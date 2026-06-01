Когда дневная жара спадает, Белград отбрасывает суету и начинает говорить на языке деталей.
Приглашаю вас на неспешную вечернюю прогулку по Старому городу, где вы научитесь читать сербскую столицу через её архитектуру, уличную скульптуру и скрытые символы.
Вместе мы будем отмечать пластику зданий, сопоставлять исторические факты и искать ответы на загадки, которыми полон Белград.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по улочкам Старого города и попробуем понять, как в здешних фасадах и пластическом искусстве отразилось уникальное мировосприятие сербов.
Посетим знаковые места Калемегдана и Белградской крепости, пройдём около собора Святого Михаила и площади Республики — и везде разглядим нескольких исторических слоёв.
Детально рассмотрим старые здания. Вы узнаете, как архитектурные стили сменяли друг друга и почему фасады Белграда выглядят именно так.
Обратим внимание на барельефы, декоративные элементы и городскую скульптуру. Разберём, какие сюжеты и символы выбирали мастера прошлых веков и что они стремились рассказать.
Обсудим, какие мифы до сих пор живы в сознании местных жителей.
Завершим прогулку возле королевских дворцов и Скупщины.
Организационные детали
Маршрут может быть скорректирован с учётом ваших пожеланий. Например, завершим прогулку возле уютного кафе, где вы можете провести дальнейший вечер.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
€120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я независимый исследователь (Independent scholar) и историк искусства. Сейчас живу в Белграде и пишу книгу, посвящённую его культурным слоям, архитектуре и пластическому искусству.
Я не провожу классические экскурсии с набором сухих читать дальшеуменьшить
дат. Мой проект — это живые прогулки-исследования. Выбирая встречу со мной, вы не оплачиваете стандартный туристический маршрут, а делаете свой личный вклад в работу независимого учёного и помогаете моему книжному проекту двигаться дальше. А я с огромным удовольствием поделюсь с вами архивными находками, размышлениями и выводами о городе, который стал мне вторым домом.
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