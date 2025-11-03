Т Татьяна читать дальше Марина объясняла обстоятельно. Параллельно она отвечала на вопросы о современном Белграде и местной культуре, так что узнала много дополнительного. Марина также следила, не устали ли мы, предлагала делать остановки — редкая и очень тёплая забота. Экскурсия получилась познавательной и по-домашнему приятной. Рекомендую! Марина провела экскурсию идеально: рассказывала детально, следила, всё ли понятно, предлагала уточнить и повторить при необходимости. Голос у неё очень приятный, поэтому материал воспринимается легко. Посетили множество мест, и каждое

В Виталий читать дальше и старыми снимками. Она внимательная, увлечённая своим делом и прекрасно чувствует группу. Хотя центр города я видел раньше, благодаря экскурсии взглянул на него по-новому. Особенно понравились истории о связи Сербии и России — чувствуется искреннее уважение к российской культуре. Отличный выбор для тех, кто хочет по-настоящему понять Белград. Экскурсия оказалась одной из самых интересных в моей жизни. Маршрут составлен продуманно: красивые улицы, уютные дворики, хороший темп и время для фото. Рассказ Марины был живым, с примерами, редкими материалами

Ю Юлия Марина замечательный экскурсовод. Нас было всего двое, и благодаря этому прогулка получилась очень комфортной и содержательной. Спасибо за тёплый приём и интересный рассказ!

Е Елена Экскурсия получилась насыщенной и информативной. Узнала многое об истории Сербии, отношениях с Россией и нынешней ситуации в стране. Спасибо Егору за интересный рассказ:)

Л Лилия Была на экскурсии по Белграду с Егором — потрясающий экскурсовод. Он знает огромный объём материала и рассказывает эмоционально и образно, благодаря чему вся информация легко укладывается. Маршрут длинный, но очень увлекательный. Отличный вариант, чтобы увидеть главные места города и почувствовать атмосферу. Даже одна чувствовала себя комфортно и получила большое удовольствие.

Е Егор Экскурсия получилась отличной. Егор — великолепный рассказчик, маршрут насыщенный, а атмосфера очень дружелюбная. Узнал много нового о Белграде и сербско-российских связях. Жаль, что пришлось уйти чуть раньше, но прогулка всё равно оставила самые приятные впечатления.

Е Елена Марина — эрудированный гид с профильным образованием, и это сразу слышно. Она с огромной любовью рассказывает о Сербии и передаёт это чувство гостям. Прекрасная экскурсия.

Р Ростислав Прекрасно провели время: атмосфера была дружеская и лёгкая, а знаний у гида — море. Подача увлекательная, материал глубокий. Большое спасибо!

А Алексей Прогулялись по русским местам Белграда, сопоставили исторические события и увидели связь между прошлым и настоящим Сербии и России. Очень познавательно и полезно — узнал массу интересных деталей. Рекомендую!

И Ирина Отправляла на экскурсию маму — она осталась в полном восторге. Особенно впечатлили храмы, включая святого Савву и святого Марка. Понравилось и знакомство с сербскими династиями — теперь знает, кто такие Караджорджевичи и Обреновичи. Мы не впервые пользуемся услугами этого организатора — программы всегда качественные и продуманные.

И Ирина Экскурсия вышла интересной и познавательной, много новой информации и приятная подача.

О Ольга Отличная прогулка по Белграду, насыщенная фактами и историей дружбы сербского и русского народов. Егор рассказал много нового и провёл экскурсию очень увлекательно.

П Пётр Очень приятная встреча и экскурсия: информативно, содержательно и легко слушать. Отличное впечатление.