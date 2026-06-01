Когда дневная жара спадает, Белград отбрасывает суету и начинает говорить на языке деталей. Приглашаю вас на неспешную вечернюю прогулку по Старому городу, где вы научитесь читать сербскую столицу через её архитектуру, уличную скульптуру и скрытые символы. Вместе мы будем отмечать пластику зданий, сопоставлять исторические факты и искать ответы на загадки, которыми полон Белград.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от €120 за человека

Ваш гид в Белграде

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по улочкам Старого города и попробуем понять, как в здешних фасадах и пластическом искусстве отразилось уникальное мировосприятие сербов.

Посетим знаковые места Калемегдана и Белградской крепости, пройдём около собора Святого Михаила и площади Республики — и везде разглядим нескольких исторических слоёв.

Детально рассмотрим старые здания. Вы узнаете, как архитектурные стили сменяли друг друга и почему фасады Белграда выглядят именно так.

Обратим внимание на барельефы, декоративные элементы и городскую скульптуру. Разберём, какие сюжеты и символы выбирали мастера прошлых веков и что они стремились рассказать.

Обсудим, какие мифы до сих пор живы в сознании местных жителей.

Завершим прогулку возле королевских дворцов и Скупщины.

Организационные детали

Маршрут может быть скорректирован с учётом ваших пожеланий. Например, завершим прогулку возле уютного кафе, где вы можете провести дальнейший вечер.