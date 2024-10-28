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Трансфер из аэропорта Белграда

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Белграде на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Выгодный трансфер в Белграде
На машине
30 минут
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Белграде с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка из аэропорта имени Николы Теслы в город и обратно
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
€39 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Белграда по всей Сербии
На машине
1 час
3 отзыва
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта Белграда по всей Сербии
Поездка на комфортном авто из а/п «Никола Тесла» в любые точки Сербии
Начало: В а/п «Никола Тесла»
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
€60 за всё до 50 чел.
Белград в транзите
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Транзитная экскурсия по Белграду
Проведите время между рейсами с пользой! Экскурсия по Белграду на машине и пешком подарит вам незабываемые впечатления и знакомство с городом
Начало: Аэропорт Белград, зал встречи прилётов
Расписание: По согласованию с гидом (зависит от вашего рейса и свободных дней гида).
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
€320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • е
    елена
    28 октября 2024
    Выгодный трансфер в Белграде
    Встретили вовремя в аэропору, через день отвезли обратно. Машина чистая. Водители вежливые. Ехали аккуратно. Спасибо! Рекомендую.
  • И
    Инеза
    23 октября 2024
    Выгодный трансфер в Белграде
    Отличный трансфер! Мой рейс немного задержали уже после посадки в самолёт, не было возможности предупредить водителя до приземления. Но никаких
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    проблем с ожиданием не возникло, водитель сам связался со мной в WA и сообщил, что ждёт меня на выходе с табличкой, выслал фото. Доехала с комфортом, однозначно рекомендую.

  • Д
    Дарья
    11 августа 2024
    Выгодный трансфер в Белграде
    Безопасный и надежный вариант трансфера из аэропорта. Водитель постоянно на связи. Вежливость, комфорт.
  • Л
    Людмила
    17 июля 2024
    Трансфер из аэропорта Белграда по всей Сербии
    Мы мучали Виктора 7 дней и 7 ночей, чтобы были нужные нам машины, детское кресло и еще кучу нюансов. И он
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    справился на 11/10. На все мои тревожные сообщения всегда давались разъяснения. Все было сделано по высшему классу. Теперь будем работать только с ним.

  • П
    Павел
    11 февраля 2024
    Трансфер из аэропорта Белграда по всей Сербии
    Всё отлично! Виктор отличный организатор и с отличной командой! Добри и Лилиана - отдельный респект! Сербия прекрасна и Виктор с коллегами и помощниками открывает дверь в этот прекрасный мир!
  • M
    Maria
    15 февраля 2022
    Трансфер из аэропорта Белграда по всей Сербии
    Отличный трансфер! Вежливый и аккуратный водитель. По дороге узнали от него много интересного о жизни в Белграде. Рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Трансфер из аэропорта»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Крепость Калемегдан
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  4. Здание Парламента Сербии
  5. Белградская крепость
  6. Гостиница Москва
  7. Район Земун
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Дворец княгини Любицы
  10. Храм Святого Саввы
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2025
Сейчас в Белграде в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 320. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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