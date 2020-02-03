4 отзыва оставили туристы

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Белград — первое свидание

Экспресс-прогулка по основным достопримечательностям города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — Пионерский парк
  • Заказать экскурсию

От 38 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Vasily
Задать вопросОбычно отвечает за 30 мин.
Vasily – представитель в Белграде
Вы увидите знаковые места центра Белграда, заглянете в интересные кварталы и ощутите, как органично сочетаются здесь разные эпохи.

Мы расскажем о местных культурных особенностях, традициях, нравах, менталитете и личном опыте жизни в Сербии.
Белград — первое свидание
Белград — первое свидание

Что вас ожидает

Главное в Белграде
Вы увидите «визитные карточки» города: Старый и Новый дворцы, площади Республики и Теразие, Парламент, парк Калемегдан и крепость, «откуда есть пошел» Белград. Гуляя по пешеходным улицам Князя Михаила и Скадарлия, погрузитесь в самобытный сербский колорит. А на центральных улицах Короля Милана и Александра рассмотрите сохранившиеся старинные здания.

С Белградом на «ты»
Мы не будем нагружать вас датами и историческими деталями, зато поделимся интересными фактами о современном Белграде. Вы узнаете, как живут сербы, что они ценят в людях, где и как любят проводить свободное время, какие традиции чтят, что едят и пьют. А также услышите забавные истории из жизни на Балканах!

Кому подойдет экскурсия

  • Всем, кто хочет увидеть максимум за короткий промежуток времени
  • Транзитным путешественникам. Если у вас между рейсами хотя бы 4 — 5 часов, есть смысл «наведаться» в город и посетить его знаковые места.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Если вы поедете из аэропорта, мы встретим вас на конечной остановке автобуса А1 «Aerodrom Nikola Tesla — Trg Slavija». По желанию, там же завершим прогулку.
Белград — первое свидание
Белград — первое свидание
Белград — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — Пионерский парк.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Vasily
Vasily
Я Василий. С 2015 года живу в Белграде и люблю его изучать. Мы с друзьями проводим нестандартные экскурсии по Белграду, водим по самым интересным питейным и гастрономическим заведениям, рассказываем о городе и его жителях, делимся опытом и даём советы.
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4 отзыва оставили туристы

3 февраля 2020
Экскурсию по Белграду для нас проводила Таня. Начать с того, что она сама совершенно удивительный человек, который хорошо знает свое дело и делает его с поразительной легкостью. Таня показала интересные исторические места в городе, рассказала о них так интересно, эмоционально, что можно очень легко представить как все было на самом деле. Спасибо огромное Танечке за профессионализм, любовь к Сербии, доброе отношение к людям!
7 января 2020
Нам очень понравилось. Гид Татьяна подробно и интересно все рассказала, без углубления в даты и ненужные подробности. Очень легко и понятно. И Татьяна приятная женщина.
22 декабря 2019
3 часа пролетели незаметно, было очень интересно, познакомились с городом и историей Сербии, узнали много интересного, спасибо большое Татьяне
15 декабря 2019
Пересадка сутки в Белграде, были первый раз. Толком о городе ничего не знал. Экскурсию провела отлично, всё понравилось, буду в будущем обращаться ещё раз к этому гиду.

Vasily проводит ещё 2 экскурсии

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Бар-тур по необычным заведениям БелградаБар-тур по необычным заведениям БелградаБар-тур по необычным заведениям Белграда
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Исследовать главные и тайные места города и получить на память профессиональные снимки
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Белград — город на границе двух культурБелград — город на границе двух культурБелград — город на границе двух культур
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Открыть самобытную атмосферу города и познакомиться с его наследием
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Первое знакомство с БелградомПервое знакомство с БелградомПервое знакомство с Белградом
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Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
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Сремски Карловцы — самый обаятельный город СербииСремски Карловцы — самый обаятельный город СербииСремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии
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Белград — город контрастов!Белград — город контрастов!Белград — город контрастов!
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Красивейшие места БелградаКрасивейшие места БелградаКрасивейшие места Белграда
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