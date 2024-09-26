Это мистическое действо в городской среде Белграда, посвящённое сплетению человеческих судеб. Вы станете полноправными участниками спектакля и получите новый чувственный опыт. Музыка, истории, медитации, перформанс — всё сплетается как венок, а город превращается в сцену.

Описание аудиогида

Маршрут из точки А в точку Б, который вы пройдёте в наушниках, превратится в экзистенциальное путешествие, которое сложно с чем-то сравнить. Вы погрузитесь в особенные личные отношения с Белградом, а городской ландшафт станет не только театральной декорацией, но и полноценной частью сюжета, действующим лицом.

Вы побываете в первом торговом центре Белграда, который сейчас почти заброшен, но любим художниками. Узнаете, кто управлял дорожным движением в столице Сербии и почему его пригласили в Лондон. А ещё поймёте, почему город называется так, как называется.

Кому подойдёт спектакль

И коренному жителю, и путешественнику, и экспату. Каждый может получить исключительные впечатления от спектакля, пережить глубокие эмоции и дать ход непривычным мыслям, которые непременно возникнут по ходу развития действия.

Организационные детали