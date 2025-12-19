На прогулке по самым ярким и атмосферным уголкам вы откроете для себя всё очарование Белграда. Вы пройдёте от исторического центра к богемным кварталам, оцените контрасты старого и современного города и почувствуете его ритм. Познакомитесь с культурой, историей и характером сербской столицы и увидите её глазами местных жителей.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Начнём с площади Республики, где находятся ключевые символы Белграда — Национальный музей Сербии и Народный театр. Вы узнаете об их истории и значении для культурной жизни города.

Затем отправимся в богемный квартал Скадарлия, прогуляемся по его уютным улочкам и почувствуем атмосферу старого Белграда.

Выйдем на Студенческую улицу и увидим философский факультет, один из центров столичной студенческой жизни.

Окажемся на улице Князя Михаила — главной пешеходной артерии города с историческими зданиями и торговыми особняками.

Завершим экскурсию в Калемегдане, парковой зоне с крепостью и знаменитым памятником Победителю. Отсюда открывается отличный вид на Белград.

Организационные детали