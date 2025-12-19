На прогулке по самым ярким и атмосферным уголкам вы откроете для себя всё очарование Белграда.
Вы пройдёте от исторического центра к богемным кварталам, оцените контрасты старого и современного города и почувствуете его ритм.
Познакомитесь с культурой, историей и характером сербской столицы и увидите её глазами местных жителей.
Описание экскурсии
Начнём с площади Республики, где находятся ключевые символы Белграда — Национальный музей Сербии и Народный театр. Вы узнаете об их истории и значении для культурной жизни города.
Затем отправимся в богемный квартал Скадарлия, прогуляемся по его уютным улочкам и почувствуем атмосферу старого Белграда.
Выйдем на Студенческую улицу и увидим философский факультет, один из центров столичной студенческой жизни.
Окажемся на улице Князя Михаила — главной пешеходной артерии города с историческими зданиями и торговыми особняками.
Завершим экскурсию в Калемегдане, парковой зоне с крепостью и знаменитым памятником Победителю. Отсюда открывается отличный вид на Белград.
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- Экскурсия полностью пешеходная, предусмотрены удобные остановки и фотопаузы
- В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Белграде, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями
- Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в среду и воскресенье в 15:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Князю Михаилу
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Белграде
Провели экскурсии для 88467 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
