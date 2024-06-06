Крепость Калемегдан – экскурсии в Белграде

Найдено 16 экскурсий в категории «Крепость Калемегдан» в Белграде на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Визитные карточки Белграда за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
Сегодня в 17:00
10 июня в 16:00
129 за всё до 4 чел.
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
История и тайны Белградской крепости и Калемегдана
Индивидуальная экскурсия по Белградской крепости и Калемегдану. Погрузитесь в историю, архитектуру и легенды этого уникального места
Начало: Возле Белградского зоопарка
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
85 за всё до 6 чел.
Белград - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Белград - первое свидание: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где история и современность переплетаются в уникальном колорите старых улиц и знаковых мест
Начало: У Главпочтамта
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 78 за всё до 10 чел.
О Белграде - везде и обо всём
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
51 отзыв
О Белграде - всё, везде и сразу: уникальный тур по столице Сербии
Погрузитесь в удивительный мир Белграда с экскурсией, где история сочетается с современным искусством
Начало: У церкви Святого Марка
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
98 за всё до 6 чел.
Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
55 отзывов
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
25 за человека
О Белграде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия О Белграде с любовью: от крепости до Земуна
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от величественной крепости до живописного Земуна. Откройте для себя сердце Сербии в увлекательном путешествии
Начало: В вашем отеле
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
125 за всё до 4 чел.
По следам старого Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
67 отзывов
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
100 за всё до 5 чел.
Белград - всё и сразу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Белград - всё и сразу: от истории до современных вкусов
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от древних римских камней до современных кафе. Ваш путеводитель по самым ярким местам и вкусам города
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 155 за всё до 4 чел.
Красивейшие места Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
180 за всё до 4 чел.
Проездом в Белграде
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия Проездом в Белграде: история, культура и вкусы
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
257 за всё до 4 чел.
Фотосессия в Белграде
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотосессия в Белграде: индивидуальная прогулка с фотографом
Организуем для вас незабываемую фотосессию в Белграде. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты на фоне живописных мест столицы Сербии
Начало: У отеля «Москва»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
90 за всё до 4 чел.
Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Большая обзорная прогулка по Белграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
100 за всё до 7 чел.
Узнай Белград, брате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 130 за всё до 3 чел.
Все краски Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
193 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по центру Белграда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Фотопрогулка по центру Белграда
Пройти по главным улицам города и получить профессиональные снимки на память
Начало: На площади Республики
125 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Красивейшие места Белграда
    За день мы познакомились с этим прекрасным городом, с его историей и историей страны. Спасибо Лиляне за интересное и комфортное путешествие. Рекомендуем всем!
  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Экскурсия с Ириной - отличная возможность познакомиться с городом, если вы в первый раз в Белграде. Она патриот, действительно любит свою страну, культуру и с удовольствием покажет их вам глазами местного жителя.
  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Фотосессия в Белграде
    Была первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и не знала, где лучше будет
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    встретиться, она предложила погулять в центре и сделать фотки там, но абсолютно не ограничивала в выборе локации. Хотите в Земун? Будет вам Земун! Прогулка прошла максимально непринуждённо. Хоть Ирина и пыталась придерживаться формата только фотосессии, все равно не упускала возможности рассказать что-то интересное про город или быт жителей Белграда. По итогу: мне на почту пришло 5 гигов красивейших фоток. Большое спасибо за впечатления и красоту!

    Была первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и неБыла первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и неБыла первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и не
  • И
    Илья
    4 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Используя метод реверсивной психологии, провели в Белграде почти неделю, а потом решили сходить на экскурсию. И не были разочарованы! Места,
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    которые мы уже видели, раскрылись с неожиданной стороны; мы узнали много нового об истории города о разных его районах, о том, как жили его жители раньше, и как живут сейчас. Три часа пролетели незаметно и были проведены с пользой.

  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный маршрут и самое главное не мучала нас датами во время экскурсии)))всем рекомендую, сравнить есть с кем
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    О Белграде с любовью
    Очень хороший гид
  • М
    Максим
    31 мая 2024
    Фотосессия в Белграде
    Все прошло замечательно, на фотосессии было весело, посетили (паралельно фотографируясь) много красивых мест в городе, которые при обычных прогулках бы не заметили) через неделю-полторы прислали фотографии на почту, очень красиво)
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Красивейшие места Белграда
    Добрый день! Мы с подругами посетили экскурсию «Красивейшие места Белграда», получили очень много положительных эмоций и большой объём знаний. За
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    такой небольшой промежуток времени мы увидели почти всё, что хотели увидеть в Белграде. Отдельное огромное спасибо нашему гиду Микице, очень понравился её подход, она очень заботилась о том, чтобы гости всегда были заинтересованы и не скучали. Очень понравилось прогулка по Белграду с человеком, который любит свою страну, свой город и очень интересно доносит до гостей информацию! Кроме экскурсии нам так же посоветовали, что ещё посмотреть в других городах Сербии, и, благодаря этому, наш отпуск получился ярким и незабываемым! Желаем всего самого наилучшего нашему прекрасному гиду Микице и организатором экскурсий! Надеюсь ещё вернуться в Сербию и ещё посетить Ваши экскурсии!

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    О Белграде - везде и обо всём
    Не могу не поделиться тем, как здорово всё прошло. Экскурсия была легкая и непринужденная, мы как будто гуляли со старым
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    другом, который знает о городе всё и даже больше. Дмитрий показал нам не только основные достопримечательности, но и те места, которые обычно не видят туристы. Он рассказывал так увлекательно, что время пролетело незаметно, а мы искренне влюбились в город и в жителей. Большое спасибо за такое погружение в атмосферу Белграда! Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать город по-настоящему!

  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    О Белграде с любовью
    Спасибо Саше за великолепную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Крепость Калемегдан»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Визитные карточки Белграда за 3 часа
  2. Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
  3. Белград - первое свидание
  4. О Белграде - везде и обо всём
  5. Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Крепость Калемегдан" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 25 до 257. Туристы уже оставили гидам 589 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 16 экскурсий на 2024 год по теме «Крепость Калемегдан», 589 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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