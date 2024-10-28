Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка из аэропорта имени Николы Теслы в город и обратно
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
€39 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта Белграда по всей Сербии
Поездка на комфортном авто из а/п «Никола Тесла» в любые точки Сербии
Начало: В а/п «Никола Тесла»
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
€60 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Транзитная экскурсия по Белграду
Проведите время между рейсами с пользой! Экскурсия по Белграду на машине и пешком подарит вам незабываемые впечатления и знакомство с городом
Начало: Аэропорт Белград, зал встречи прилётов
Расписание: По согласованию с гидом (зависит от вашего рейса и свободных дней гида).
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- еелена28 октября 2024Встретили вовремя в аэропору, через день отвезли обратно. Машина чистая. Водители вежливые. Ехали аккуратно. Спасибо! Рекомендую.
- ИИнеза23 октября 2024Отличный трансфер! Мой рейс немного задержали уже после посадки в самолёт, не было возможности предупредить водителя до приземления. Но никаких
- ДДарья11 августа 2024Безопасный и надежный вариант трансфера из аэропорта. Водитель постоянно на связи. Вежливость, комфорт.
- ЛЛюдмила17 июля 2024Трансфер из аэропорта Белграда по всей СербииМы мучали Виктора 7 дней и 7 ночей, чтобы были нужные нам машины, детское кресло и еще кучу нюансов. И он
- ППавел11 февраля 2024Трансфер из аэропорта Белграда по всей СербииВсё отлично! Виктор отличный организатор и с отличной командой! Добри и Лилиана - отдельный респект! Сербия прекрасна и Виктор с коллегами и помощниками открывает дверь в этот прекрасный мир!
- MMaria15 февраля 2022Трансфер из аэропорта Белграда по всей СербииОтличный трансфер! Вежливый и аккуратный водитель. По дороге узнали от него много интересного о жизни в Белграде. Рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сейчас в Белграде в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 320. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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