную кухню
- 🌆 Остановка в живописных районах
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Калемегдан
- Улица княза Михаила
- Храм св. Сави
- Земун
- Гардош
Описание экскурсииПрилетели в Белград транзитом и ждёте следующий рейс. Что делать, как использовать время? Лучший способ использования времени между рейсами – брать экскурсию по городу. Что вас ждёт? Я забираю вас в аэропорту и везу в город. Аэропорт всего 16 км. от центра города. Экскурсия по городу на машине и пешком подразумевает самые интересные и значительные места Белграда:
- Историческое ядро города – крепость с парком Калемегдан, пешеходная улица княза Михаила.
- Проезд через самые красивые районы города, с остановкой у храма св. Сави.
- Остановка в части города Земун вместе с его холмом Гардош, на берегу Дуная.
- В зависимости от доступного времени, по желанию, можно попробовать вкусные блюда национальной кухни в одном из хороших ресторанов. В назначенное время перед рейсом трансфер в аэропорт.
По согласованию с гидом (зависит от вашего рейса и свободных дней гида).
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость с парком Калемегдан
- Улица князя Михаила
- Центр и самые красивые районы города
- Храм св. Сави
- Русская церковь св. Троицы
- Часть города Земун на берегу Дуная
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Белград, зал встречи прилётов
Завершение: Аэропорт Белград
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом (зависит от вашего рейса и свободных дней гида).
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
2 ноя 2025
Спасибо большое горданц за увлекательную и познавательную поездку!
Входит в следующие категории Белграда
Похожие экскурсии из Белграда
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Белграде: индивидуальная прогулка с фотографом
Организуем для вас незабываемую фотосессию в Белграде. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты на фоне живописных мест столицы Сербии
Начало: У отеля «Москва»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Белграду
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
13 ноя в 16:00
15 ноя в 09:00
€310 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная прогулка по Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
€257 за всё до 4 чел.