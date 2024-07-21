12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Начало: У вашего отеля
11 авг в 06:30
14 авг в 06:30
€499 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Савамала - коктейль из креатива и истории
Добро пожаловать на прогулку по Савамале! Погрузитесь в атмосферу одного из самых необычных районов Белграда, где история переплетается с современностью
Начало: В районе отеля «Москва»
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Дорчол - путешествие по историческому сердцу Белграда
Погрузитесь в атмосферу Дорчола, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У памятника деспоту Стефану Лазаревичу
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€85 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья21 июля 2024Путешествие получилось насыщенным, эмоциональным и познавательным. Спасибо организаторам и нашему гиду Петару за предоставленную возможность замедлиться и порелаксировать
- lleonid18 июня 2024Спасибо Михаилу за отличную и увлекательную экскурсию
- ЕЕлена12 июня 2024Очень благодарна Михаилу за прекрасную и увлекательную экскурсию. Эрудированный человек и замечательный гид. Очень рекомендую тем, кому действительно интересно найти ответы на сложные вопросы. Благодарю Михаил. удачи и всех благ!
- ТТатьяна3 июня 2024Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Михаил грамотный, эрудированный гид. Три часа прошли не заметно! Рекомендую!
- ММария22 мая 2024Женя, спасибо вам огромное за отличнейшую экскурсию! Очень интересно и с чутким вниманием к пожеланиям клиентов🫶🏼 обязательно вернемся на другие прогулки!
- ллариса29 апреля 2024Добрый день, во время экскурсии мы получили возможность познакомиться с одним из лучших гидов за все последние годы господином Зораном, профессионалом, интеллигентом и обаятельнийшем человеком. Экскурсия была проведена на очень высоком уровне. Огромное спасибо за знания, внимание,деликатность. Успехов во всем.
- ААнастасия22 апреля 2024Всем остались довольны. Спасибо!
- ААлександр12 апреля 2024Евгения провела нам именно такую экскурсию, какую мы и хотели - без попыток объять необъятное… Получилась приятная прогулка по Савамале
- ДДарья31 марта 2024Интересная экскурсия по району Савамала, всего понемногу, прогулка приятная.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Нескучные экскурсии»
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