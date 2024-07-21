Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Белграде на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
На машине
3 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Начало: У вашего отеля
11 авг в 06:30
14 авг в 06:30
499 за всё до 3 чел.
Савамала - коктейль из креатива и истории
Пешая
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Савамала - коктейль из креатива и истории
Добро пожаловать на прогулку по Савамале! Погрузитесь в атмосферу одного из самых необычных районов Белграда, где история переплетается с современностью
Начало: В районе отеля «Москва»
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
80 за всё до 6 чел.
Удивительный Дорчол - город в городе
Пешая
13 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Дорчол - путешествие по историческому сердцу Белграда
Погрузитесь в атмосферу Дорчола, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У памятника деспоту Стефану Лазаревичу
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
85 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    21 июля 2024
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Путешествие получилось насыщенным, эмоциональным и познавательным. Спасибо организаторам и нашему гиду Петару за предоставленную возможность замедлиться и порелаксировать
  • l
    leonid
    18 июня 2024
    Удивительный Дорчол - город в городе
    Спасибо Михаилу за отличную и увлекательную экскурсию
  • Е
    Елена
    12 июня 2024
    Удивительный Дорчол - город в городе
    Очень благодарна Михаилу за прекрасную и увлекательную экскурсию. Эрудированный человек и замечательный гид. Очень рекомендую тем, кому действительно интересно найти ответы на сложные вопросы. Благодарю Михаил. удачи и всех благ!
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Удивительный Дорчол - город в городе
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Михаил грамотный, эрудированный гид. Три часа прошли не заметно! Рекомендую!
  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Савамала - коктейль из креатива и истории
    Женя, спасибо вам огромное за отличнейшую экскурсию! Очень интересно и с чутким вниманием к пожеланиям клиентов🫶🏼 обязательно вернемся на другие прогулки!
  • л
    лариса
    29 апреля 2024
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Добрый день, во время экскурсии мы получили возможность познакомиться с одним из лучших гидов за все последние годы господином Зораном, профессионалом, интеллигентом и обаятельнийшем человеком. Экскурсия была проведена на очень высоком уровне. Огромное спасибо за знания, внимание,деликатность. Успехов во всем.
  • А
    Анастасия
    22 апреля 2024
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Всем остались довольны. Спасибо!
  • А
    Александр
    12 апреля 2024
    Савамала - коктейль из креатива и истории
    Евгения провела нам именно такую экскурсию, какую мы и хотели - без попыток объять необъятное… Получилась приятная прогулка по Савамале
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    - району Белграда, который, как оказалось, богат историей, архитектурными изюминками и интересными уголками в большей степени, чем это может показаться! Очень понравились истории про местные исторические кондитерские! Евгения - много знающий и опытный гид, но что ещё важнее - интеллигентный, умный и тактичный собеседник. Мы задавали много вопросов, не связанных напрямую с темой экскурсии, и Евгения с готовностью рассказывала нам о разных сторонах жизни белградцев. Спасибо большое, хотим ещё пойти на зкскурсии, проводимые Евгенией!

  • Д
    Дарья
    31 марта 2024
    Савамала - коктейль из креатива и истории
    Интересная экскурсия по району Савамала, всего понемногу, прогулка приятная.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие по следам Эмира Кустурицы
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  3. Удивительный Дорчол - город в городе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Храм Архангела Михаила
  7. Площадь Республики
  8. Гостиница Москва
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в августе 2024
Сейчас в Белграде в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 499. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 27 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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