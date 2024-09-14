Я поделюсь с вами интересными фактами о Белграде, вы увидите главные «визитки» города и узнаете больше о культурных особенностях и традициях Сербии.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Парк Калемегдан является не только самым красивым парком Белграда, но и также и одним из старейших парков Европы;
- Архитектурный комплекс — Белградская крепость, в который входят башни, замки, ворота и другие постройки разных веков;
- Пешеходная улица Кнеза Михаила — главная пешеходная улица Белграда, обязательное место посещение каждого гостя столицы Сербии;
- Студенческая площадь — площадь и одноимённый квартал в центре Белграда. Название площади объяснимо тем, что она расположена вблизи многих зданий образовательных учреждений;
- Площадь Республики — излюбленное место всех отдыхающих жителей Белграда, а также туристов;
- Теразие или «вода в масштабе», название было дано в честь водонапорных башен, которые построили турки, чтобы соединить воды из родников с Великим Лугом;
- Здание Национального Парламента — одно из самых ярких зданий Белграда;
- Старый дворец в Белграде, ныне мэрия Белграда. Он был построен за два года (1882-84 гг.) в академическом стиле по проекту архитектора Александра Бугарского;
- Новый дворец является королевской резиденцией династии Караджорджевичей Сербии и последующего Королевства Югославии. Сегодня это место президента Сербии;
- Русская церковь находится в непосредственной близости от сербского православного храма святого Марка в Ташмайданском парке и имеет статус подворья Русской православной церкви;
- Церковь Св. Марка — величественный православный храм, расположенный на восточной стороне парка «Ташмайдан». Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
По договоренности с туристом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Калемегдан
- Белградская крепость
- Пешеходная улица Княз Михаила
- Студентческая площадь
- Площадь Республики
- Теразие
- Здание Национального Парламента
- Старый дворец в Белграде
- Новый дворец
- Русская церковь
- Церковь Св. Марка
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 126 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Благодарю за прекрасную экскурсию Споменку! Экскурсия превзошла все ожидания! Так детально вдумчиво она рассказала об истории Сербии и Белграда! На переходной экскурсии мы увидели главные достопримечательности города, получили советы о
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