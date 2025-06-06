Индивидуальная экскурсия на скутере по Белграду - уникальная возможность увидеть сербскую столицу с новой стороны.
Путешественники исследуют живописный остров Ада-Циганлия, насладятся кофе на берегу Дуная в историческом Земуне и взойдут на
Путешественники исследуют живописный остров Ада-Циганлия, насладятся кофе на берегу Дуная в историческом Земуне и взойдут на
6 причин купить эту экскурсию
- 🏍️ Уникальная поездка на скутере
- 🏖️ Посещение популярных пляжей
- ☕ Кофе в историческом Земуне
- 🏰 Восхождение на башню Тысячелетия
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
- 🛡️ Включены аренда шлема и билеты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии на скутере по Белграду - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода тёплая и солнечная, что делает поездку комфортной и приятной. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к возможным переменам погоды и более прохладным дням. В остальное время года экскурсия не проводится, так как погодные условия могут быть неблагоприятными для комфортного передвижения на скутере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ада-Циганлия
- Башня Тысячелетия
Описание экскурсии
Мы сядем на современный скутер и поедем на Ада-Циганлию — Цыганский остров, где расположены любимые пляжи местных жителей. Выпьем кофе в исторической части Земуна на берегу Дуная. И поднимемся на башню Тысячелетия (Гардош) — её построили австрийцы в конце 19 века, когда Земун был их пограничным городом.
Организационные детали
- Экскурсия на скутере сезонная — с апреля по конец октября
- В стоимость входит: аренда шлема, билет на башню Тысячелетия
- Дополнительные расходы: еда, напитки, личные покупки — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€150
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1462 туристов
Привет, дорогие путешественники! Меня зовут Саша, я лицензированный гид в Сербии. Это удивительная страна с волшебным пейзажами, приветливыми людьми и вкусной едой. С радостью раскрою вам её тайны и покажу самые красивые места!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Это отличная идея, в жару, а ты без пробок и с ветерком по Белграду!! Саша отлично водит скутер, чувствуешь себя надежно и безопасно! И это не из окна машины видишь город, ты часть его)
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И
Саша отлично знает историю и локации города, экскурсию провел на мой взгляд интересно и содержательно. Рекомендую.
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