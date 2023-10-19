Увидеть главное в городе на индивидуальной мотопрогулке
Приглашаю в поездку на скутере по самым интересным локациям сербской столицы! Мы посетим важные исторические места и культовые уголки Белграда, куда нельзя добраться на машине. Побываем на местных пляжах, выпьем кофе у реки и поднимемся на 36-метровую башню 19 века.
Ближайшие даты:
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
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23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы сядем на современный скутер и поедем на Ада-Циганлию — Цыганский остров, где расположены любимые пляжи местных жителей. Выпьем кофе в исторической части Земуна на берегу Дуная. И поднимемся на башню Тысячелетия (Гардош) — её построили австрийцы в конце 19 века, когда Земун был их пограничным городом.
Организационные детали
- Экскурсия на скутере сезонная — с апреля по конец октября
- В стоимость входит: аренда шлема, билет на башню Тысячелетия
- Дополнительные расходы: еда, напитки, личные покупки — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 493 туристов
Привет, дорогие путешественники! Меня зовут Саша, я лицензированный гид в Сербии. Это удивительная страна с волшебным пейзажами, приветливыми людьми и вкусной едой. С радостью раскрою вам её тайны и покажу самые красивые места!
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