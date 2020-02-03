4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Главное в Белграде

Вы увидите «визитные карточки» города: Старый и Новый дворцы, площади Республики и Теразие, Парламент, парк Калемегдан и крепость, «откуда есть пошел» Белград. Гуляя по пешеходным улицам Князя Михаила и Скадарлия, погрузитесь в самобытный сербский колорит. А на центральных улицах Короля Милана и Александра рассмотрите сохранившиеся старинные здания.

С Белградом на «ты»

Мы не будем нагружать вас датами и историческими деталями, зато поделимся интересными фактами о современном Белграде. Вы узнаете, как живут сербы, что они ценят в людях, где и как любят проводить свободное время, какие традиции чтят, что едят и пьют. А также услышите забавные истории из жизни на Балканах!

Кому подойдет экскурсия