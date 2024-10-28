читать дальше проблем с ожиданием не возникло, водитель сам связался со мной в WA и сообщил, что ждёт меня на выходе с табличкой, выслал фото. Доехала с комфортом, однозначно рекомендую.

Отличный трансфер! Мой рейс немного задержали уже после посадки в самолёт, не было возможности предупредить водителя до приземления. Но никаких