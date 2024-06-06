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такой небольшой промежуток времени мы увидели почти всё, что хотели увидеть в Белграде. Отдельное огромное спасибо нашему гиду Микице, очень понравился её подход, она очень заботилась о том, чтобы гости всегда были заинтересованы и не скучали. Очень понравилось прогулка по Белграду с человеком, который любит свою страну, свой город и очень интересно доносит до гостей информацию! Кроме экскурсии нам так же посоветовали, что ещё посмотреть в других городах Сербии, и, благодаря этому, наш отпуск получился ярким и незабываемым! Желаем всего самого наилучшего нашему прекрасному гиду Микице и организатором экскурсий! Надеюсь ещё вернуться в Сербию и ещё посетить Ваши экскурсии!