Гостиница Москва – экскурсии в Белграде

Найдено 10 экскурсий в категории «Гостиница Москва» в Белграде на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Белград - город на границе двух культур
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
260 отзывов
Популярное предложение
Белград: экскурсия на стыке веков и культур
Исследуйте сокровищницу Белграда: от королевских дворцов до потайных уголков старого города. Уникальный маршрут для путешественников
Начало: Ул. Таковска, 2. Перед входом в здание Почты
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 78 за всё до 5 чел.
По следам старого Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
67 отзывов
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
100 за всё до 5 чел.
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди
Начало: У церкви Святого Марка
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
103 за всё до 4 чел.
Красивейшие места Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
180 за всё до 4 чел.
Большая обзорная прогулка по Белграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
100 за всё до 7 чел.
Узнай Белград, брате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 130 за всё до 3 чел.
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в среду и воскресенье в 16:00
15 июня в 11:30
3 июля в 16:00
30 за человека
Все краски Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
193 за всё до 3 чел.
Белград в кино
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Белград в кино
Воссоздать образ города из фильма "Отель"Белград " " и сравнить его с настоящим
Начало: У отеля «Москва»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 129 за всё до 6 чел.
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
Исследовать улицу маршала Тито с её известными достопримечательностями и скрытыми двориками
Начало: У памятника князю Михаилу Обреновичу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
75 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Красивейшие места Белграда
    За день мы познакомились с этим прекрасным городом, с его историей и историей страны. Спасибо Лиляне за интересное и комфортное путешествие. Рекомендуем всем!
  • D
    Darya
    4 июня 2024
    Белград - город на границе двух культур
    Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Рассказала очень интересные факты про Белград, которые сложно будет найти в открытых источниках. 3 часа пролетели незаметно и увлекательно.
  • Т
    Тина
    3 июня 2024
    Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
    Были на экскурсии в конце мая. Юлия - прекрасный рассказчик, многое изучала по теме, легко отвечала на все наши вопросы,
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    подробно и с примерами. Понравился почти кольцевой маршрут - мне, как туристу было понятно, как добраться до начальной и от конечной точки прогулки. Несмотря на нелегкую тему, 2 с лишним часа пролетели так незаметно, что возникло желание повторить эту же прогулку, но уже самим. С удовольствием посоветую всем выбирать Юлию как гида!

  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Красивейшие места Белграда
    Добрый день! Мы с подругами посетили экскурсию «Красивейшие места Белграда», получили очень много положительных эмоций и большой объём знаний. За
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    такой небольшой промежуток времени мы увидели почти всё, что хотели увидеть в Белграде. Отдельное огромное спасибо нашему гиду Микице, очень понравился её подход, она очень заботилась о том, чтобы гости всегда были заинтересованы и не скучали. Очень понравилось прогулка по Белграду с человеком, который любит свою страну, свой город и очень интересно доносит до гостей информацию! Кроме экскурсии нам так же посоветовали, что ещё посмотреть в других городах Сербии, и, благодаря этому, наш отпуск получился ярким и незабываемым! Желаем всего самого наилучшего нашему прекрасному гиду Микице и организатором экскурсий! Надеюсь ещё вернуться в Сербию и ещё посетить Ваши экскурсии!

  • К
    Ксения
    26 мая 2024
    Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
    Добрый день! Прекрасная экскурсия. Жизнь белоэмигрантов вне России полностью сложился в голове, материал и прогулка на 5+. Огромное спасибо Юлии!
  • А
    Арина
    25 мая 2024
    Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
    Спасибо большое🙌нам всё очень понравилось.
  • М
    Мила
    24 мая 2024
    Узнай Белград, брате
    Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы, где нас прямо спросили:
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    на чем ставить акцент. В итоге Гид Егор провел экскурсию не только по Белграде, а по истории всего народа, его культуре, и это было превосходное путешествие! Мы двигались в комфортно темпе, Егор заботился о нашем комфорте (было жарко, берите литры воды!), вёл экскурсию как захватывающий сериал, а не просто скучные факты о домах. После этой экскурсии Белград нам стал понятнее и ближе, в чем заслуга всей команды ребят! Лучшая экскурсия за наше путешествие, которую рекомендую всем!!!

    Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
    Мы с мужем очень придирчивые слушатели, и подобрать гида, которым мы бы восхищались, непростая задача. Но экскурсии, проведённые Юлией по
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    Белграду ("По следам белоэмигрантов 20 века" и "Земун - анти Белград"), превзошли наши ожидания. После дня, проведённого с город Белград стал по-настоящему близким. Рассказ Юли отлично структурирован, логичен, интересен. Как журналист, Юлия доносит истории легко, проникновенно и очень красочно. Прогулка по Земуну была теплой и нереально интересной. Наш сын переехал жить в Белград, и до этой экскурсии нам не нравился его выбор. Но Юля раскрыла нам город с его историей и благодаря мы с нетерпением ждём новой поездки и очень надеемся, что у Юлии появятся новые маршруты по Белграду. 100% рекомендация.

  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    По следам старого Белграда
    Спасибо за прекрасную экскурсию! Все было интересно, познавательно, красиво и совсем не скучно. Город атмосферный, погода великолепная, экскурсовод замечательный. Понравилось буквально все. Рекомендую эту команду гидов в Сербии. Спасибо за прекрасно проведенное время!
  • И
    Игорь
    20 мая 2024
    Красивейшие места Белграда
    Лиляна очень хороший гид, которые знает не только Белград, как город в котором она живем, но и всю историю Сербии, начиная с образования государства и до наших дней.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Гостиница Москва»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Белград - город на границе двух культур
  2. По следам старого Белграда
  3. Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
  4. Красивейшие места Белграда
  5. Большая обзорная прогулка по Белграду
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Гостиница Москва" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 30 до 193. Туристы уже оставили гидам 461 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Гостиница Москва», 461 ⭐ отзыв, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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