Увлекательная прогулка по центральным улицам Белграда с погружением в историю многовековой дружбы сербов и русских.
Нас ждут памятники русским императорам, улицы, названия которых напомнят российские, великолепные храмы, здания и конечно же яркие истории, которые влияют и на сегодняшнюю ситуацию в Сербии и мире.
Описание экскурсииДрузья, приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по улицам Белграда и раскрыть не только его тайны, но и тайны крепкой дружбы сербов и русских. Как вы понимаете, она уходит корнями далеко в историю, и погружение нас ждет захватывающее. Гуляя по центральным (но часто тайным) улочкам Белграда мы перенесемся в эпохи, где тесно переплелись судьбы сербского и русского народов. Что вас ждет:
- Вы полюбуетесь величественным зданием Скупщины и узнаете о его русском архитекторе;
- окунетесь в мир интриг и заговоров возле королевских дворцов;
- узнаете, почему гостиница "Москва" — это не просто отель, а настоящий символ международной дружбы;
- найдете памятник русскому императору в центре европейской столицы;
- полюбуетесь главными храмами Белграда и узнаете, кто ремонтировал храм св. Саввы;
- обнаружите первый и самый крупный "Русский дом" в Европе;
- поймете, как изменили эмигранты систему образования Сербии;
- узнаете, где похоронен лидер белоэмигрантов, барон Врангель. Мы впечатлимся грандиозными храмами Белграда и прогуляемся по улицам, названным в честь русских деятелей культуры и политики. А еще вас ждут забавные истории о том, как русские и сербы учились (и учатся) жить вместе, перенимая друг у друга лучшие черты. Вы поймете, почему Белград называют "самым русским городом за пределами России" и убедитесь, что дружба народов — это не пустые слова. Наша экскурсия — это не скучный урок истории, а увлекательная обзорная прогулка по живому, яркому городу, где на каждом шагу вас ждут открытия. Приходите, и вы влюбитесь в Белград так же, как когда-то влюбились в него мы! Важная информация: Экскурсия пешеходная, пожалуйста, внимательно изучите прогноз погоды, не забывайте головные уборы, воду и комфортную обувь!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Отель Москва
- Ташмайдан
- Храм св. Марка
- Храм св. Саввы
- Здание Скупщины
- Новый и Старый дворцы
- Памятник Николаю II
- Русский дом
- Памятник Милице Ракич и многое другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Главный вхов отель «Москва» по адресу Балканска 1
Завершение: Храм св. Саввы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Пожалуйста
- Внимательно изучите прогноз погоды
- Не забывайте головные уборы
- Воду и комфортную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Т
Татьяна
3 ноя 2025
Марина провела экскурсию идеально: рассказывала детально, следила, всё ли понятно, предлагала уточнить и повторить при необходимости. Голос у неё очень приятный, поэтому материал воспринимается легко. Посетили множество мест, и каждое
В
Виталий
2 ноя 2025
Экскурсия оказалась одной из самых интересных в моей жизни. Маршрут составлен продуманно: красивые улицы, уютные дворики, хороший темп и время для фото. Рассказ Марины был живым, с примерами, редкими материалами
Ю
Юлия
13 окт 2025
Марина замечательный экскурсовод. Нас было всего двое, и благодаря этому прогулка получилась очень комфортной и содержательной. Спасибо за тёплый приём и интересный рассказ!
Е
Елена
11 окт 2025
Экскурсия получилась насыщенной и информативной. Узнала многое об истории Сербии, отношениях с Россией и нынешней ситуации в стране. Спасибо Егору за интересный рассказ:)
Л
Лилия
21 авг 2025
Была на экскурсии по Белграду с Егором — потрясающий экскурсовод. Он знает огромный объём материала и рассказывает эмоционально и образно, благодаря чему вся информация легко укладывается. Маршрут длинный, но очень увлекательный. Отличный вариант, чтобы увидеть главные места города и почувствовать атмосферу. Даже одна чувствовала себя комфортно и получила большое удовольствие.
Е
Егор
26 июн 2025
Экскурсия получилась отличной. Егор — великолепный рассказчик, маршрут насыщенный, а атмосфера очень дружелюбная. Узнал много нового о Белграде и сербско-российских связях. Жаль, что пришлось уйти чуть раньше, но прогулка всё равно оставила самые приятные впечатления.
Е
Елена
22 мая 2025
Марина — эрудированный гид с профильным образованием, и это сразу слышно. Она с огромной любовью рассказывает о Сербии и передаёт это чувство гостям. Прекрасная экскурсия.
Р
Ростислав
13 мая 2025
Прекрасно провели время: атмосфера была дружеская и лёгкая, а знаний у гида — море. Подача увлекательная, материал глубокий. Большое спасибо!
А
Алексей
10 мая 2025
Прогулялись по русским местам Белграда, сопоставили исторические события и увидели связь между прошлым и настоящим Сербии и России. Очень познавательно и полезно — узнал массу интересных деталей. Рекомендую!
И
Ирина
24 апр 2025
Отправляла на экскурсию маму — она осталась в полном восторге. Особенно впечатлили храмы, включая святого Савву и святого Марка. Понравилось и знакомство с сербскими династиями — теперь знает, кто такие Караджорджевичи и Обреновичи. Мы не впервые пользуемся услугами этого организатора — программы всегда качественные и продуманные.
И
Ирина
4 апр 2025
Экскурсия вышла интересной и познавательной, много новой информации и приятная подача.
О
Ольга
30 мар 2025
Отличная прогулка по Белграду, насыщенная фактами и историей дружбы сербского и русского народов. Егор рассказал много нового и провёл экскурсию очень увлекательно.
П
Пётр
8 янв 2025
Очень приятная встреча и экскурсия: информативно, содержательно и легко слушать. Отличное впечатление.
А
Анна
7 янв 2025
Замечательная экскурсия по Белграду. Егор — грамотный и интересный рассказчик, понравилось и взрослым, и ребёнку. Спасибо за такую подачу!
