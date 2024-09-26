Иммерсивный аудиоспектакль Rukovet в центре Белграда
Раствориться в абстрактном сюжете с невероятным саунд-дизайном и понять, как связаны человек и город
Это мистическое действо в городской среде Белграда, посвящённое сплетению человеческих судеб. Вы станете полноправными участниками спектакля и получите новый чувственный опыт. Музыка, истории, медитации, перформанс — всё сплетается как венок, а город превращается в сцену.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 19:00
Описание аудиогида
Маршрут из точки А в точку Б, который вы пройдёте в наушниках, превратится в экзистенциальное путешествие, которое сложно с чем-то сравнить. Вы погрузитесь в особенные личные отношения с Белградом, а городской ландшафт станет не только театральной декорацией, но и полноценной частью сюжета, действующим лицом.
Вы побываете в первом торговом центре Белграда, который сейчас почти заброшен, но любим художниками. Узнаете, кто управлял дорожным движением в столице Сербии и почему его пригласили в Лондон. А ещё поймёте, почему город называется так, как называется.
Кому подойдёт спектакль
И коренному жителю, и путешественнику, и экспату. Каждый может получить исключительные впечатления от спектакля, пережить глубокие эмоции и дать ход непривычным мыслям, которые непременно возникнут по ходу развития действия.
Организационные детали
Мы предоставляем высокочувствительные беспроводные наушники
Спектакль будет интересен взрослым и детям от 16 лет
Возьмите с собой любую монетку — она понадобится для перформанса
Вас будут сопровождать два медиатора из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Теразие
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Белграде
Я окончательно и бесповоротно влюблён в Белград! И мы с командой единомышленников создали уникальный аудиоспектакль-прогулку, чтобы любой желающий мог увидеть город нашими глазами. А ещё и услышать его!