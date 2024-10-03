Аудиогид
Первый раз в Белграде: обзорная аудиопрогулка по исторической части города
Начало: Bulevar kralja Aleksandra 17, Beograd, Serbia
«Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии»
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€8 за человека
Аудиогид
Аудиоспектакль Rukovet в Белграде
Погрузитесь в уникальный аудиоспектакль, где Белград станет частью сюжета. Вас ждут музыка, истории и перформанс в городских декорациях
Начало: На площади Теразие
€52 за человека
Аудиогид
Аудиотур и гастропрогулка по Белграду: уличная еда, бары, рестораны
Начало: Dobračina 73, Belgrade 11000, Serbia
«Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии»
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€9 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 октября 2024Идея такой экскурсии великолепная!
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Аудиогиды»
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Сейчас в Белграде в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 8 до 52. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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