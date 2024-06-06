1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Белград: экскурсия на стыке веков и культур
Исследуйте сокровищницу Белграда: от королевских дворцов до потайных уголков старого города. Уникальный маршрут для путешественников
Начало: Ул. Таковска, 2. Перед входом в здание Почты
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €78 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди
Начало: У церкви Святого Марка
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€103 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €130 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в среду и воскресенье в 16:00
15 июня в 11:30
3 июля в 16:00
€30 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€193 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Белград в кино
Воссоздать образ города из фильма "Отель"Белград " " и сравнить его с настоящим
Начало: У отеля «Москва»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €129 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
Исследовать улицу маршала Тито с её известными достопримечательностями и скрытыми двориками
Начало: У памятника князю Михаилу Обреновичу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€75 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024За день мы познакомились с этим прекрасным городом, с его историей и историей страны. Спасибо Лиляне за интересное и комфортное путешествие. Рекомендуем всем!
- DDarya4 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Рассказала очень интересные факты про Белград, которые сложно будет найти в открытых источниках. 3 часа пролетели незаметно и увлекательно.
- ТТина3 июня 2024Были на экскурсии в конце мая. Юлия - прекрасный рассказчик, многое изучала по теме, легко отвечала на все наши вопросы,
- ССветлана31 мая 2024Добрый день! Мы с подругами посетили экскурсию «Красивейшие места Белграда», получили очень много положительных эмоций и большой объём знаний. За
- ККсения26 мая 2024Добрый день! Прекрасная экскурсия. Жизнь белоэмигрантов вне России полностью сложился в голове, материал и прогулка на 5+. Огромное спасибо Юлии!
- ААрина25 мая 2024Спасибо большое🙌нам всё очень понравилось.
- ММила24 мая 2024Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы, где нас прямо спросили:
- ЕЕлена22 мая 2024Мы с мужем очень придирчивые слушатели, и подобрать гида, которым мы бы восхищались, непростая задача. Но экскурсии, проведённые Юлией по
- ССветлана21 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсию! Все было интересно, познавательно, красиво и совсем не скучно. Город атмосферный, погода великолепная, экскурсовод замечательный. Понравилось буквально все. Рекомендую эту команду гидов в Сербии. Спасибо за прекрасно проведенное время!
- ИИгорь20 мая 2024Лиляна очень хороший гид, которые знает не только Белград, как город в котором она живем, но и всю историю Сербии, начиная с образования государства и до наших дней.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Гостиница Москва»
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