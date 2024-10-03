Аудиогиды и аудиоэкскурсии Белграда

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Белграде на русском языке, цены от €8. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Первый раз в Белграде: обзорная аудиопрогулка по исторической части города
Пешая
2 часа
Аудиогид
Первый раз в Белграде: обзорная аудиопрогулка по исторической части города
Начало: Bulevar kralja Aleksandra 17, Beograd, Serbia
«Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии»
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€8 за человека
Иммерсивный аудиоспектакль Rukovet в центре Белграда
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Аудиогид
Аудиоспектакль Rukovet в Белграде
Погрузитесь в уникальный аудиоспектакль, где Белград станет частью сюжета. Вас ждут музыка, истории и перформанс в городских декорациях
Начало: На площади Теразие
€52 за человека
Аудиотур и гастропрогулка по Белграду: уличная еда, бары, рестораны
Пешая
1 час
Аудиогид
Аудиотур и гастропрогулка по Белграду: уличная еда, бары, рестораны
Начало: Dobračina 73, Belgrade 11000, Serbia
«Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии»
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€9 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первый раз в Белграде: обзорная аудиопрогулка по исторической части города
  2. Иммерсивный аудиоспектакль Rukovet в центре Белграда
  3. Аудиотур и гастропрогулка по Белграду: уличная еда, бары, рестораны
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Улица Князя Михаила
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Здание Парламента Сербии
  6. Башня Гардош
  7. Площадь Республики
  8. Дворец княгини Любицы
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в марте 2025
Сейчас в Белграде в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 8 до 52. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Аудиогиды», 1 ⭐ отзыв, цены от €8. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май