Мои заказы

Белград в транзите

Прилетели в Белград транзитом? Проведите время с пользой, осматривая город на машине и пешком. Успейте увидеть лучшие места до следующего рейса
Транзитные пассажиры в Белграде могут провести время с пользой, отправившись на индивидуальную экскурсию.

По прилёте из аэропорта, всего в 16 км от центра, начинается путешествие по историческому ядру города, включая крепость
читать дальше

Калемегдан и улицу княза Михаила. Также предусмотрены остановки в красивых районах и части города Земун. Если время позволяет, возможно посещение ресторана с национальной кухней. В назначенное время будет организован трансфер обратно в аэропорт

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • ✈️ Удобно для транзитных пассажиров
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🍽️ Возможность попробовать местную кухню
  • 🌆 Остановка в живописных районах
Белград в транзите
Белград в транзите
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Калемегдан
  • Улица княза Михаила
  • Храм св. Сави
  • Земун
  • Гардош

Описание экскурсии

Прилетели в Белград транзитом и ждёте следующий рейс. Что делать, как использовать время? Лучший способ использования времени между рейсами – брать экскурсию по городу. Что вас ждёт? Я забираю вас в аэропорту и везу в город. Аэропорт всего 16 км. от центра города. Экскурсия по городу на машине и пешком подразумевает самые интересные и значительные места Белграда:
  • Историческое ядро города – крепость с парком Калемегдан, пешеходная улица княза Михаила.
  • Проезд через самые красивые районы города, с остановкой у храма св. Сави.
  • Остановка в части города Земун вместе с его холмом Гардош, на берегу Дуная.
  • В зависимости от доступного времени, по желанию, можно попробовать вкусные блюда национальной кухни в одном из хороших ресторанов. В назначенное время перед рейсом трансфер в аэропорт.

По согласованию с гидом (зависит от вашего рейса и свободных дней гида).

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость с парком Калемегдан
  • Улица князя Михаила
  • Центр и самые красивые районы города
  • Храм св. Сави
  • Русская церковь св. Троицы
  • Часть города Земун на берегу Дуная
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Белград, зал встречи прилётов
Завершение: Аэропорт Белград
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом (зависит от вашего рейса и свободных дней гида).
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Оксана
2 ноя 2025
Спасибо большое горданц за увлекательную и познавательную поездку!

Входит в следующие категории Белграда

Похожие экскурсии из Белграда

Фотосессия в Белграде
Пешая
1.5 часа
15 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Белграде: индивидуальная прогулка с фотографом
Организуем для вас незабываемую фотосессию в Белграде. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты на фоне живописных мест столицы Сербии
Начало: У отеля «Москва»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Все краски Белграда
На машине
5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Белграду
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
13 ноя в 16:00
15 ноя в 09:00
€310 за всё до 3 чел.
Проездом в Белграде
На машине
3.5 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная прогулка по Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
€257 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белграде