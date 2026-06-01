Мои заказы

Прогулка-размышление по вечернему Белграду

Найти и расшифровать визуальные коды города
Когда дневная жара спадает, Белград отбрасывает суету и начинает говорить на языке деталей.

Приглашаю вас на неспешную вечернюю прогулку по Старому городу, где вы научитесь читать сербскую столицу через её архитектуру, уличную скульптуру и скрытые символы.

Вместе мы будем отмечать пластику зданий, сопоставлять исторические факты и искать ответы на загадки, которыми полон Белград.
Прогулка-размышление по вечернему Белграду
Прогулка-размышление по вечернему Белграду
Прогулка-размышление по вечернему Белграду

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по улочкам Старого города и попробуем понять, как в здешних фасадах и пластическом искусстве отразилось уникальное мировосприятие сербов.

Посетим знаковые места Калемегдана и Белградской крепости, пройдём около собора Святого Михаила и площади Республики — и везде разглядим нескольких исторических слоёв.

Детально рассмотрим старые здания. Вы узнаете, как архитектурные стили сменяли друг друга и почему фасады Белграда выглядят именно так.

Обратим внимание на барельефы, декоративные элементы и городскую скульптуру. Разберём, какие сюжеты и символы выбирали мастера прошлых веков и что они стремились рассказать.

Обсудим, какие мифы до сих пор живы в сознании местных жителей.

Завершим прогулку возле королевских дворцов и Скупщины.

Организационные детали

Маршрут может быть скорректирован с учётом ваших пожеланий. Например, завершим прогулку возле уютного кафе, где вы можете провести дальнейший вечер.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я независимый исследователь (Independent scholar) и историк искусства. Сейчас живу в Белграде и пишу книгу, посвящённую его культурным слоям, архитектуре и пластическому искусству. Я не провожу классические экскурсии с набором сухих
читать дальшеуменьшить

дат. Мой проект — это живые прогулки-исследования. Выбирая встречу со мной, вы не оплачиваете стандартный туристический маршрут, а делаете свой личный вклад в работу независимого учёного и помогаете моему книжному проекту двигаться дальше. А я с огромным удовольствием поделюсь с вами архивными находками, размышлениями и выводами о городе, который стал мне вторым домом.

Входит в следующие категории Белграда

Похожие экскурсии на «Прогулка-размышление по вечернему Белграду»

Белград для сладкоежек
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Белград для сладкоежек
Погрузитесь в мир сербских десертов на индивидуальной экскурсии по Белграду. Лучшие кондитерские, уникальные сладости и кулинарные традиции ждут вас
16 июн в 10:00
17 июн в 10:00
€84 за всё до 6 чел.
Альтернативный Белград
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
Альтернативный Белград
Погрузиться в творческую жизнь «Берлина на Балканах» и прогуляться по его главным арт-локациям
Начало: В центре города, возле отеля «Москва»
Завтра в 12:00
5 июн в 12:00
от €78 за человека
За праздником - в Белград
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
За праздником - в Белград
Ощутите уют и атмосферу Белграда в новогодние праздники. Прогулка по нарядным улицам, рождественская ярмарка и вкуснейшие сладости ждут вас
Начало: В самом центре Белграда
6 июн в 12:00
8 июн в 12:00
от €193 за человека
Разные лики Белграда: Новый Белград, Старый город и Земун
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Разные лики Белграда: Новый Белград, Старый город и Земун
Начало: Белград
6 июн в 09:00
7 июн в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белграде
от €120 за человека